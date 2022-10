Moskva er fryktens hovedstad

Andrej Kurkov Russisk forfatter bosatt i Kyiv

10 minutter siden

Folk samlet seg til feiring på Den røde plass i Moskva 30. september da president Vladimir Putin erklærte at fire okkuperte regioner i Ukraina var innlemmet i Russland.

Hvordan kan det ha seg at en kultur kan ses på som en så fryktelig trussel at den må ødelegges? Slik jeg forstår det, er det fordi kultur legitimerer folket som bor i det området.

Når en krig starter, blir dagene og nettene kortere. Alle håper at en ny dag vil bringe slutten på krigen nærmere, så jo raskere dagene flyr, desto raskere vil freden komme. Krigen lar deg ikke leve, heller ikke lar den deg sove.

Krigen lar folk bare ha en eneste tanke – den konstante tanken på krig. Alle som bor i et land i krig, vet dette. Livets hovedmål blir overlevelse hvis du er sivilist, eller å vinne hvis du er i militæret.

Denne krigen, som begynte i 2014, har lenge endret ukrainernes liv og tenkemåte. Den har påvirket hvert eneste aspekt av livet og kunne derfor ikke annet enn å påvirke tilstanden til ukrainsk kultur og særlig litteraturen.

Fått livet helt endret

La oss se litt nærmere på en ukrainsk forfatter, en som kan stå som eksempel på de andre kulturmenneskene som er blitt berørt av krigen. La oss se på hvordan livet deres er blitt endret siden det russiske overfallet startet.

Når vi tar for oss forfattere som har fått livet helt endret av Russlands krig, er krimtatarenes situasjon kanskje den verste for øyeblikket. For krimtatarene startet ikke krigen i februar i år, men i februar 2014.

Her vil jeg fortelle om Nariman Gilal, en profesjonell journalist som ble arrestert for ett år siden og dømt til 17 år i fengsel. Jeg er i konstant kontakt med ham.

«Ytringsfriheten er så godt som borte»

De følgende ordene er Gilals ord:

«Akkurat som den store majoriteten av innbyggere i de okkuperte områdene fikk jeg oppleve hvilken betydning ytringsfrihet har i et normalt samfunn. Retten til å ytre sin mening, særlig i offentligheten, uten å misbruke denne rettigheten, er et av demokratiets grunnleggende elementer.

Samfunn som begrenser ytringsfriheten, ofte med noe som kan virke som gode intensjoner, er dømt til å få en forvrengt forståelse av virkeligheten. Denne forvrengte forståelsen forandrer personene selv og deres refleksjoner og reaksjoner på alt som hender rundt dem. Som en følge av det er de ikke i stand til å svare på tidens utfordringer og på de endringene som fører til ødeleggelse av deres eget samfunn. Et samfunn som tillater krenkelse av ytringsfriheten, er usunt.

I begynnelsen kan et angrep på ytringsfriheten synes mindre åpenbart, mindre farlig. Men det er bare et symptom som, hvis det forblir ubehandlet, vil utvikle seg til en alvorlig sykdom.

Det er ekstremt viktig å sikre ytringsfriheten og finne en balanse mellom denne ytringsfriheten og det å beskytte offentlige interesser mot misbruk av ytringsfriheten.

I det okkuperte Krym er ytringsfriheten så godt som borte

I det okkuperte Krym er ytringsfriheten så godt som borte. Utallige restriksjoner på retten til å ytre sine meninger er blitt innført på lovgivningsnivå. Dusinvis av administrative saker ført i henhold til statutten om «diskreditering av den russiske hæren» er bevis på dette.

Det vil si at folk blir straffet for negative utsagn og meninger om den russiske invasjonen i Ukraina. I dag blir folk i Krym straffet til og med for å lytte til ukrainske sanger, som for øvrig ikke er offisielt forbudt.

Slik blir en betydelig del av samfunnet i Krym skremt og tvunget til å tie, noe som gir myndighetene mulighet til å lyve om en viss enighet blant Krym-beboerne.

Før 2014 og annekteringen var situasjonen angående ytringsfrihet helt motsatt. Når myndighetene prøvde å skjule noe, var gruppen av uavhengige journalister alltid på vakt. Og folk kunne uttrykke motsatte meninger uten frykt for straff.

