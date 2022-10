Folk som Hulsker kan si dumme ting i fylla og bli dømt. Mens Sian kan fritt rope ut hatefulle fordommer.

Hadi Strømmen Lile Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Høgskolen i Østfold

Tidligere programleder og fotballspiller Bernt Hulsker ble i Oslo tingrett nylig dømt til betinget fengsel i 18 dager for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd.

Straffelovens paragraf 185 om hatytringsvernet er redusert til et slags vern mot krenkelser. Den fungerer ikke lenger.

Jeg forstår det slik at tidligere programleder i VG Bernt Hulsker ble dømt for hatytringer for blant annet å si til en vekter «jævla neger», «neger» og/eller muligens «hvordan kan du kaste ut en hvit mann».

Jeg er en av dem som offentlig har ment at ordet «neger» ikke er en nøytral beskrivelse av mennesker med mørk hud. I 2016 kritiserte jeg Trond Viggo Torgersen arrow-outward-link fordi han insisterte på å bruke begrepet fordi han selv ikke la noe vondt i det. Jeg mener fortsatt begrepet er rasistisk. Men bør det være en straffbar hatytring, jamfør straffelovens paragraf 185 arrow-outward-link , gitt at man setter ordet «jævla» foran?

To motsetninger

Det har skjedd to motsetningsfylte rettsutviklinger på hatytringsfeltet. På den ene side har Høyesterett lagt vekt på at man må skille mellom sak og person. Det finnes nærmest ingen grenser for hvor hatefull man kan være overfor en sak, inkludert en religion. Skillet ble etablert så tidlig som i 1981, med Løpeseddeldommen (Rt-1981-1305), og er siden befestet. Jeg har tidligere i år skrevet en kronikk arrow-outward-link om den utviklingen.

I dag beskytter ikke straffelovens paragraf 185 mot oppblomstring av hat og fordommer – tvert imot

I tillegg til dette skarpe sak-person-skillet har Høyesterett senket terskelen for hva som kan regnes som hatytringer mot personer. Vendepunktet kom i den såkalte dørvakt-dommen fra 2012 (HR-2012-689-A arrow-outward-link ). Før det holdt det ikke å komme med rasistiske eller hatefulle uttrykk i seg selv, man måtte også ha en intensjon om å spre budskapet. Det var snakk om politisk hatefull agitasjon.

Boot boys-saken

Høyesterett hadde derimot lagt listen svært høyt. Det ble i alle fall en debatt etter at Boot boys-leder Terje Sjølie ble frifunnet i 2002. Han hadde da holdt en tale der han ropte: «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.»

Han sa at de var samlet for å hedre nazisten Rudolf Hess «for hans modige forsøk på å redde Tyskland og Europa blant annet fra jødedommen». Hitler var deres «kjære fører», og de skulle følge i Hess’ og Hitlers fotspor. Talen ble avsluttet med gjentatte «Sieg Heil!»

Hatytringsvernet kom inn i norsk lov fordi Norge hadde ratifisert FNs rasediskrimineringskonvensjon arrow-outward-link (se artikkel 4a om hatytringer) og senere FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter arrow-outward-link (se artikkel 20, hatytringer). Hele poenget med FNs vern mot hatytringer var å forhindre et nytt folkemord mot jøder og andre sårbare grupper.

FNs Rasediskrimineringskomité var svært kritiske til Boot boys-frifinnelsen. Som en konsekvens av kritikken kom det etter hvert lovendringer og signaler om at terskelen for hva som var straffbare ytringer, måtte senkes, og at domstolen i noe større grad burde ta hensyn til konteksten ytringene falt i (Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) arrow-outward-link , s. 215). Så kom altså dørvakt-dommen i 2012 (HR-2012-689-A arrow-outward-link ), som ligner på Bernt Hulsker-saken. På mange måter endret den bildet.

Individvern eller gruppevern

Ifølge straffelovens paragraf 185 arrow-outward-link straffes den som «offentlig» setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Men etter dørvaktdommen var det ikke så nøye at det skulle være så offentlig eller ment for offentligheten. Det var nå nok at én annen person hadde hørt ytringen så lenge den ble sagt i et offentlig rom.

Domstolen var nå mye mer opptatt av den krenkende eller sjikanøse siden av ytringene. Videre mente de at «Straffebudet har som formål å bekjempe rasefordommer og gi vern mot diskriminering» (HR-2012-689-A arrow-outward-link , avsnitt 39).

Men hvem skal bestemmelsen gi et vern for – enkeltindivider eller grupper?

Flere har stilt seg undrende til utviklingen mot personvern fremfor samfunnsvern

Straffelovens paragraf 185 er under kapittel 20 i Straffeloven om «Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet», til forskjell fra paragraf 263 om trusler eller paragraf 266 om hensynsløs atferd, under kapittel 24 om «Vern av den personlige frihet og fred».

Flere har stilt seg undrende til utviklingen mot personvern fremfor samfunnsvern. I en kommentar arrow-outward-link til en dom som kom i september i år (HR-2022-1707-A arrow-outward-link ), skrev jurist Anine Kierulf at «Stortinget bør vurdere om glidningen fra samfunnsvern til individvern er en ønsket utvikling».

I dommen som hun kommenterer, ble en beruset mann dømt for hatytringer for å si til en 16 år gammel jente: «Dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe Nav.»

Domstolen kom frem til at saken ikke ville vært en hatytring hvis jenta var voksen. Barn er mer sårbare. Det kan man være enig i, men hva var nå egentlig meningen med hatytringsforbudet – å beskytte jenta eller somaliere som gruppe, eller begge deler?

Vern mot oppblomstring av hat

Ifølge min forståelse var paragraf 185 i straffeloven en bestemmelse som skulle beskytte sårbare grupper mot en oppblomstring av hat, fordommer og farlige holdninger.

Hat og fordommer ødelegger idealet om likhet for loven og grunnleggende rettigheter for alle (inkludert ytringsfriheten).

Ytringsfriheten har slagsider i et samfunn preget av ulikheter knyttet til makt og reelle ytringsmuligheter.

En oppblomstring av hat og fordommer fører også gjerne til at det blir vanskelig å få jobb, som fører til fattigdom, som igjen fører til mer fordommer og hat – en negativ spiral.

I dag beskytter derimot ikke straffelovens paragraf 185 mot oppblomstring av hat og fordommer – tvert imot. Bestemmelsen er redusert til et slags vern mot krenkelser. Berusede mennesker som sier dumme ting i fylla, blir dømt, mens Sian kan samle seg i store, sinte forsamlinger foran moskéer med høyttalere og rope ut hatefulle fordommer mens de brenner Koranen.

Jeg tror de som blir dømt, vil få sympati fra et stort antall mennesker i samfunnet som tenker at dette like gjerne kunne rammet dem selv, og som blir opprørt over det de oppfatter som urettferdig.

Jeg er redd sympatien vil kunne nøre opp under og gi næring til negative holdninger og vokse seg større og sterkere i samfunnet. Samtidig vil de farlige hatpredikantene fort lære å formulere seg «saklig» hatefullt. Nå kan de snart også ri på en bølge av sympati for å få hatytringsvernet fullstendig fjernet.