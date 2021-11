Facebooks metaverse vil gjøre oss enda mer sårbare

Petter Bae Brandtzæg

Mark Zuckerberg vil flytte Facebook fra å være en sosiale medier-plattform til å bli et metaunivers.

Vår fysiske identitet skal smelte sammen med algoritmene i den kunstige virkeligheten.

Facebooks navnebytte til Meta refererer til metaverse. Metaverse må forstås som en ny og uunngåelig utvikling av internett, der det digitale og fysiske kommer nærmere – virkelighet og virtuell virkelighet smelter sammen.

Dette kan høres både mystisk og skummelt ut. Men for unge som er vokst opp med smarttelefoner og virtuelle spillunivers, vil dette være et naturlig neste steg.

For å fremskynde denne utviklingen vil Mark Zuckerberg flytte Facebook fra å være en sosiale medier-plattform til å bli et metaunivers, en slags kunstig virkelighet. Hva betyr dette i den store sammenhengen?

Tid og sted viskes ut

Vi står overfor et teknologisk paradigmeskifte, vil noen mene. Metaverse kan by på uendelige muligheter, innen jobb, underholdning og sosialt.

Mens tid og sted blir visket ut på nett, blir fysisk tilstedeværelse visket ut med metaverse. Du kan rådføre deg med en lege ansikt til ansikt på et møte i Kina, du kan delta på forelesning ved universitetet i Berkeley, og på kvelden kan du besøke en strandbar i Rio.

Skillet mellom hjemmekontor og kontor vil for alltid bli visket ut. Folk vil bokstavelig talt kunne gjøre alt de gjør i den virkelige verden, gjennom den virtuelle plattformen. Mulighetene vil være tilnærmet ubegrenset. Alt ved å ta på deg noen briller, eller kanskje bare linser.

Metaverse er ikke her ennå, men det kommer. Varianter av virtuelle virkeligheter utvikles stadig og blir mer og mer avansert. Det mest kjente pr. i dag er Second Life som er en 3D-basert virtuell verden med avatarer – virtuelle representasjoner av oss selv.

I 2007 var det en voldsom hype rundt nettopp Second Life. Sverige og andre land bygde for eksempel ambassade og museer i denne virtuelle verden. Åpningen av Sveriges ambassade i Second Life var et «metaverse moment»: Under lanseringen deltok daværende utenriksminister Carl Bildt via internett i form av en avatar på en virkelig pressekonferanse i Stockholm.

Et teknologisk skifte

Det teknologiske paradigmeskiftet mot metaverse vil utfordre smarttelefonens rolle. Smarttelefonen er vår tids store medieinnovasjon.

Vi fikk boktrykkerkunsten, deretter kom fotoapparatet, radioen og TV. Smarttelefonen har greid å sluke alle disse innovasjonen inn i én og samme løsning. Og vi kan vel knapt tenke oss en tilværelse uten mobilen. Alt lages og tilpasses for mobilen i dag.

Men metaverse innebærer et teknologisk skifte bort fra mobiltelefonen over i et virtuelt kunstig univers. Dette vil gjøre at Facebook, og nå Meta, kan frigjøre seg fra konkurrentene Google og Apple, som styrer operativsystemene (Android OS og Apple IOS) for mobile-enheter.

Men når det digitale og fysiske liv smelter sammen, vil problemstillinger knyttet til balansen mellom menneskets egenkontroll og ny teknologi stå i kø. Det gjelder både regulering av innhold og ikke minst personvern.

Tilliten til Facebook er frynsete

Hvilke sensordata skal Meta kunne utnytte sammen med andre former for persondata? Metaverse vil innebære endeløse datakoblinger og datainnhenting. At Mark Zuckerberg skal sitte på kontrollen, er ikke beroligende, med tanke på alle personvernsskandalene knyttet til Facebook.

Utnytter sårbarhet

Tilliten til Facebook er frynsete. Frances Haugen, som tidligere har jobbet i Facebook, har nylig gått i strupen på sin tidligere arbeidsgiver. Og det er ikke første gang dette skjer. I 2017 advarte forhenværende Facebook-president Sean Parker om at plattformen er laget for å utnytte menneskelig sårbarhet. «Bare Gud vet hva det gjør med våre barns hjerner.»

Tilsvarende har Haugen anklaget den sosiale medieplattformen for å skade unge mennesker med vitende og vilje, uten at de gjør noe for å forhindre at det skjer. Det er også kommet frem at Facebook i liten grad har jobbet for å motvirke etnisk vold og menneskehandel på plattformene sine.

Ikke bare det – Facebook svekker demokratiet i USA og i verden. Plattformen fremhever splittende og polariserende innhold fordi det oppmuntrer til engasjement.

Enorme muskler

Det hersker liten tvil om at Facebooks design og teknologi påvirker oss og demokratiet. Hvordan blir dette i Metas sosiale metaverse?

Mange avfeide Facebook og spådde dets undergang etter at det ble rullet ut i verden i 2006. 15 år etter er Facebook en gigantisk pengemaskin og global offentlighet som vi alle er blitt avhengig av på godt og vondt. På verdensbasis bruker tre milliarder mennesker i gjennomsnitt minst én Meta-tjeneste (Instagram, Messenger, Facebook o.l.) daglig.

For noen uker siden forsvant Facebook fra internett. Nedetiden på nesten ett døgn viste med all tydelighet hvor avhengige vi og verden er blitt av Facebook.

Hva nå med Meta-universet? Vi må ta det på alvor, og det vil være her før vi aner det. Facebook eller Meta har enorme muskler. Bare i Europa vil de ansette 10.000 ingeniører for å skape en virtuell versjon av internett og av vårt liv. Reguleringene og konsekvensutredningene må derfor komme nå.

Usynlige algoritmer

Facebooks anbefalingsalgoritmer prioriterer og instruerer det vi ser på plattformen basert på det som vil fange vår oppmerksomhet, og det som kan engasjere oss over tid. Facebook har med andre ord ett mål for øye – beslaglegge så mye som mulig av brukernes data, tid og oppmerksomhet. Nå skal Meta legge beslag på kroppen vår. Vår fysiske identitet skal smelte sammen med algoritmene i den kunstige virkeligheten.

Problemet i dag er at algoritmene er ugjennomtrengelige og usynlige. Kunstig intelligens og algoritmer implementeres i teknologien før de prøves ut og gjøres transparente.

I metaverse vil vi i økende grad være en del av en ny og kunstig virkelighet, noe som vil gjøre oss enda mer sårbare for manipulering.

Det er avgjørende at implikasjonene og reguleringene av metaverse blir utredet før de implementeres, og før vi alle er smeltet sammen i metaverdenen til Mark Zuckerberg.