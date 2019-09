Symboler kan bety så mye, og det er ikke gitt at noen har eierskap over en idé bare fordi den originalt ble konstruert og brukt av en bestemt gruppe mennesker.

Gjennom historien har vi sett mange eksempler på hvordan språk, kulturer og tegn har forandret mening eller blitt adoptert av en ny gruppe mennesker på en måte som var vidt forskjellig fra den opprinnelige meningen og hensikten.

Noen ganger er hensikten ondsinnet, som når nazister begynte å benytte seg av norrøne symboler i sin propaganda for å promotere hvit nasjonalisme. Mest notorisk brukt er odelsrunen som i sin tid ble adoptert av SS-styrker i Kroatia under okkupasjonen.

Andre ganger er symbolene omskapt som humor og for å frata autoritet. Kanskje det beste eksempelet på dette finner vi i USA.

Det Demokratiske partiet adopterte eselet som sin logo og maskot etter at Republikanerne desperat prøvde å sverte Andrew Jackson i 1828, da han stilte til president. De kalte ham for en «jackass», i respons brukte Jackson eselet i sin kampanje for å bli president. Suksessen var stor, og i den dag i dag blir eselet fremstilt som et symbol for integritet, stolthet og ære.

Fra samlerobjekt til hatsymbol

Et av de mest utbredte politiske symbolene fra den moderne tidsalder er den grønne frosken Pepe. Pepe er kanskje det perfekte meme, med utallige bruksområder og tolkninger, og er blitt brukt av så mange mennesker på så mange måter at det er vanskelig å klassifisere froskens betydning. Men én ting går igjen, nemlig en antiautoritær holdning og et opprør mot etablerte standarder.

Pepe er, for de av dere som ikke er velkjent med internett-historikk, en tegneseriefigur som først dukket opp i en «web-comic» ved navn Boy’s Club. Frosken ble til et meme i begynnelsen av 2008 og har de siste 11 årene gått igjennom en rekke ulike transformasjoner og former.

De ulike variasjonene inkluderer «Sad Pepe», «Smug Frog» og «Feels Frog». Det har til og med skapt en hel undergrunn-kultur som samler på «sjeldne» varianter av memet, som om de var Pokémon-kort eller tilsvarende.

Opprør mot det etablerte

Men i 2016 var det en stor bølge med fascinasjon for Pepe fra alt-right bevegelser, og noen av bruken var såpass ekstrem og hatefull i sin form at Pepe selv ble klassifisert som et hatsymbol av Anti-Defamation League i USA.

Bruken av frosken har de siste tre årene vært assosiert med hat, frykt, rasisme, og høyreekstremistiske ideologier. Spol frem til der vi er i 2019, og frosken spretter frem igjen i Kina.

Athit Perawongmetha/Reuters NTB scanpix

I Hongkong er Pepe blitt et symbol på frihet og motstand. Bilder av demonstranter som holder frosken høyt over hodet og små klistremerker av Pepe finnes overalt i byen, variasjoner som solidarisk å holde hender eller som kritiserer den kinesiske regjeringen. Alle sammen med den samme symbolikken: opprør mot det etablerte.

Pepe har, merkelig nok, den samme kjernebetydningen uavhengig av hvem det er som bruker den. Pepe-figuren i den opprinnelige tegneserien Boy’s Club hadde vane for å urinere stående, med buksene helt nede på anklene. Til tross for at dette er tilsynelatende billig humor, har frosken fra den ble skapt vært et symbol på opprør med etablerte normer, selv om opprøret kanskje ikke alltid er like radikalt.

Samhold for den utenfor og misforståtte

Fra første dag har frosken symbolisert opprør med standarder og etablerte regimer og blitt benyttet av mennesker som enten av berettigede eller andre grunner, føler seg utenfor og misforstått.

Kanaler som 4chan og andre nettforumer omfavnet frosken fordi den gjorde sære og rare ting som kanskje ikke andre mennesker i den offentlige sfæren kunne forstå eller relatere til.

Matt Furie

Alt-right bevegelsen i Nord-Amerika ble tiltrukket av ham fordi Pepe representerte et brudd med konvensjonelle politiske holdninger, som at de omfavnet nettaktivisme og viste avvik for politisk korrekthet.

Demonstrantene i Hongkong omfavner frosken fordi den symboliserer vestlige demokratiske idealer, ytringsfrihet, satire, politisk ukorrekthet og alt den kinesiske regjeringen frykter.

Ytringsfrihet og demokrati i sin reneste form

Pepe er et medium for interkulturell og interpolitisk dialog. Frosken er et medium en kan kondensere abstrakte konsepter og budskap relativt enkelt i og dele med omverden raskt og effektivt, mens en fremdeles beholder kjernen av Pepes opprinnelige funksjon.

Bruken av slike symboler er en videreføring av allerede etablerte demokratiske prosesser, men frosken viser oss hvordan vi i dagens digitaliserte hverdag overfører fysiske tradisjoner til internettet. Pepe representerer for mange håpet om at demokrati og utveksling av ideer ikke bare er lovlig, men oppfordret.

Frosken kan omformes og puttes inn i korte, satiriske memes, omformuleres og tegnes på nytt i utallige ulike varianter, og benyttes av helt ulike politiske grupper til å promotere vidt forskjellige meninger og holdninger. Frosken er ikke et hatsymbol: Pepe er ytringsfriheten og demokratiet i sin reneste form.