Året var 2010. Noen av de mest prestisjetunge avisene i Europa og resten av verden samarbeidet med det den gang ukjente nettstedet Wikileaks, grunnlagt av Julian Assange. Sammen offentliggjorde de verdifull informasjon om krigene som USA og dets allierte førte i Irak og Afghanistan.

Alle ledende aviser fra New York Times til Der Spiegel, fra El Pais til Le Monde, benyttet seg av de hemmelige dokumentene fra den amerikanske hæren som Wikileaks hadde skaffet seg tilgang til.

De sorterte og analyserte dokumentene, og de publiserte dem fordi de mente det var nødvendig å gjøre verden kjent med overgrepene og utpressingen som ble begått i demokratiets navn etter angrepet på World Trade Center.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

«Årets person»

Begrepet åpenhet ble grundig debattert av journalister og redaktører i avisene og i samfunnet for øvrig. Det alvoret informasjonen i disse dokumentene innebar, gjorde det helt nødvendig med en debatt i et åpent og demokratisk forum.

Dokumentene som Wikileaks ga til pressen, avslørte systematisk tortur og andre krigsforbrytelser som medførte titusenvis drepte i sivilbefolkningen. Disse handlingene har gjort Irak og Afghanistan til et arnested for terrorisme.

I dag betaler vi fortsatt en høy pris for terroraksjoner som har sin opprinnelse i dette området.

I slutten av 2010 tildelte Le Monde Julian Assange prisen som «årets person».

Legene bekymret

Nesten ti år har gått, og i dag er Julian Assange i fengsel, i isolasjon i Belmarsh høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Belmarsh-fengselet er kjent for hovedsakelig å huse høyprofilerte terrorister og blir kalt «den britiske versjonen av Guantanamo Bay».

Over 60 leger fra hele verden har forsøkt å varsle myndighetene og offentligheten om Assanges fysiske og mentale helse. De frykter at han kan komme til å dø i fengselet.

Og hva har reaksjonene vært? De samme journalister som ivrig gjorde bruk av informasjonen som ble gitt dem av Assange og teamet hans, som publiserte utallige artikler om overgrep og krigsforbrytelser begått av de allierte i Irak og Afghanistan, har i det store og hele ignorert prøvelsene til mannen som skaffet dem informasjonen til disse nyhetsreportasjene.

Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Påstander om voldtekt

Ikke desto mindre er det en klar sammenheng mellom hans nåværende situasjon og handlingene hans. Julian Assange er i ferd med å dø i fengsel fordi han gjorde det mulig for oss å vite.

Det er ingen overdrivelse å si at Assanges skjebne har vendt seg mot ham. Like etter avsløringene fra Wikileaks åpnet de svenske påtalemyndighetene etterforskning av ham for påstander om voldtekt. Påstander som han alltid har benektet.

Vi vet nå at USA hadde satt i gang hemmelig etterforskning av Assange for spionasje. Vi vet nå at de oppmuntret sine allierte til å anklage Julian Assange og Wikileaks for lovbrudd.

Det er grunnen til at han i 2012 valgte å søke tilflukt i en vennligsinnet ambassade. Han flyttet inn i Ecuadors ambassade i London for å beskytte seg mot amerikanske søksmål skjult bak en svensk arrestordre.

Alene

Vi er nå i 2020. Ecuador trakk tilbake beskyttelsen de hadde gitt Julian Assange som politisk flyktning i henhold til Wienkonvensjonen. Deretter ble han arrestert i ambassaden i London. De svenske påtalemyndighetene trakk tilbake siktelsen grunnet mangel på bevis. Situasjonen er klar, den er slik han hele tiden har hevdet siden den første siktelsen mot ham ble fremsatt: Han er fengslet slik at en utleveringsbegjæring fra USA for spionasje og inntrenging i datasystemer kan bli vurdert.

Julian Assange er alene.

Noen av de tidligere støttespillerne hans kritiserer ham og anklager ham for å ha spilt på Russlands og i alle fall på Trumps side, ved å publisere dokumenter som var hacket fra serveren til Det demokratiske partiet i oppløpet til det amerikanske presidentvalget.

Ved en skjebnens ironi er det den samme Donald Trump som truer med å arrestere Julian Assange. En uhyre praktisk måte for presidenten og hans administrasjon til å få folk til å glemme beskyldningene om sammensvergelse med en fremmed makt.

Dette er den samme Donald Trump som i 2010 kalte Wikileaks handlinger «disgraceful» og slo fast at dødsstraff burde anvendes på Wikileaks grunnlegger.

HANNAH MCKAY / Reuters / NTB scanpix

Helsen forverres

Hva vi enn måtte mene om Julian Assange og om feilene Wikileaks kan ha gjort, er våre demokratier nå ved en korsvei.

Er vi fortsatt i stand til å snakke sammen om enkelte emner? Er vi fortsatt i stand til å beskytte ytringsfriheten og journalisters og varsleres rettigheter? Er vi fortsatt i stand til å beskytte menneskerettighetene i alminnelighet og en manns rettigheter i særdeleshet?

I november 2019 uttrykte Nils Melzer, FNs spesialutsendte for tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff, sin bekymring for Julian Assanges helse og sa at den «stadig forverres».

Han tilskriver det fengslingsbetingelser som er i strid med FNs torturkonvensjon. Han sier det er en «umenneskelig situasjon», at den innebærer «mishandling som setter livet hans i fare», og at «gjentatte og alvorlige brudd på Assanges muligheter til en rettferdig rettergang ved britiske myndigheter har gjort at både siktelsen og dommen for brudd på kausjonsbetingelsene samt USAs utleveringsbestrebelser må anses som vilkårlig maktmisbruk».

Til tross for gjentatte oppfordringer til den britiske regjeringen har Melzer aldri mottatt noe svar som gir mening.

Kan få en makaber avslutning

Uten en mengde støttespillere som klart uttrykker sin mening, kan denne kritiske situasjonen bare få en makaber avslutning.

Selv om saken kunne bringes til avslutning i Storbritannia ved å løslate Julian Assange fra fengselet, vil den kunne fortsette å utvikle seg i USA. For hvis Julian Assange blir utlevert til USA, er en rettferdig rettergang på ingen måte garantert.

The Guardian rapporterte at CIA etablerte en overvåkingsoperasjon mot Assange mens han oppholdt seg i Ecuadors ambassade, og at de registrerte alle hans bevegelser og samtaler med besøkende, også møter han hadde med advokatene sine.

Dette bruddet på hans rett til juridisk bistand lover ikke godt for en eventuell rettssak i USA hvor han risikerer opp til 175 års fengsel.

Mediene og alle vi andre kan ikke lenger bare se vekk. En mann er i ferd med å dø i Belmarsh-fengselet. Og vår ære dør med ham.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.