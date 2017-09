Da vi var barn og det hadde vært lange kuldeperioder, fikk vi en sjelden gang lov til å leke på sjøisen utenfor naustet. Vi ble formant om å holde oss tett inntil land, for sjøisen var lumskere enn isen på ferskvann.

Når tråkker jeg gjennom?

Midt ute i vågen var det en åpen råk. Det kjentes spennende og farlig å bevege seg utover mot den. Men vi hadde ikke kommet langt før en skarp stemme hauket fra kjøkkentrappen. Da var det å komme seg mot land igjen, fortere enn svint.

Nå, i min alderdom, har jeg igjen følelsen av å bevege meg på usikker is. Jeg kjenner det gynge under bena, men ser ikke lenger hvor råken er. Til forskjell fra da jeg var barn, kan jeg ikke snu og gå mot land, og det er ingen advarende rop å høre fra kjøkkentrappen. Hvor lenge vil isen være trygg? Når kommer hjerneslaget, hjerteinfarktet eller beskjeden om den dødelige sykdommen? Når tråkker jeg gjennom?

Jeg har ikke noe ønske om å dø

Mitt høyeste ønske er å kunne møte døden med et sinn preget av takknemlighet, forsoning – og undring.

Takknemlighet for at mammas eggcelle og pappas sædcelle en gang smeltet sammen og ble meg.

Takknemlighet for at jeg har fått oppleve soloppganger og solnedganger, vinterdager og sommernetter, kjærlighet, barn og barnebarn, familie og venner, kolleger og elever, et givende arbeid, forfatterskapet, skiturene.

Jeg er ikke udødelig, men har opplevd øyeblikk av udødelighet.

Å få beskjeden

Hvis jeg i morgen fikk beskjed om at jeg lider av en uhelbredelig sykdom og bare har noen måneder igjen å leve, hvordan ville jeg reagere? Jeg ville sikkert bli trist og fortvilt, kanskje også redd. Jeg har ikke noe ønske om å dø, ikke ennå. Livet kjennes fint, og jeg har fortsatt oppgaver foran meg. Men jeg håper inderlig at jeg også ville ha vett til å si til meg selv: – Inge, du har fått 70 år, de fleste av dem gode. Hva mer kan jeg forlange?

Istedenfor å klage over min skjebne, burde jeg se meg tilbake og si: Så heldig jeg har vært! Jeg har aldri opplevd krig eller sult, ikke arbeidsledighet og fattigdom, ingen dødelige epidemier, heller ingen store personlige tragedier.

Selv om jeg vokste opp i en karrig fisker- og småbrukerfamilie med åtte unger, fikk jeg, takket være hjelpsomme mennesker og Statens Lånekasse, en god utdannelse.

Jeg må være et av de mest privilegerte mennesker som noen gang har satt sine ben på denne kloden. Mellom to evigheter har jeg fått min stund på jorden, og det attpåtil i det landet som av FN er blitt kåret til et av verdens beste land å leve i.

Ubegripelig

Mange kjenner den vakre sangen «Jeg vil takke livet», skrevet av den chilenske multikunstneren Violeta Parra (1917-1967).

Der takker hun for alt livet har gitt henne: øynene, som gjør at hun kan skille det svarte fra det hvite og se mannen hun elsker i mengden av mennesker; hørselen, som gjør at hun kan høre fuglesangen, regnet og stemmen til sin elskede; alfabetet, som gir henne ord for tankene; lyset, som skimrer over veien der hennes elskede går.

«Jeg vil takke livet» må være et av de vakreste avskjedsbrev som er skrevet. For like etter at Violeta Parra hadde laget denne sangen, tok hun sitt eget liv, 50 år gammel.

Det er som om hun omfavner livet idet hun har bestemt seg for å forlate det. Til tross for alt hun har å takke for, ble tilværelsen likevel uutholdelig. Så ubegripelig kan livet være, vakkert og smertefullt på samme tid.

Violeta Parras takknemlighet er en livsholdning som får oss til å se. Ikke hva vi mangler, men hva vi har. For eksempel det at vi fødes til en verden der alt vi nyter er skapt av andre. Først og fremst livet, selvfølgelig. Jeg kan ikke ta æren for ett eneste av mine hjerteslag. Alt er gitt meg. I evighetens perspektiv en gnist mot en uendelig nattehimmel. Denne gnisten har blusset i meg i 70 år. Er ikke det grunn nok til å være takknemlig?

Forsoning

Jeg håper også jeg kan ende mitt liv i forvissningen om å være forsonet, både med andre mennesker og meg selv.

