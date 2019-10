12. oktober 2019, dagen før apokalypsen, samlet det seg en liten gruppe polske studenter og fortvilte sjeler i Oslo. Som alltid blant svartsynte polakker, ble situasjonen oppfattet som håpløs, men ikke alvorlig. «Hvis de nasjonalistiske bøllene vinner valget, skal jeg stå med nakne, protesterende bryster foran den polske ambassaden i tre dager», sa en henrivende ung historiker.

En IT-konsulent ville brenne sitt polske pass for å demonstrere skam (Norge elsker jo skam!) over et folk som spesialiserer seg på intoleranse, fremmedfrykt og politisk harakiri. En optimist hadde håpet at Nobelprisen i litteratur til den polske forfatteren til Olga Tokarczuk kanskje ville få ubestemte velgere over på «riktig side». I sitt første post-Nobel intervju sa jo Olga: «Jeg dedikerer prisen til alle polakker. Jeg håper at de vil velge demokrati over et autoritært regime.»

Men stemningen var verre enn i Ibsens Gjengangere. Til og med Solidaritets ikoniske helt, Lech Wałęsas appell til nasjonen om å stemme mot nasjonalkonservative og høyrepopulistiske Lov- og rettferdighetspartiet (PiS), var fånyttes. For unge mennesker er han nå en gammel dinosaur med det største ego i Øst-Europa.

Studentene visste at apokalypsen ville skje og at regjeringspartiet PiS ville vinne.

Hvorfor vant PiS og nasjonalsosialistene?

Det enkleste svaret på hvorfor PiS vant med nesten 44 prosent av stemmene og fikk flertall i parlamentet, kommer fra polsk folkevisdom: «Alle stjeler, men PiS stjeler og deler.» PiS vant i stor grad takket være partiets familiepolitikk og sjenerøse sosiale utdelinger. Det har forbedret livet til mange, til tross for kollaps i helsevesenet og mangel på medisiner i polske apotek.

Det andre svaret er at mange polske velgere kjøpte PiS-politikeres og katolske presters hovedbudskap: Venstreparti = LHBT = kommunisme = inkarnert djevelskap.

Men det er andre grunner som gjorde at dette var et historisk valg i Polen.

For det første hadde det en sivilisatorisk dimensjon: Det dreide seg om valg mellom det åpne samfunnets verdier eller tilbakegang til stammefeider.

For det andre var det første gang polakkene stemte på ideologiske koalisjoner: Venstre og borgerlig koalisjon (dvs. opposisjon), PiS-nasjonalsosialistene, og den høyreekstreme føderasjon.

For det tredje hadde valget en tydelig, skjønt fortrengt, antifeministisk dimensjon.

Den geniale patriarkens immunitet

Som Donald Trump representerer partileder Jaroslaw Kaczynski og PiS noe jeg jeg kaller den geniale patriarkens immunitet: Uansett deres forbrytelser og forseelser har de plass i de store massenes – og spesielt de usikre mennenes – hjerter fordi de gir dem brød, sirkus og en illusjon av verdighet.

Kaczynski og Trump lover mannlige tapere å oppfylle deres patriarkalske drømmer om fritt koneplageri. Drømmer som er like store i øst som det er i vest, bare at Vesten har en bedre trening i kjønnshykleriets kunst.

I PiS-Polen er patriarkatet åpent og ærlig: PiS sier at barnehage og feminisme er en kommunistisk oppfinnelse og at kvinner skal føde fem barn, fristille arbeidsplasser til sine menn og være eksemplariske husholdersker og elskerinner.

Etter Warszawas kvinnekongress 20. september, sa pro-PiS talsmann Pawel Lisiecki noe i retning av at kvinnfolk som fremmer dyrenes rettigheter er som en flokk forvirrede høner som flaker vilt omkring. For PiS er kvinne- eller dyrerettigheter høytflyvende nonsens.

Polske kvinners diskrete klokskap

I august takket statsminister Mateusz Morawiecki polske kvinner for deres «utrøttelig støtte for konservative verdier» og motstand til det han kalte «vestlig ideologiske friller».

Statsministeren løy. Ifølge nye spørreundersøkelser er polske kvinner mindre konservative enn menn. 63 prosent av kvinnene støtter ekteskap mellom samme kjønn og 66 prosent er for abort (jf. Oko.press og Ipsos). Mange er også bedre utdannet og tjener mer enn sine menn.

Nå har de fått sin Jeanne d’Arc: Olga den Store.

For sine fans er nobelprisvinneren Olga Tokarczuk en sexy hjerne og en vakker sjel, en forfatter som skriver på et språk som er som et persisk teppe. Med intrikate, utsøkte broderier, uten en reven tråd. Men for regjeringen representerer hun alt PiS spytter på.

Tokarczuk er en selverklært feminist, miljøaktivist, vegetarianer og LHBT-supporter. De mest giftige reaksjonære nettsidene (e.g. Sieci.pl, wPolityce.pl) skriver: «På tross av hennes suksess, husker vi hennes skandaløse ord: «Vi har oppfunnet en historie av Polen som et tolerant og åpent land ... men vi gjorde horrible ting, vi fortrengte minoriteter og myrdet jøder.»

Etter dette utsagnet ble Tokarczuk nesten lynsjet av fromme patrioter. Men den selvpiskende og skjønnhetssøkende polske intelligentsiaen ser henne som en åpenbaring. Som psykoterapeut er hun fascinert av Jungs psykologi, det okkulte og gamle mandalaer som et geometrisk uttrykk for fullkommenhet.

Provoserer gudfryktige mennesker

Tokarczuk skriver om det avvikende, det marginale og det glemte. Om gamle, syke kvinner, provinsen, ortodokse sekter, obskure jødiske profeter fra det 17. århundre. Hun skriver om deres søken etter frihet.

Da hun på et litterært møte ble spurt om hvorfor hun provoserer gudfryktige mennesker med sin åpne feminisme, sa hun at patriarkatet har en sterk biologisk forankring og at i krisesituasjoner er kvinner og seksuelle minoriteter alltid de første ofrene. Derfor bør de kjempe for sine rettigheter i generasjon etter generasjon. I Polen, i USA, i Norge, over alt.

Til tross for det miserable valgresultatet har vi Olga Tokarczuks antiautoritære klokskap. I en av sine bøker skriver hun: «Fengsel er ikke noe som er satt utenfor oss, men finnes midt i hver av oss. Kanskje kan vi ikke leve uten det?»

Bokens talende tittel er Før plogen din over de dødes knokler.

