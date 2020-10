Terrortrusselen er blitt mer uforutsigbar

Mange tok til gatene i den franske byen Lille i helgen for å markere sin avsky for drapet på læreren Samuel Paty. Foto: PASCAL ROSSIGNOL/NTB

Med dette angrepet sniker terroren seg inn i skolegården.

Kunne det grufulle drapet på læreren Samuel Paty vært unngått? Cocktailen ytringsfrihet, Muhammed-tegninger og terror er så altfor kjent i Frankrike.

«Jeg har henrettet en av dine hunder fra helvete». Slik begrunner den 18 år gamle tsjetsjeneren Abdouallakh Anzorov at han fredag skar halsen over på en historielærer. Det viser seg at det var alt annet enn en spontan handling. Anzorov hadde i månedsvis tvitret radikale og hatefulle meldinger. Han hadde også simulert en halshugging. Dette burde ha vært fanget opp av fransk etterretning.

De siste meldingene var direkte trusler mot læreren, men han fikk aldri beskyttelse.

231 personer utvist

Først etter drapet har myndighetene tatt skritt. 231 utenlandske borgere, kjent som radikale, er nå utvist. Abdelhakim Sefrioui er også utvist. Palestineren er nær venn av Cheikh Yassine, stifteren av Hamas. Han fikk vite at Samuel Paty hadde vist Mohamed-tegningene i en time om ytringsfrihet – etter å ha tilbudt muslimske elever å gå ut eller lukke øynene.

Landet har vært rammet av radikal islamisme flere ganger. Men med dette angrepet sniker terroren seg inn i skolegården, skriver Vibeke Knoop Rachline. Foto: CHARLES PLATIAU/NTB

Sefrioui laget en video med en 13 år gammel elev som sa at også ikke-muslimer ble sjokkert. Den gikk viralt. Vi kjenner fortsettelsen: Anzorov, fast bestemt på å få «hevn», skar halsen over på læreren. Etter å ha brukt flere hundre euro på å få hjelp av elever til å identifisere ham. Det er nytt i terror-sammenheng.

Terroren sniker seg inn

Frankrike er i sjokk. Lærere har høy status. Samuel Paty var godt likt, en humørspreder. Landet har vært rammet av radikal islamisme flere ganger. Men med dette angrepet sniker terroren seg inn i skolegården, ja, i klasserommet. Der en god lærer forsøker å formidle hva og hvor viktig ytringsfrihet er til elever som var syv-åtte år da Charlie Hebdos redaksjon ble angrepet, nettopp for å ha publisert de samme tegningene.

Ja, tegnerne karikerer muslimenes gud, men på samme måte som paven, eller jødenes gud. Paty prøvde trolig å forklare at Charlie Hebdo var blitt et symbol på ytringsfrihet. De måtte betale en høy pris for å kunne utøve ytringsfriheten. I stedet måtte Paty selv bøte med livet. For samme «forbrytelse»: å avbilde profeten.

Mange rotløse unge

Den radikale islamismen har spesielt god grobunn i belastede forsteder, som det er mange av i Frankrike. Mange av innvandrerne kan selv ha fått jobb og være forholdsvis godt integrert, men deres barn eller barnebarn er ofte fullstendig rotløse. Noen av dem dro til IS’ kalifat, i håp om at det var et bedre sted for dem. Anzorovs halvsøster gjorde nettopp det.

Andre har tidlig begynt med stoff, både til eget forbruk og for salg. Deres storebrødre har gjort dette til big business, men rekker ikke samtidig å holde et øye med småsøsknene. I disse forstedene finnes det utallige moskeer, lovlige eller ikke. Ungdommene fant en form for tilhørighet, ja, kanskje også autoritet. De følte at arabisk var deres språk, og at Koranen hjalp dem på rett kjøl igjen. Noen greide seg sikkert fint på den måten. Andre bikket over. Imamene kunne også være mer eller mindre radikale.

Ensomme ulver

De fleste av dagens terrorister dukker opp fra intet, bruker improviserte våpen og er ikke registrert eller overvåket. De har ikke bare Charlie Hebdo og/eller Frankrike som mål. De kan like gjerne slå til i Storbritannia eller i en moské i Bærum, selv med en helt annen ideologi. Noen, som Jens Stoltenberg i 2019, kaller dem for ensomme ulver, inspirert av hverandre. «Den eneste sjansen til å forhindre dem fra å gå til angrep, er hvis de annonserer sine planer i sosiale medier», sier den franske antiterrordommeren Marc Trévidic.

Anzorov varslet om sine planer. Det hjalp ikke. Han ville tydeligvis bli martyr. Vi vet nå at han ikke var alene. Om å utføre selv drapet, ja. Men det var godt planlagt, kanskje inspirert av andre. 11 personer er nå i avhør.

Dommer Trévidic mener at Vesten må tenke helt annerledes. Det er ideologien, ikke religionen, som må bekjempes, og i de landene der den fremmes, som Pakistan og Saudi-Arabia. Islam i Pakistan er blant de mest radikale.

Utenriksministeren i Pakistan fordømte at Charlie Hebdo republiserte Muhammed-tegningene. Det kan oppfattes som et carte blanche. Pakistan har dødsstraff for blasfemi. 71 land har fremdeles en form for forbud mot blasfemi, og i åtte land kan det føre til dødsstraff. I andre land, som Saudi-Arabia, sidestilles ateisme med terrorisme. Det forhindrer hverken Frankrike eller Norge fra å ha et aktivt samarbeid med både Riyadh og Islamabad. Diplomatiets veier er som kjent uransakelige.

IS er svekket

All terrorisme er ikke importert, og de store internasjonale organisasjonene, som IS, er betydelig svekket. Dagens terrorister er som regel vokst opp hjemme. Langt fra alle er påvirket av ekstrem islamisme. Det er dessuten både feil og farlig å anse radikal islamisme som den eneste formen for islam.

Man vet ennå ikke eller hvordan Anzorov ble radikalisert. Det kan gå fortere enn man aner.

De man frykter mest av alt i Frankrike nå, har vært radikaliserte i mange år. Det er de såkalte hjemvendte, som har sonet ferdig i fengsel. 45 av dem settes fri i år og 60 neste år. Meningen er at de skal overvåkes, men ressursene kan bli knappe. For å overvåke én person trengs tre team med syv agenter hver. Man skulle kanskje tro at de løslatte ønsket å leve i fred nå. Men flere av dem har vært tilskuere i retten der saken mot Charlie Hebdo pågår, eller på konferanser om terrorisme.

Terrortrusselen kan på ingen måte avskrives. Den er bare blitt mer uforutsigbar og dermed mye vanskeligere å spore.