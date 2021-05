Manchester United-protestene: Har Glazer-familien nå nådd et metningspunkt?

Bjarte Valen Journalist, United-Supporteren/United.no

Søndag protesterte mengder av Manchester United-supportere mot klubbens eiere, Glazer-familien, og planene om Superligaen. Foto: Barrington Coombs/AP/NTB

Superligaen var bare den utløsende faktoren. I realiteten var det 16 års intens misnøye med Manchester Uniteds eiere som kom til overflaten på Old Trafford søndag ettermiddag.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Demonstrasjonene både på og utenfor lagets hjemmebane Old Trafford er de kraftigste reaksjonene mot Glazer-familien siden den kontroversielle overtagelsen ble fullført i mai 2005.

Joel, Avram og Bryan Glazer besøkte Old Trafford for første gang for knappe 16 år siden. Allerede da skjønte de tegningen om hvor kontroversielt eierskapet deres i United skulle bli.

Da de forlot Uniteds mektige hjemmebane sent på kvelden, haglet det med steiner og flasker mot den pansrede politibilen som de ble fraktet bort i. Med tanke på hvor fiendtlig velkomsten fra United-fansen var fra dag én, ville det vært fristende å konkludere med at Glazer-familiens eierskap i United ville bli kortvarig.

Gjelden ble påført Manchester United

Glazer-familien var imidlertid forberedt på at deres eierskap skulle være et maraton og ikke en sprint. Etter at det først så ut som familiens oppkjøpsplaner skulle gå i vasken etter to mislykkede bud sent i 2004, jobbet Glazer-familien i all hemmelighet med finansinstitusjonene Rothschild og J.P. Morgan samt PR-byrået Smithfields i London.

Glazer-familien visste at planene ville være kontroversielle om de lekket ut. Derfor ble den sensitive kommunikasjon mellom partene ble kodet.

Manchester United fikk derfor kodenavnet «Mercury» i rapportene, og oppkjøpsprosjektet fikk kodenavnet «Hampsted».

Brått ble United, som ikke hadde hatt noen nettogjeld siden 1931, verdens mest gjeldstyngede fotballklubb

Takket være enorme låneopptak, deriblant Payment In Kind-lån (PIK-lån) som hadde renter på mellom 14 og 16 prosent, klarte Glazer-familien å sikre seg eierskapet i Manchester United til en samlet pris av 790 millioner pund.

Det som imidlertid provoserte United-fansen mest, var at store deler av gjelden ble påført Manchester United som klubb. Og klubbens eiendeler, blant annet Old Trafford, ble stilt som garanti for de enorme lånene.

Brått ble United, som ikke hadde hatt noen nettogjeld siden 1931, verdens mest gjeldstyngede fotballklubb.

Fakta Dokumentasjon Tall som handler om Uniteds økonomi/konkrete tall, er hentet fra Manchester Uniteds årsrapporter. De finnes på Uniteds investorside:ir.manutd.com Vis mer

Enorme kostnader

United-fansen hadde hatt møter med ledende politikere i Storbritannia, de hadde demonstrert, og en gruppe velstående United-fans prøvde sågar å komme Glazer-familien i forkjøpet og kjøpe klubben foran nesen på dem.

Alt var fånyttes. Men de enorme kostnadene ved å håndtere gjelden gjorde at Glazer-familiens eierskap i United var en noe skjør modell. En sesong eller to uten Champions League-inntekter kunne veltet hele prosjektet.

Strategien til Uniteds eiere var likevel klar. Ved å bruke de økte kommersielle inntektene og pengene fra de lukrative TV-avtalene, klarte eierne å holde hodet over vannet de første trøblete årene. Og de hadde en uvurderlig hjelp i trofégarantisten Sir Alex Ferguson.

Så kom to år som ble helt avgjørende for Glazer-familien for å trygge eierskapet i klubben.

Først ble PIK-lånene innfridd i 2010. Til dags dato er det aldri blitt kjent utad hvordan. Men trolig var det et ledd i refinansieringen av lånene, der dagens avtroppende administrative sjef i Manchester United Ed Woodward spilte en viktig rolle.

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær sammen med Joel og Avram Glazer i 2019. Foto: Carl Recine/Reuters/NTB

Cayman Islands og New York-børsen

Den virkelige genistreken, sett med Glazer-familiens øyne, kom imidlertid samtidig med at Sir Alex Ferguson tok fatt på sin siste sesong som Manchester United-manager på sensommeren i 2012.

Manchester United PLC ble registrert på Cayman Islands, samtidig som klubben gikk på New York-børsen.

Og det er dette grepet som gjør at Glazer-familiens posisjon i dag er så vanskelig å rokke ved.

Aksjestrukturen som ble gjeldende i Manchester United i forbindelse med lanseringen på New York-børsen i 2012, delte United inn i A- og B-aksjer.

A-aksjene, som er tilgjengelig for allmennheten, gir én stemme pr. aksje. Mens B-aksjene, som kun kan eies av medlemmene av Glazer-familien, gir hele ti stemmer pr. aksje.

I den siste årsrapporten fra Manchester United opplyses det at det er ca. 39 millioner A-aksjer i omløp, mens det er hele 124 millioner B-aksjer i omløp. De seks Glazer-søsknene har solgt unna de fleste av sine A-aksjer. De har også omgjort flere av sine B-aksjer til A-aksjer for å kunne selge dem.

Nå sitter den amerikanske eierfamilien på ca. 74,9 prosent av samtlige aksjer i United. Men på grunn av de ti stemmene som hver av B-aksjene gir, kontrollerer familien i overkant av 97 prosent av stemmene i United.

