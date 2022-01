Alt tyder på at Finansdepartementet selv har skapt striden om ny sentralbanksjef

Eivind Thomassen Forsker, medforfatter av boken "Norges Bank 1816-2016"

Nå nettopp

Finansdepartementet oppfordret både Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, og Ida Wolden Bache, visesentralbanksjef i Norges Bank, til å søke jobben som ny sentralbanksjef.

Hvordan havnet vi her?

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jens Stoltenberg eller Ida Wolden Bache? Hvem av de to som bør bli ny sentralbanksjef, later til å være det store spørsmålet.

Men hvordan endte to så sterke kandidater opp med å søke? Historisk har man unngått konkurranse om stillingen – med god grunn.

Det er konkurransen som har gjort tilsettingen av Norges Banks neste sjef så kontroversiell. Jens Stoltenbergs kandidatur ville ha skapt debatt uansett, gitt Stoltenbergs sterke posisjon i norsk politikk.

Men debatt om politikere i sentralbankledelsen har vi hatt tidligere, uten at stormen har gått like høyt.

Hører historisk sett til sjeldenhetene

Det er Ida Wolden Baches sterke «motkandidatur» som har tatt debatten til nye høyder. Det er det som har åpnet for politiske nederlag for regjeringen, og som dermed har gjort det mulig å slå gangbar politisk mynt på saken.

Ida Wolden Bache er visesentralbanksjef i Norges Bank.

Baches og Stoltenbergs ulike profiler gjør at mange ser lederspørsmålet som et retningsvalg for sentralbank og oljefond.

Slik konkurranse hører historisk sett til sjeldenhetene. Siden kampen mellom Karl Bomhoff og Evald Rygh om å bli Norges første sentralbanksjef i 1892 har Finansdepartementet i stort sett alle tilfeller sørget for at det kun har vært én reell kandidat til stillingen.

Dermed har det også vært lite politisk strid om denne viktige posisjonen i norsk samfunnsliv. Det er ikke tilfeldig.

Én prosess minner om dagens

Nå kan det naturligvis diskuteres hva som legges i «reell» kandidat. I hvert fall siden 1980-årene har det alltid vært flere søkere til stillingen som sentralbanksjef.

Mange av disse har vært av det komiske slaget, frivillig eller ufrivillig. Finansdepartementet har etter hvert gitt opp å snakke useriøse søkere til fornuft.

Det har heller ikke lyktes helt å hindre flere seriøse søkere. Svein Gjedrem ble for eksempel utnevnt til sentralbanksjef i 1998 i konkurranse med blant andre visesentralbanksjef Jarle Bergo – som utvilsomt var kvalifisert for jobben.

I de aller fleste tilfellene har likevel departementets foretrukne stukket seg klart ut på toppen av søkerlisten – senest da Øystein Olsen ble sentralbanksjef i 2010.

I de aller fleste tilfellene har departementets foretrukne stukket seg klart ut på toppen av søkerlisten

Den eneste søknadsprosessen som kan minne om dagens, er fra 1993. Da søkte Arbeiderparti-politikeren Torstein Moland stillingen, i konkurranse med blant andre Finansdepartementets ekspedisjonssjef Thorvald Moe.

Ansettelsesprosessen ble den gangen kraftig kritisert fra opposisjonen, med noen av de samme argumentene som brukes mot Jens Stoltenberg i dag. Regjeringen valgte likevel Moland uten å blunke, og støyen rundt ansettelsen druknet raskt i helt andre saker.

Med unntak av Moland har utnevning av sentralbanksjefer i Norge vært litt som senmiddelalderens kongevalg. Når den gamle kongen ikke hadde en sønn, ble en ny konge valgt av kongens nærmeste krets. Når representanter fra hele riket ble samlet for å ta kongen i ed, fantes det ikke noe alternativ.

På siden av det offisielle og formelle

Finansdepartementets vei frem til «kongevalgene» i Norges Bank ligger ikke formulert i saksdokumenter og stillingsbeskrivelser. Søkerlistene til sentralbanksjefstillingen har likevel åpenbart vært formet av sterke (fag)politiske og sosiale krefter og motiver – akkurat som middelalderens kongevalg.

Så snart en sentralbanksjef nærmer seg sin avgang, vil signaler og følere bli sendt ut, fra departement og potensielle søkere.

Etablerte normer begrenser utvalget av aktuelle kandidater. Hensyn både til faglig dyktighet og politisk «spiselighet» gjør at én aktuell kandidat innenfor utvalget raskt utpeker seg, både for embetsverket i Finansdepartementet, for den politiske ledelsen, for eksterne observatører og for kandidaten selv.

Kandidater som ikke utses på denne måten, som er godt kvalifiserte, men som kjenner spillereglene og tolker signalene, velger å ikke søke. Alt dette er prosesser utenfor og på siden av de offisielle og formelle og omtales derfor sjelden.

Det gjelder også motivene for å la prosessen utfolde seg på denne måten.

Alt tilsier at politisering av tilsettingen bør unngås

Hvorfor oppfordre begge til å søke?

Motivene er likevel mange og åpenbare. Det mest påtrengende motivet er å skjerme regjeringen som skal oppnevne sentralbanksjef. Hensynet til de forskjellige søkerne trekker i samme retning. Det gjør ikke minst også hensynet til sentralbanken og den fremtidige sentralbanksjefens tillit og autoritet. Alt tilsier at politisering av tilsettingen bør unngås.

Slike motiver har åpenbart ikke stått like sterkt denne gangen. Tvert imot tyder alt på at Finansdepartementet selv har skapt striden, ved å oppfordre begge kandidatene til å søke.

Hver for seg er dette naturlig. Finansdepartementet kan ha ønsket endelig å utnevne en kvinnelig sentralbanksjef som samtidig er fullt ut kvalifisert og kompetent.

Men hvorfor oppfordrer de samtidig Jens Stoltenberg til å søke?

Det ville se mildt sagt underlig ut å be Natos generalsekretær søke en norsk forvaltningsstilling for deretter ikke å gi ham jobben.

Og om embetsverket ønsker seg en tyngst mulig alliert i kampen for den økonomiske stabiliteten – noe de utvilsomt vil få med Stoltenberg i Norges Bank – hvorfor oppfordret de Ida Wolden Bache?

Skapt mye hodebry, og mer vil følge

Nå skal det sies at Finansdepartementet med oppfordringene har skapt en uvanlig bred og intens debatt, både om viktige embetsmannsutnevnelser og om det politisk-institusjonelle rammeverket rundt oljefondsforvaltning og pengepolitikk.

Denne debatten har åpenbar verdi i et demokratiperspektiv.

Sett fra Finansdepartementets eget perspektiv, fra Støre-regjeringens og Norges Banks, er det mindre klart hva godt striden vil føre til. De to kandidatene stiller seg ganske sikkert det samme spørsmålet.

Konkurransen har allerede skapt mye hodebry, og mer vil følge. Avhengig av utfallet vil striden kunne kaste lange skygger over den fremtidige sentralbanksjefens arbeid. Skygger man har forsøkt – og greid – å unngå.

Dagens store spørsmål er derfor ikke bare hvilket valg regjeringen skal gjøre mellom de to utpekte kandidatene. Man må ikke minst spørre seg hvorfor Finansdepartementet har brutt med tidligere praksis, på en måte som endatil setter regjering og kandidater i en svært krevende utgangssituasjon.