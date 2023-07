En ny gruppe søker hjelp hos «Luksusfellen». Her er våre råd.

Uansett hvordan din økonomi ser ut, må de fleste av oss nå tilpasse oss en ny økonomisk hverdag. Og jo raskere vi tilpasser oss, jo bedre går det, skriver debattantene. Vis mer

Bruk penger med fornuft i sommer. Høsten vil bli dyr.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Er du en av dem som har havnet i gjeldsfellen? Kommer skammen krypende når kortet blir avvist i butikken og kontoen er tom lenge før lønning? Det du før hadde akkurat nok til å betale, er det ikke lenger penger igjen til – og for hver måned går du litt mer i minus.

Vi er rammet (ja, vi sier rammet) av en ny økonomisk hverdag med høyere kostnader, og de fleste sitter igjen med mindre av lønnen etter at lån, husleie, forsikringer, strøm, mobilabonnement og andre nødvendig utgifter er betalt. Mange av oss må stramme inn.

Men vit i så fall at du ikke er alene: I en ny undersøkelse Storebrand har gjennomført, kommer det frem at to av ti nordmenn går i minus hver måned. Hver eneste måned! Da blir veien til dyre forbrukslån og uhåndterlig høy gjeld veldig kort.

Der du skal starte

Det har aldri før vært enklere å sammenligne seg selv med andre, og i sosiale medier lever de fleste av oss et temmelig perfekt liv. Dette kan påvirke oss nesten uten at vi tenker over det. Følelsen av å være den eneste i hele verden som ikke har råd til feriereise eller nye sko, kan bli ekstra vond. Å, så lett det plutselig ble å dra kredittkortet. Handle på avbetaling.

Det er nesten ikke en ting du ikke kan få kjøpt uten penger

Tilbyderne av avbetaling har eksplodert, og det er nesten ikke en ting du ikke kan få kjøpt uten penger. Til og med take away-mat kan nå bestilles med tilbakebetalingsløsning (kreditt)! Det er altfor lett å ta opp forbrukslån, og du kan gjøre det når som helst, hvor som helst og fullstendig uten opplæring. Sakte, men sikkert kan postkassen bli et mareritt.

Cecilie Tvetenstrand og Ahmed Osman er økonomer og programledere i «Luksusfellen». Vis mer

Da er det nettopp der du skal starte – åpne postkassen, åpne posten din.

I fortsettelsen er det heldigvis hjelp å få. I gjeldsregisteret og i inkassoregisteret kan du få oversikt over hvor mye du skylder. Men for å ta tilbake kontrollen må du selv ta kontakt med kreditorene og fortelle ærlig om situasjonen din.

Du har kanskje sett oss på TV-programmet «Luksusfellen» når vi dytter deltagerne uti det – det er tøffe tak, men hjelpes så godt det er etterpå!

Samtidig hjelper dette lite om du ikke også bryter handlingsmønsteret som ledet deg inn i uføret. Erkjenn at du bruker penger du ikke har, anerkjenn følelsene som gjør at du bruker disse pengene. Du må eie situasjonen din!

Ulike livssituasjoner

Blant søkerne til «Luksusfellen» er det dessverre en økning i dem som venter for lenge med å be om hjelp. Mange prøver så godt de kan å løse problemene selv, men det er fort gjort å overvurdere egen evne og mulighet til å rydde opp.

For ja, det ser lettere ut på TV enn det er i virkeligheten! Og mens du rydder og ringer og kanskje mister nattesøvnen, vokser gjelden enda mer. Da er vårt klare råd: Be om hjelp. Ta imot hjelp.

Antall unge som får gjeldsproblemer, har økt, og de søker hjelp hos oss i fortvilelse. Heldigvis ser vi at flere av de unge søkerne tar kontakt før gjelden er gått til inkasso, noe som gjør det lettere for oss å hjelpe.

Deltagerne våre er redde for hva andre vil synes. De frykter problemene vil påvirke det sosiale livet deres. Men etter hvert letter tåken, skammen forsvinner, og de ender opp med å få et hav av positivitet og støtte. Og sannheten er at det er mange i samme båt.

De som søker hjelp hos oss, er i ulike livssituasjoner med ulike utdannelser, yrker, sivilstatuser og bakgrunner, og de kommer fra hele landet. De aller fleste har normale inntekter, men det blir for lite til å dekke gjelden. Vi møter unge mennesker som ikke tør å få barn fordi kreditorene står og banker på døren, og lønnstrekkene gjør at de aldri vet hvilken inntekt de vil ha neste måned.

I år ser vi også søkere som tidligere har hatt en relativt sunn økonomi, men som nå møter utfordringer. Felles for dem alle er at de har gitt opp. De ser ingen utvei og skyver problemene under teppet.

Gjør deg selv en tjeneste

Det er 24 prosent flere som ber om hjelp hos Nav nå, sammenlignet med i fjor. Flere som har hatt trygg økonomi, ser seg nå nødt til å be om hjelp.

Vårt klare råd til dem som kjenner de økte kostnadene på kroppen, er å bruke penger med fornuft i sommer, for høsten som kommer, vil bli dyr. Den endelige regningen for renteøkning og svak krone vil vi ikke se før nærmere jul. Frem til det vil det meste bare bli dyrere.

Den største tjenesten du kan gjøre deg selv, er å forberede deg godt. Sett deg inn i hvordan situasjonen din vil bli med høyere utgifter, og tilpass forbruket allerede nå.

Den største tjenesten du kan gjøre deg selv, er å forberede deg godt

Kanskje må du kutte i ferieplanene? Kjøpe mindre is, bo hos svigers i stedet for på hotell? Ta praten med barna, involver dem og planlegg ferien sammen. Fokuser på alle tingene du har mulighet til. For eksempel: Bua.no låner ut gratis utstyr til turer og aktiviteter som camping, sykling, rulleskøyter og andre ting du kanskje ikke har tenkt på. Sjekk om kommunen din har okjoin.no, som deler ut gratis billetter til aktivitetsparker til dem som ikke har råd til å kjøpe selv.

Uansett hvordan din økonomi ser ut, må de fleste av oss nå tilpasse oss en ny økonomisk hverdag. Og jo raskere vi tilpasser oss, jo bedre går det.

Og husk: Redningen er ikke et forbrukslån og så enda et for å betale ned det forrige. Dette er den perfekte gjeldspiralen, som gjerne går hånd i hånd med smertefull skam. Det er ikke enkelt å rydde opp, men det går.

Vår drøm er å fjerne den økonomiske skammen. La oss gjøre det lettere å snakke om og dele problemene - og å ta imot hjelp. Slik kan vi hjelpe flere med å få tilbake nattesøvnen.