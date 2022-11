Er true crime blitt Norges nye vaktbikkje?

Maja Kristine Asbjørnsen Lektor med tilleggsutdanning og master i medievitenskap

6 minutter siden

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr etter riksadvokatens pressekonferanse nylig. Jahr har skrevet true crime-bøker om både Tengs- og Baneheia-saken. Der retter han sterk kritikk mot rettsvesenet og påtalemyndigheter.

Mediene har åpenbart sviktet i rollen som den fjerde statsmakt. I stedet opplyses folket av sjangeren true crime i bøker og på TV.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Den siste tiden har riksadvokaten servert oss oppsiktsvekkende nyheter om to av Norgeshistoriens mest omtalte drapssaker: drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 og drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i 2000.

For de som ikke har fulgt med på true crime, kan avgjørelsene virke sjokkerende. Hvor ble det av den kritiske journalistikken i alle disse årene? Mediene har åpenbart sviktet i rollen som den fjerde statsmakt. I stedet opplyses folket av sjangeren true crime.

Fredag 21. oktober kunngjorde riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at han ville be Borgarting lagmannsrett frifinne Viggo Kristiansen. Han har sonet 21 år i fengsel for drapene i Baneheia. Riksadvokaten beklaget den uretten som er begått mot Kristiansen.

Mandag samme uke beordret riksadvokaten tiltale mot en 52 år gammel mann for drapet på Birgitte Tengs. Riksadvokaten beklaget overfor fetteren, som har levd med en belastende erstatningsdom i 26 lange år.

Ord som «rettssikkerhet» og «justismord» florerer i mediene og på folkemunne.

Vanskelig å begripe

Det er vondt å tenke på at folk kan bli uskyldig dømt i Norge, og det er vanskelig å begripe at rettsapparatet kan gjøre så alvorlige feil. For de norske nyhetsmediene er det graverende at kun et fåtall stilte kritiske spørsmål til politiets informasjon i disse sakene.

Mandag publiserte NRK en kommentar arrow-outward-link av etikkredaktør Per Arne Kaldbakk. Der beklager han at NRK har forsømt sin plikt til å «avdekke forsømmelser og overgrep mot enkeltmennesker og grupper fra offentlige myndigheter og institusjoner», slik det står i Vær varsom-plakaten.

VGs krimekspert Øystein Milli reagerer også på arrow-outward-link pressens dekning av prosessen mot fetteren til Birgitte Tengs. Han mener pressen ikke var kritisk nok. I stedet for å undersøke informasjonen som ble gitt, malte mediene politiets bilde av fetteren.

Norsk true crime har gitt offentligheten nye stemmer og hjulpet sannheten frem i lyset

Og hvorfor var det så lite problematisering av mobil- og DNA-bevisene blant norske journalister i Baneheia-saken?

Mediene skal være fellesskapets vaktbikkje og overvåke maktmisbruk fra myndighetene. I stedet mener mange at Viggo Kristiansen ble forhåndsdømt i mediene og blant publikum før han i det hele tatt hadde vært i retten.

Heldigvis har norsk true crime gitt offentligheten nye stemmer og hjulpet sannheten frem i lyset.

Stiller spørsmål ved etablerte sannheter

True crime er en blanding av dokumentar- og krimfortellinger. De lokker publikum med på etterforskningen av virkelige mordmysterier og inviterer til debatt.

Her skapes et alternativt narrativ der journalister, privatpersoner og engasjerte advokater er heltene, og det stilles spørsmål ved etablerte sannheter.

Bjørn Olav Jahr har skrevet true crime-bøker om både Tengs- og Baneheia-sakene. Han retter sterk kritikk mot rettsvesenet og påtalemyndigheter.

Jahrs bøker og true crime-serier, som «Baneheia. Kampen om sannheten» som gikk på Discovery/TV Norge fra januar 2021, og TV 2s serie «Hvem drepte Birgitte?» fra 2018, har bidratt med undersøkende journalistikk og viktige opplysninger i begge sakene.

Mediebildet de siste dagene viser oss at Jahr og Viggo Kristiansens forsvarsadvokat Arvid Sjødin er ukens helter. Rettssystemet og politiet er «the bad guys», og unnskyldninger arrow-outward-link fra myndighetene tikker inn på løpende bånd.

Les også Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen: Vi har ikke gjort jobben vår i Baneheia-saken

Nyhetsmediene burde gjort en større innsats

For true crime-fans som har fulgt podkasten «Serial» fra 2015 og Netflix-serien «Making a Murderer» i 2016, er ikke dette ny kost. Sjangeren har lært oss at rettssystemet kan svikte – slik vi også så da Adnan Syed fra «Serial» ble løslatt i september arrow-outward-link , etter 23 år i et amerikansk fengsel.

Det er problematisk at menneskelige tragedier blir underholdning, og man kan stille spørsmål ved etikken i å rippe opp i gamle sår. Likevel viser den seneste tidens avsløringer at true crime fyller en viktig samfunnsfunksjon.

Nyhetsmediene skulle gjort en større innsats gjennom undersøkende journalistikk

Det er klart at kjennskap til hvordan Birgitte Tengs’ fetter ble behandlet i avhør, og hvordan Baneheia-dømte Jan Helge Andersens avhør endret seg i takt med politiets korrigeringer, er viktig informasjon for allmennheten.

Slik true crime-journalister og -forfattere graver i dokumenter, undersøker bevismateriale og snakker med de ulike involverte, skulle også nyhetsmediene gjort en større innsats gjennom undersøkende journalistikk.

True crime står som et positivt tilskudd til nyhetsjournalistikken. Det spesielle med sjangeren er den dyptgående kjennskapen til enkeltsaker og detaljerte gjengivelser av hendelsesforløp, bevisførsel og rettsprosesser. Publikum engasjeres, og maktmisbruk bringes frem i lyset.