Forsoningen har noe av tilgivelsens karakter, men rommer noe mer. Den bærer resignasjonen i seg, men også håpet om skyldfrihet. Vi legger fortiden bak oss og lar minus og pluss oppheve hverandre i et regnskap der vi alle er brøker av godt og ondt.

Det er evnen til forsoning som har gjort oss i stand til å overleve som art. Uten den ville vi for lengst ha utryddet hverandre i en aldri avsluttet blodhevn. Det vi ikke er i stand til å tilgi, kanskje heller ikke bør tilgi, må vi forsøke å legge bak oss. Ikke som om ingenting har skjedd, men som om alt fremdeles kan skje.

Ofte er det lettere å tilgi andre enn seg selv – for det jeg gjorde, men ikke burde ha gjort. Og for det jeg ikke gjorde, men burde ha gjort. Det nytter lite å repetere selvbebreidelsene. – Hvis jeg bare hadde handlet annerledes! Da er vi tatt til fange av fortiden. Jeg bør heller si til meg selv: Jeg gjorde så godt jeg kunne. Hva lærte jeg, og hvordan kan det hjelpe meg den tiden jeg har igjen?

Undring

Undring er et merkelig ord å bruke når vi snakker om livets avslutning, men for meg er det naturlig.

Om døden er den endelige slutt, får hver enkelt ta stilling til. Selv har jeg ingen gud å anrope, heller ingen å anklage. Jeg greier ikke å tro at det finnes noen form for eksistens etter døden, men jeg holder muligheten åpen.

Kanskje er det slik den peruanskfødte, amerikanske forfatteren Carlos Castaneda (1925–1998) en gang sa: «Døden er den største av alle overraskelser. Derfor sparer vi den til slutt.»

For når vi tror vi har forklart alt med våre naturvitenskapelige metoder, både når det gjelder livets tilblivelse og dets slutt, vil det alltid være en rest av ubegripelighet igjen. Noe vi ikke fatter eller kan sette inn i en formel, men som vi kanskje vil ane i dødsøyeblikket?

Min egen død

Uansett hvor mye jeg prøver, er jeg ikke i stand til å forestille meg min egen død. Ikke egentlig. Jeg kan fantasere om den, jeg kan snakke og skrive om den, men det blir på avstand, noe utvendig, noe som til forveksling ligner livet.

Kanskje slik Hadar, en av Torgny Lindgrens romanfigurer, forestilte seg det: «Den första tiden som död skulle han bara vila sig, sedan fick han væl se.»

Hva vil være den siste tanken som flakker gjennom bevisstheten i dødsøyeblikket?

Eller – kanskje ingen tanke, men et minne fra barndommen? En sommerkveld på Makrellhaugen, da vi ungene var sammen med pappa og så etter silda. Færingen lå klar med noten nede ved naustet. Den lave kveldssolen, vågen som hvilte i blå stillhet, blikkene som speidet frem og tilbake, spenningen, en mellomting mellom arbeid og lek, silkesting i de grå vadmelsdagene. Ikke barn, ikke voksen.

Ser du noe? Ja, der! Fullt firsprang ned til naustet. Nå rådde spillet og slumpen. Ett eneste kast kunne bety mer fortjeneste enn melkepengene i en hel måned.

Som lillejulaften?

Eller vil det siste som streifer bevisstheten være en stemning – en lengsel, en sorg, et savn? Eller en dyp og inderlig fred? Som da vi var unger, det var lillejulaften og bolsterne i sengene hadde fått ny halm.

Da kvelden kom, lot vi oss synke ned på et mykt leie som anget av åker og eng. Halmen formet seg etter kroppen, prikkende, men samtidig føyelig. Nærmere en himmelseng var det ikke mulig å komme. Slik lå vi lenge og kjente de gode luktene og gleden over at i morgen var det julaften. Det fylte oss og blandet seg med den gode trøttheten. Så kom søvnen.

Og tiden, hvordan vil den oppleves? Vil ett minutt være som ett minutt, eller som en time, et år? Eller vil alt være ett eneste nå? Som når vi slukker lyset i stua om kvelden, og alle møblene og bildene og sofaen og blomstene og teppene plutselig er borte. En omvendt skapelse. Bli mørke! Men hvor tar lyset som var i meg veien? Slukner det eller forsvinner det gjennom vinduet, forbi tretoppene og ut i universet med en fart av 300.000 kilometer i sekundet? Hvor stanser det?

Utdrag fra siste kapittel i Inge Eidsvåg nye bok: Døden – livets følgesvenn.

Tegning: Arne Nøst