I dag tvinges folk til å innta «den eneste korrekte meningen» om både historiske og samtidige hendelser.»

400 år lang kamp mot ukrainsk identitet

Historien om det russisk-ukrainske forholdet er en 400 år lang historie om Russlands forsøk på å gjøre ukrainerne russiske.

Det er historien om kampen mot ukrainsk språk og mot ukrainsk identitet.

Det er en historie om straff for ukrainere som ønsket å forbli ukrainere. En historie om privilegier og suksess for ukrainere som var rede til å bli assimilert i Russland eller senere i Sovjetunionen, og som var rede til å glemme sin identitet og bli et «sovjetmenneske» i USSR eller en russer i det russiske tsarriket.

Lenins drøm om å skape en ny type menneske – sovjetmennesket – var ikke tegn på galskap eller overentusiasme for biologisk fiksjon. Ifølge Lenins plan skulle sovjetmennesket ikke ha noen minner om sin opprinnelse, sin kultur eller sitt morsmål. Hen måtte glemme alt det og veksle over til russisk.

Fakta Andrej Kurkov Andrej Kurkov holdt årets Icorn-foredrag (International cities of refuge network) på litteraturfestivalen Kapittel. Andrej Kurkov er født i St. Petersburg (den gang Leningrad) i 1961. Han har studert språk og snakker i dag 11 språk. I militærtjenesten jobbet han som fangevokter i Odesa. Senere har han jobbet som kameramann, redaktør og journalist, og i tillegg til bøker skriver han filmmanus. I dag bor han i Kyiv, er anerkjent som Ukrainas fremste forfatter og er president for ukrainske Pen. Kurkov fikk sitt litterære gjennombrudd med «Døden og pingvinen», som er oversatt til 21 språk. I disse dager er han aktuell med sakprosaboken «Dagbok frå ein invasjon». Vis mer

Roper «snakk et normalt språk»

Etter avtalen mellom Stalin og Hitler, bedre kjent som Molotov-Ribbentrop-pakten, da Sovjetunionen annekterte Vest-Ukraina og Bukovina, ble titusenvis av sovjetfunksjonærer, ansatte i de hemmelige tjenester og organisatorer av sovjetisk liv sendt dit.

Når de hørte noen snakke ukrainsk, sa de «snakk et normalt språk!» Hvis en person ikke forsto russisk, ble han sendt på dør. Slik ble en av de siste bølgene av russifisering i Ukraina gjennomført.

Og fortsatt, i de okkuperte områdene, roper russiske tjenestemenn og medlemmer i de russiske spesialstyrkene til stadighet den kjente frasen til dem som snakker ukrainsk: «Snakk et normalt språk!»

Noen ganger blir disse ordene overraskende nok sagt av ikke-etniske russere som burjater, kalmukker, tsjetsjenere og representanter for dusinvis av andre etniske grupper.

Oftest vet disse folkene mer om russisk kultur enn om sin egen. De respekterer og frykter Moskva fordi de ser den som verdens hovedstad.

De respekterer og frykter Moskva fordi de ser den som verdens hovedstad

Faktisk er og var Moskva fryktens hovedstad. Den tar eller prøver å fjerne identiteten til de folkeslagene som bor på Den russiske føderasjons territorium – språket deres, deres historie.

Den forsøker å fjerne tatarenes språk fra utdanningen i Tatarstan og erstatte det med russisk. På samme måte er undervisning på ukrainsk forbudt i de okkuperte delene av Ukraina.

Denne krigen handler ikke bare om å ta territorier

Ved starten på krigen, da russiske tropper bombet museet til den kjente ukrainske primitivisme-kunstneren Maria Prymachenko, betvilte jeg at museet hadde blitt ødelagt med hensikt ved målrettet bombardement.

Etter ødeleggelsen av museet til den ukrainske filosofen Grigory Skovoroda i nærheten av Kharkiv, etter mordet på den ukrainske oversetteren fra gammelgresk Oleksandr Kislyuk på trappen til hans eget hus, etter bombarderingen av universiteter, skoler, kirker og biblioteker er jeg ikke lenger det minste i tvil om at denne krigen ikke bare handler om å ta territorier.

