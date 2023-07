Det er nesten perverst å bruke atombomben som eksempel på hva mennesker kan få til. Men: Hva kan vi lære av Manhattan-prosjektet?

Er tankegangen i atombombe-utviklingen relevant for vår tids store utfordringer, som klimakrisen?

Det er (for tiden) en interesse i mediene om fysikk og dens historie, med utspring i spillefilmen «Oppenheimer». Filmen handler om utviklingen av atombomben, og en av de mest sentrale personene i dette arbeidet, J. Robert Oppenheimer.

Oppenheimer var en kompleks person, som var altfor sentral i amerikansk fysikk til å bli holdt utenom atombombe-prosjektet, selv om flere betraktet han som mulig spion for Sovjetunionen (!). Temaet er utvilsomt kontroversielt, da resultatet av det såkalte Manhattan-prosjektet var tilintetgjøringen av Hiroshima og Nagasaki. Den var også starten på atomalderen, det vil si utnyttelsen av kjernekraft for energi og atomvåpenkappløpet.

Det er noe nesten perverst over å bruke atombomben som et eksempel på hva mennesker kan få til gjennom forskning, innovasjon og samarbeid. Men, jeg har allikevel lyst til å bruke historien til Oppenheimer og hans utallige kolleger til å diskutere: Hva kan vi lære av Manhattan-prosjektet i 2023?

1. Grunnforskning er starten på alle teknologiske fremskritt.

Det er ikke slik at andre verdenskrig var grunnen til at forskere begynte å interessere seg for radioaktivitet. Dette startet med grunnforskning mange år tidligere, med kjernefysikk-pionerer som Enrico Fermi, som sto på skuldrene til andre vitenskapsgiganter som Albert Einstein og Niels Bohr. Deres tidlige arbeid var drevet av en fascinasjon for naturen, og ikke nødvendigvis et ferdig produkt. Uten grunnforskning for grunnforskningens skyld kunne vi bare ha glemt å adressere akutte verdensproblemer, for eksempel koronaviruset og hiv. Vi må ikke undervurdere betydningen av grunnforskning, og vi bør støtte dette økonomisk.

2. Enorme prosjekter krever enorme ressurser.

Manhattan-prosjektet er på mange måter starten på «big science», det vil si enorme forskningsprosjekter med svært ambisiøse mål. Prosjektet ble ansett som utslagsgivende for om vi ville bli slaver for fascismen. Det kommer derfor som ingen overraskelse at prosjektet i praksis hadde ubegrenset budsjett. Man kan ikke spare seg til fant når vi står foran store utfordringer.

Vi kan definitivt lære av dette i vår kamp mot klokken i saker som klimakriser og de store omveltningene vår samfunn, teknologi og arbeidsplasser vil utvilsom måtte gjennomgå. Store løsninger kan fås til hvis vi investerer i det og tenker stort. «Det umulige» kan bli mulig.

3. Internasjonalt samarbeid er et must.

En av Oppenheimers store fordeler var at han var en verdensvant mann. Han behersket mange språk og hadde opparbeidet et enormt nettverk av ledende forskere over hele verden. Han kunne da rekruttere toppforskere til prosjektet, ikke minst geniet Fermi, som måtte rømme fra Fascist-Italia med sin jødiske kone.

Vi må prioritere internasjonale samarbeid. Ellers ender vi opp som Werner Heisenberg, som fikk ansvar for å utvikle den tyske atombomben.

Et internasjonalt fellesskap var dessuten en sentralt trekk i utviklingen av kvantemekanikk, kjernefysikk og radiokjemi. Dette gjorde at vi lærte forbløffende mye om atomets mysterier i første halvdel av forrige århundre. Dette vet de fleste seriøse forskere, og dette er en grunn til skepsisen til internaliseringen av norsk akademia. Vi må prioritere internasjonale samarbeid. Ellers ender vi opp som Werner Heisenberg, som fikk ansvar for å utvikle den tyske atombomben. Heisenberg var genial, men uten nok midler og krigsisolert ble heldigvis prosjektet en flopp.

4. Tverrfaglighet er sentralt.

Oppenheimer var en teoretisk fysiker. Han hadde aldri ledet et eksperimentelt laboratorium. Selv om teoretiske konsepter er uunnværlig for å forstå og manipulere fenomener, var Oppenheimer avhengig av eksperimentalister og noen som faktisk kunne bygge en bombe.

Og fysikk er ikke nok: Manhattan-prosjektet besto av eksperter innen matematikk, kjemi og materialvitenskap. En av utfordringene var å få alle til å «snakke samme språk», for det er forskjellige verdier og kultur innen de forskjellige subsjangerne av vitenskap. Men når det er samspill, kan hva som helst skje. Vi må derfor huske å motivere forskere til å jobbe på kryss og tvers av fagfelt, for å skape ekte synergi. Dette gjelder også for både livsvitenskap og energiløsninger.

5. Samspillet mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner gir resultater.

Akademisk grunnforskning er ofte bærebjelken til nyvinninger og store oppdagelser. Men samspillet med næringslivet er også svært kritisk, som det var under Manhattan prosjektet.

Industripartnere bidro med forfinede kjemikalier og materialer, polymermaterialer og til og med gigantiske gummiringer. Samspillet mellom akademia, staten og næringslivet i denne kritiske perioden resulterte i enorme fremskritt, både innen universitetsverdenen, men også i industrien. Vi må huske på ikke å sette innsiden og utsiden av universitetet opp mot hverandre, men promotere likeverdig samarbeid.

Et råd til den nye statsråden

Jeg tror at samfunnet og politikere (inkludert den nye forskningsministeren, hvem nå det blir) kan ha stor nytte av tankegangen til Oppenheimer og Manhattan-prosjektet: Gå «all in» for å løse vår tids store problemer, bruke så mye penger som vi trenger for å oppnå det, og være internasjonale og samarbeidsfokuserte.

