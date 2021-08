Hva vet vi om koronainfeksjon hos barn og unge?

Ola Didrik Saugstad Professor I i barnesykdommer, Universitetet i Oslo

Anne Eskild Professor i kvinnesykdommer, Universitetet i Oslo

Nå som koronasmitten synes å blusse opp igjen i Norge, er uvaksinerte barn og unge særlig utsatte, skriver debattantene.

Barnehagene åpnes igjen, og snart er det skolestart. Deltavarianten kan skape hodebry denne høsten.

I slutten av juli var det registrert 190 millioner covid-19-pasienter i verden, hvorav fire millioner er døde. Nå som smitten av koronaviruset (sars-cov-2) synes å blusse opp igjen i Norge, er uvaksinerte barn og unge særlig utsatte.

Kunnskapen om hvordan barna rammes av pandemien, er imidlertid begrenset. Det skyldes dels at barna tidlig ble skjermet for smitte gjennom nedstenging av skole og barnehager, men viktigere er det at vi ikke vet effekten av de nyeste mutasjonene.

Nå kommer barn tilbake til barnehagene, og vi står foran en ny skolestart. Derfor er det viktig med så oppdatert kunnskap som mulig om sars-cov-2-infeksjon hos barn og unge.

Tall fra Storbritannia

I USA øker smitten raskt blant barn og unge, og pr. 5. august var 4,3 millioner barn og unge blitt diagnostisert med sars-cov-2. De fleste har milde eller ingen symptomer.

Likevel er tusenvis blitt innlagt i sykehus, og flere hundre er døde. Selv om de fleste av disse hadde underliggende sykdommer, kan også helt friske barn bli alvorlig syke.

Resultater fra Storbritannia har vist at 7,4 prosent av covid-19-syke barn i alderen 2–11 år og 8,2 prosent i alderen 12–16 år hadde symptomer selv etter 12 uker.

Nylig fikk en ny undersøkelse fra Storbritannia av barn mellom 5 og 17 år stor oppmerksomhet. I perioden september 2020 til februar 2021 studerte man 1734 barn med positivt testresultat for sars-cov-2 og symptomer på covid-19. Sykdommen varte typisk i fem dager hos barn i alderen 5–11 år og syv dager hos barn i alderen 11–17 år.

4,4 prosent hadde en sykdomsvarighet på fire uker og 1,8 prosent en varighet på mer enn åtte uker. De tilsvarende tallene for voksne er 13,3 prosent og 4,5 prosent.

Annerledes i Brasil og USA

Heldigvis fant man ingen barn med alvorlige langtidssymptomer i denne studien. For barn mellom fem og elleve år var de hyppigste symptomene på covid-19 hodepine, feber, sår hals, magesmerter og vedvarende hoste.

Resultatene fra Storbritannia er adskillig bedre enn fra Brasil og USA

Hos de større barna mellom 12 og 17 år var også nedsatt luktesans fremtredende. Det er derfor viktig å være klar over at covid-19 hos barn presenterer seg annerledes enn hos voksne.

Resultatene fra Storbritannia er adskillig bedre enn fra Brasil og USA. I Brasil ble mange barn og unge under 20 år lagt inn på sykehus, og av disse trengte 10 prosent pustehjelp med respirator, og hele 7,6 prosent av de sykehusinnlagte døde.

En studie fra USA viste at av 90.000 sars-cov-2-positive barn ble 5,7 prosent lagt inn på sykehus. Av disse trengte 6,8 prosent pustehjelp, og 1,1 prosent døde.

Alvorlig ettersykdom

Tidlig i pandemien identifiserte man en alvorlig komplikasjon av sars-cov-2-smitte: multisystem inflammasjonssyndrom (MIS). Noen få barn utvikler denne ettersykdommen. Selv om få dør, kan tilstanden kreve intensiv behandling.

Totalt har omtrent 1700 barn og unge i USA fått senkomplikasjoner og diagnosen MIS. I alt ble 58 prosent av disse lagt inn på intensivavdeling, mange med sjokk og hjertesymptomer. Ett av åtte barn med MIS trengte pustehjelp, og 1,4 prosent døde.

Tilstanden er sjelden. De fleste blir friske, men den kan være svært alvorlig hos noen få. Typisk er at symptomene kommer to til fem uker etter at sykdommen startet.

Sikrere tall for nyfødte

Også for nyfødte begynner vi å få sikrere tall for hvordan pandemien påvirker dem. Sars-cov-2 smitter sjelden fra den gravide kvinnen til fosteret. En studie fra USA viste at bare 1,1 prosent av de nyfødte ble smittet hvis mor var smittet.

En nylig publisert svensk studie fant at svangerskapet varte kortere hvis moren var sars-cov-2-positiv i svangerskapet enn hvis moren ikke var det (i gjennomsnitt 39,2 uker mot 39,6 uker). Det var også en overvekt av for tidlige fødsler, altså før svangerskapsuke 37, blant gravide som var smittet (8,8 prosent mot 5,5 prosent), samt høyere dødelighet hos nyfødte (0,3 prosent mot 0,12 prosent).

Nyfødte som blir syke av sars-cov-2, har en rekke symptomer som kan være vanskelig å skille fra tilstander som ofte følger med for tidlig fødsel.

Amming og smitte

Antistoffer mot sars-cov-2 hos den gravide går over til fosteret og ser ut til å beskytte den nyfødte. Antistoffer skilles også ut i morsmelken slik at amming beskytter barnet. Dette gjelder også for kvinner som er vaksinerte.

I begynnelsen av pandemien var det uenighet om nyfødte av sars-cov-2-smittede mødre burde die. Særlig de kinesiske retningslinjene var strenge med krav om adskillelse av mor og barn.

Fra land som India får vi nå rapporter om alvorlige symptomer hos både nyfødte og større barn

I dag støtter både europeiske og amerikanske retningslinjer opp om Verdens helseorganisasjons anbefaling om nærkontakt mellom mor og nyfødt, inkludert amming.

Vet lite om mutanten

I den første fasen av pandemien mente mange at det er liten grunn til å bekymre seg for sars-cov-2-smitte blant barn og unge. Denne konklusjonen holder i hovedsak fortsatt.

Men allerede tidlig i epidemien forelå det tall fra Kina som indikerte at spesielt spedbarn var utsatt for alvorlig sykdom hvis de ikke er beskyttet av antistoffer fra moren. Det er derfor grunn til å understreke at også barn kan få et langvarig og alvorlig forløp av covid-19.

De fleste barn blir heldigvis ikke syke av sars-cov-2-smitte. Men asymptomatiske bærere av virus har vanligvis stor betydning for smittespredningen i befolkningen.

Felles for de fleste tidligere studier av barn er imidlertid at de ikke, eller i liten grad, har informasjon om sykelighet av deltamutanten. Fra land som India får vi nå rapporter om alvorlige symptomer hos både nyfødte og større barn.

Håndteringen av koronaepidemien blant barn og unge kan derfor bli en viktig utfordring i løpet av høsten.

Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer, UiO.

Anne Eskild, professor i kvinnesykdommer, UiO.