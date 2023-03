Hva samene har lært av historien? At deres tradisjonelle rettigheter må vike.

04.03.2023 20:00

«Hvor kom egentlig samene fra?» er et spørsmål jeg stadig får som arkeolog og forsker på samisk forhistorie. Jeg har aldri fått det samme spørsmålet om nordmennenes opprinnelse, skriver kronikkforfatteren. Arkivfoto fra Masi i Finnmark.

Regjeringen fortsetter som kolonistene fra vikingtiden.

«Vi må lære av historien.» En setning gjentatt til det kjedsommelige. Da tenker jeg ikke først og fremst på at vi må lære av enkeltsakene, som for eksempel Altautbyggingen, men den historien som går dypere.

Den viktigste delen av historien vi her må huske, er minst 1000 år gammel. Samiske og norrøne folk levde side om side, men med ulike måter å forholde seg til landskap og eiendom på.

De norrøne folkenes landskap ble eid, mens det samiske ble brukt. Når så høvdingdømmer, stat og kirke gjennom hundreårene utviklet sine organisasjoner, var det deres retts- og eiendomsoppfatning som vant.

Et skjevt rettsforhold

Samene befant seg nå på land som var eid av noen andre. Dette er et skjevt rettsforhold som man kan se veldig mange steder i verden. Det er også derfor vi blant annet har fått FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge har sluttet seg til.

Folkegruppene som driver tradisjonell næringsutøvelse, skal sikres rett til å drive tradisjonelt for å kunne opprettholde sin kultur. Det er nødvendig med et særskilt lovverk fordi kreftene i storsamfunnene er så mye sterkere enn hos disse mindre gruppene.

Det andre vi må lære av historien, er hvordan den blir skrevet.

«O’Brien», medlem av Sannhetsministeriet i George Orwells roman «1984», hadde forstått et sentralt poeng: «He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future.»

Det var rett og slett ikke plass til samene i «Den stolte historien om Norge»

Parallelt med fornorskningspolitikken av samene på 1800- og 1900-tallet foregikk det også en fornorskning av (for)historien. Samene ble gradvis skrevet ut og ble gitt mindre betydning i de nasjonale historiske fremstillingene. De var heller ikke til stede i mange av kildene, siden det var et skriftløst samfunn som befant seg langt fra makta. Kildene tilhører, i «O’Briens» terminologi, dem som styrer samtiden.

«Hvor kom samene fra?»

Det ble da etter hvert også en rådende oppfatning at samene hadde vandret inn til landet på et sent tidspunkt, og de hadde deretter trengt seg ned i Sør-Norge først i senmiddelalderen.

«Hvor kom egentlig samene fra?» er et spørsmål jeg stadig får som arkeolog og forsker på samisk forhistorie.

Jeg har aldri fått det samme spørsmålet om nordmennenes opprinnelse. Det var rett og slett ikke plass til samene i «den stolte historien om Norge».

Dette var ikke en ondsinnet revisjonisme hvor historikere og arkeologer bevisst gikk Statens ærend for å vaske samene ut av historien. Det var rådende oppfatninger om visse kulturers høyverdighet og evne til sosial innovasjon, i motsetning til oppfatningen av andre kulturers stillstand, som lå til grunn for tolkningene. Den samme tankegangen som begrunnet kolonisering over hele verden.

Stadig nye biter i puslespillet

Bildet av de historiske forløpene er i konstant endring. Det er ikke som i avisoverskriftene at «historien må skrives om» etter at det blir gjort et enkeltfunn.

Å drive historisk og arkeologisk forskning er å finne stadig nye biter i puslespillet, både i kildene og i faghistorien, og gradvis justeres forståelsen.

De siste 50 års forskning har vist at samene ikke kom vandrende nedover i Sør-Norge (og Sverige) i middelalderen. Det var samiske bosettinger i skogs- og fjellområder mye lenger sør enn i dag. Disse ble gradvis fortrengt av, og sikkert også assimilert i, et ekspanderende bondesamfunn fra vikingtiden og utover i middelalderen.

Samene og andre nasjonale minoriteter har vært taperne mot et storsamfunn som ekspanderer med en nærmest uimotståelig kraft

Vi har funnet spor etter samiske bosettinger sørover til Dovrefjell, Valdres og Hallingdal. Om man går inn for å lete systematisk, kommer det helt sikkert for en dag at de var lenger sør enn dette også.

Samene og andre nasjonale minoriteter har vært taperne mot et storsamfunn som ekspanderer med en nærmest uimotståelig kraft.

For oss etniske nordmenn som ikke føler vår kultur truet, kan Fosen-saken se ut som en hvilken som helst annen sak hvor noen familier får et stort infrastrukturtiltak i fanget. Sett i et historisk perspektiv er dette enda en innskrenking av områder hvor samene ikke lenger kan utøve sin reindrift, som er så sentral i opprettholdelsen av deres kultur.

Bit for bit innskrenkes mulighetene for tradisjonell drift, enten det nå er av små turistbedrifter som vil lage scooterløyper, eller gruveselskaper eller internasjonale konserner som driver vindmølleparker.

Selv om vi nå har definert minoriteters tradisjonelle kulturutøvelse som en menneskerett, ser det likevel ut til at Regjeringen gir seg selv lov til ikke å lære av historien og fortsetter som kolonistene fra vikingtiden. Det samene har lært av historien, er at deres tradisjonelle rettigheter må vike.