Med andre ord, de bestemmer alt, blant annet at det årlig utbetales over 250 millioner kroner i aksjeutbytte. Det aller meste av dette tilfaller de seks Glazer-søsknene.

Gjelden truer ikke lenger Uniteds eksistens

Glazer-familien har vært med på å bygge opp de kommersielle inntektene fra i overkant av 40 millioner pund da de kjøpte United i 2005, til over 280 millioner pund. Samtidig har inntektene fra TV-rettighetene for Premier League og UEFAs turneringer Champions League og Europa League økt kraftig.

Disse inntektene er en sterkt medvirkende årsak til at det kune er byrivalen Manchester City, av alle europeiske toppklubber, som har hatt et større nettoutlegg på nye spillere siden Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake i 2013.

United har brukt knappe 720 millioner pund netto på nye spillere de siste syv årene (det kommende sommervinduet er naturligvis ikke inkludert). Det er likevel betydelig mindre enn det Glazer-familiens eierskap har kostet Manchester United som klubb for å betjene renter og avdrag på gjelden som ble påført klubben.

Fremdeles har Manchester United en nettogjeld på 455 millioner pund. Men der klubbens omsetning en gang var rundt 25 prosent av klubbens totale gjeld, er i dag den årlige omsetningen større enn gjelden.

Med andre ord, gjelden er fremdeles stor, men den truer ikke Uniteds eksistens som toppklubb.

Fansen ønsker ingen oligark

I dag er det ganske enkelt å se hva som var Glazer-familiens strategi før oppkjøpet i 2005:

1. Sikre seg eierskapet i United, nærmest for enhver pris.

2. Få kontroll på gjelden ved hjelp av refinansiering av lån og betydelig økte inntekter.

3. Få den omtalte aksjestrukturen i United på plass med A- og B-aksjer.

4. Tjene penger på utbytte og å selge unna aksjer, og likevel sitte med makten i United.

Tidligere i vår la Avram Glazer, som sammen med broren Joel er den mest aktive av de seks søsknene på eiersiden, ut fem millioner aksjer for salg. Får han den pålydende markedsprisen, vil han sitte igjen med en personlig gevinst på i overkant av 70 millioner pund. Manchester United vil ikke få en eneste penny av salget.

At Glazer-familien har kunnet ta store låneopptak, latt Manchester United betale for finansieringen av disse, for så å se at det er Glazer-familien selv som utelukkende høster gevinsten av et eventuelt salg, opprører fansen.

United-supporterne ønsker ikke en rik sjeik eller en oligark som skyter inn penger i klubben. De ønsker simpelthen en gjeldfri klubb som skal styres etter inntektene klubben selv genererer. Det vil de ikke få med Glazer-familien som eiere, og det store flertallet av United-fans ønsker derfor nye eiere.

Videre vekst?

Et spørsmål som ikke er blitt stilt så ofte, er hva alternativet til dagens amerikanske eiere faktisk er.

Manchester United er nå verdsatt til mellom 3,5 og 4 milliarder pund, selv om det er i overkant av verdien på samtlige aksjer i United om de ble solgt på det åpne markedet. Hadde Glazer-familien fått et bud på 3,5 milliarder pund, ville de solgt. Men hvem er villige til å betale det for Manchester United i dag?

Trolig ingen, selv ikke styrtrike eiere fra Midtøsten.

Det har aldri eksistert noe tillitsforhold mellom klubbens amerikanske eierfamilie og Manchester Uniteds fanskare

Glazer-familien kjøpte United fordi de så et stort, uforløst inntektspotensial i klubben. Manchester United har gjort solide fremstøt både i USA, Afrika og ikke minst Asia for å utnytte det kommersielle potensialet som ligger der. Men det er begrenset hvor stor den videre veksten kan bli.

Derfor er det mer trolig at Glazer-familiens strategi vil være å fortsette et gradvis nedsalg i United, og at en økt innflytelse fra fansen i styrerommet i stedet må komme som en følge av en lovregulering fra myndighetene i Storbritannia. Det vil ikke skje over natten.

En langvarig ulmebrann

Den betente eierskapssituasjonen i United kan kanskje best sammenlignes med en langvarig ulmebrann, der man bare har ventet på at noen skulle helle bensin på bålet. Og da det skjedde, var det paradoksalt nok Glazer-familien selv som blåste nytt liv i konflikten ved å gi sin tilslutning og medvirkning til Superliga-planene.

– Jeg skal personlig jobbe målrettet for at fansens tillit til oss skal gjenopprettes, skrev United-eier Joel Glazer i et åpent brev til United-supporterne etter Superliga-kollapsen.

Det kommer ikke bare til å bli en vanskelig jobb. Det vil være umulig.

Det har nemlig aldri eksistert noe tillitsforhold mellom klubbens amerikanske eierfamilie og Manchester Uniteds fanskare. Joel Glazer er den eneste av søsknene som noensinne har gitt et intervju til mediene om eierskapet i United. Det intervjuet ga han til klubbens egen TV-kanal i 2005. Siden har det vært stille.

Fordi Superligaen ble møtt med en slik massiv motstand fra alle hold, har Glazer-motstanderne fått vind i ryggen. Fremtredende fotballeksperter står på fansens side. Det samme gjør en rekke politikere også. Men er det nok?

Spørsmålet nå er om Glazer-familien har nådd et metningspunkt for de emosjonelle kostnadene ved sitt eierskap, eller om de kommer til å gjøre som de har gjort gjennom 16 år: sitte stille i båten, vente til den verste stormen gir seg og fortsette med sin møysommelige strategi.