Hensikten med Russlands president Vladimir Putins krig er å ødelegge Ukraina, ukrainerne og ukrainsk identitet.

Og hvorfor er det slik? Hvordan kan det ha seg at en kultur kan ses på som en så fryktelig trussel at den må ødelegges?

Hensikten med Russlands president Vladimir Putins krig er å ødelegge Ukraina, ukrainerne og ukrainsk identitet

Slik jeg forstår det, er det fordi kultur legitimerer folket som bor i det området.

Kultur er bevis på den udelelige sammenhengen mellom et folk og det området der de bor, deres land.

Kulturen nedtegner og gjenforteller historien til et folk og deres land.

Hvis du ødelegger kulturen, vil folket som blir igjen uten den, ikke være i stand til å bevise noe selv i en internasjonal domstol.

Det kunne vært gjort mer i selve Ukraina

Selvfølgelig må vi innrømme at det kunne vært gjort mer i selve Ukraina i løpet av de 30 årene landet har hatt selvstendighet, for å sikre kulturen til alle landets etniske minoriteter.

Ukraina gjorde ingenting for å støtte kulturen til krimtatarene, eller den ungarske minoriteten i Transkarpatia, eller kulturen til bulgarerne, eller i Gagaus i Bessarabia i Odesa-regionen.

For å si det som sant er, har Ukraina ikke engang tatt vare på sin egen kultur fordi politikerne ikke forsto sammenhengen mellom identitet og kultur, identitet og språk.

Vi har ikke helt forstått viktigheten av identitet i seg selv.

Russland har undergravd ukrainsk språk og kultur

I de siste 400 år har Russland undergravd ukrainsk språk og kultur. I det 17. århundret ble ukrainske kirkebøker forbudt og ødelagt.

I 1720 signerte Peter den store et dekret som forbød utgivelse av enhver bok på ukrainsk språk. I 1763 forbød Katarina II bruken av ukrainsk som språk i undervisningen ved det eldste ukrainske universitetet, Kyiv-Mohyla-akademiet.

I 1804 ble undervisning på ukrainsk forbudt i skolene. I 1884 forbød tsar Alexander III teateroppføringer på ukrainsk. Fire år senere, i 1888, forbød han også bruken av ukrainsk språk i offentlige institusjoner og gjorde det ulovlig å gi et ukrainsk navn til et barn ved dåpen. I 1892 ble et dekret signert som forbød oversettelse av bøker fra russisk til ukrainsk.

Gjennom Ukrainas 300-års periode som del av det russiske tsardømmet signerte forskjellige tsarer mer enn 40 dekreter som forbød eller begrenset bruken av ukrainsk språk i Ukraina.

Den russiske revolusjonen i 1917 brakte Ukraina bare en kort periode av uavhengighet. Innen 1921 var landet nok en gang del av det russiske imperiet – nå Sovjetunionen – hvor russifisering av alle vasallstater var en hovedprioritet.

I 1970- og 1980-årene husker jeg at alle som snakket ukrainsk, ble ansett å være enten ivrige nasjonalister eller uutdannede bondeknøler. Heldigvis er det annerledes nå.

Lær mer om Ukraina!

Putin trår i fotsporene til de russiske tsarene.

I de okkuperte områdene av Ukraina må undervisningen finne sted kun på russisk. Ukrainske bøker trekkes tilbake fra bibliotekene. Assimilasjonsleirer er satt opp i Russland. Dit blir ukrainere tatt med for med tvang å lære russiske tradisjoner og skikker og bli «omvendt» til russere.

I dag hjelper hele den demokratiske verden Ukraina i denne krigen – hjelper med våpen og humanitær hjelp. Men det finnes en annen måte å hjelpe på som ikke krever finansiering. Den krever bare litt personlig tid fra alle som ønsker å hjelpe.

Ukrainsk historie og kultur er fortsatt lite kjent i Europa og i verden. Så, det jeg ber dere om, er å finne frem til og lese dokumentarlitteratur om ukrainsk historie. Slike som Anne Applebaums «Red Famine», Timothy Snyders «Bloodlands» eller Serhiy Plohiys «Gate of Europe».

Finn bøker av ukrainske forfattere. Ta dere tid til å lære litt mer om Ukraina enn dere vet nå!

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.