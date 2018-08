Henry Kissinger ble nylig spurt om Donald Trump kanskje uten å ville det kunne bli fødselshjelper for et fornyet Vesten. Kissinger svarte at det ville riktignok være ironisk, men ikke umulig.

I stedet for å konsentrere blikket over Atlanterhavet til de stadig nye helomvendingene fra den amerikanske presidenten, burde vi gjøre denne ideen til vår egen. Naturligvis hører vi det som daglig blir sendt pr. Twitter over Atlanteren. Men tunnelblikket vårt inn i det ovale kontoret avleder tankene fra at USA er mer enn Trump. Maktdelingsprinsippet – checks and balances – fungerer, det viser USAs domstoler og Kongressen nesten daglig. Amerikanerne debatterer politikk med ny lidenskap. Også det er USA år 2018.

At Atlanteren er blitt bredere rent politisk, beror ikke bare på Trump. USA og Europa har glidd fra hverandre i flere år allerede. Sammenfallet av verdier og interesser, som har preget forholdet vårt i to generasjoner, avtar. Sammenbindingskraften i øst-vest-konflikten er blitt historie.

Disse endringene begynte lenge før valget av Trump – og vil trolig vare videre etter presidentperioden hans. Derfor blir jeg skeptisk når mange ihuga USA-venner råder oss til bare å sitte over denne presidentperioden.

En motvekt mot USA

Partnerskapet med USA etter slutten på andre verdenskrig har brakt en unik fase av fred og sikkerhet for Tyskland. Amerika ble alle lengslers sted. Også for meg, da jeg etter videregående skole til musikk av Bruce Springsteen og med Paul Austers New York-trilogi i sekken i flere måneder reiste på kryss og tvers fra New York til LA.

Men å se seg tilbake, fører oss ikke inn i fremtiden. Det er på høy tid å måle opp partnerskapet vårt igjen – ikke for å gå fra det, men for å fornye det og bevare det. Som byggeplan bør vi ha ideen om et balansert partnerskap hvor vi overtar vår – passende – del av ansvaret. Hvor vi utgjør en motvekt der hvor USA går over den røde linjen. Hvor vi bringer vår vekt inn der USA trekker seg tilbake. Og hvor vi kan komme i snakk med hverandre på nytt.

Et suverent, sterkt Europa

Om vi handler alene, vil vi mislykkes i denne oppgaven. Det fremste målet i vår utenrikspolitikk er derfor å bygge et suverent, sterkt Europa. Bare om vi går skulder ved skulder med Frankrike og de andre europeiske landene, kan vi lykkes i å finne en balanse i forholdet til USA.

Den Europeiske Union må bli en bæresøyle i en internasjonal ordning og en partner for alle som forplikter seg til denne ordningen. Det er det som er meningen med unionen; enighet og utjevning ligger i EUs DNA.

Europe United betyr følgende: Vi samler suverenitet der hvor nasjonalstatene ikke på langt nær klarer å frembringe en styrke som et samlet Europa kan utvise. Vi skaper ingen barrikade mot resten av verden, vi forlanger ikke at alle skal følge oss. Europa bygger på styrken av rettferdighet, respekt for de svakere og den erfaringen at internasjonalt samarbeid ikke er et nullsumspill.

Vi kan ikke stole på Washington som før

Det hører til et balansert partnerskap at vi europeere tar på oss en passende del av ansvaret. Ikke på noe område er den transatlantiske forpliktelsen så uunnværlig for oss som på sikkerhetsområdet. Enten det er som partner i NATO eller i kamp mot terrorisme – vi trenger USA.

Ut fra dette må vi trekke de riktige slutningene. Det ligger i vår egen interesse å styrke den europeiske søylen i det nordatlantiske forbundet. Ikke fordi Donald Trump stadig presenterer nye prosentandeler, men fordi vi ikke lenger kan stole på Washington i samme grad som før. Men til den transatlantiske dialektikken hører også dette: Når vi tar på oss mer ansvar, sørger vi for at amerikanere og europeere også i fremtiden kan stole på hverandre.

Nå gjelder det skritt for skritt å bygge en europeisk sikkerhets- og forsvarsunion – som del av den transatlantiske sikkerhetsordningen og som eget europeisk fremtidig prosjekt.

Denne veien har den tyske regjeringen valgt å gå. Helomvendingen i forsvarsutgiftene er en realitet. Nå gjelder det skritt for skritt å bygge en europeisk sikkerhets- og forsvarsunion – som del av den transatlantiske sikkerhetsordningen og som eget europeisk fremtidig prosjekt. Bare med et slikt perspektiv gir økningen i sikkerhets- og forsvarsutgifter mening.

Og enda et avgjørende punkt: Europeisk engasjement må innordne seg en logikk som satser på diplomati og sivil krisehåndtering. I Midtøsten, på Afrikas horn og i Sahel-området arbeider vi med sivile midler mot kollapsen i statlige strukturer. For meg er dette eksempler på transatlantisk samarbeid – og en blåkopi for felles engasjement også i kriser andre steder.

Vi tillater ikke at USA skader oss

Der hvor USA går over den røde linjen, må vi europeere danne en motvekt – hvor vanskelig det enn faller oss. Også det bidrar til balansen.

Det starter med at vi avslører «fake news» for det de er. Om innsatsregnskapet i Europa og USA ikke bare reduseres til utveksling av varer, er det ikke USA som har underskudd, men Europa. En grunn til det er milliardutbyttet som europeiske datterselskap av internettgiganter som Apple, Facebook og Google hvert år overfører til USA. Når vi altså snakker om rettferdige regler, må vi – med stikkordet digitalskatt – også snakke om rettferdig skattlegging av slikt utbytte.

Å rette opp «fake news» er også viktig fordi det lett oppstår gal politikk fra disse påstandene. Som europeere har vi gitt USA klar beskjed om at vi mener det er feil å gå ut av atomavtalen med Iran. Sanksjonene fra USAs side er nå trådt i kraft igjen.

I denne situasjonen er det av strategisk betydning at vi klart sier til Washington: Vi vil samarbeide. Men vi tillater ikke at dere handler over hodet på oss og til skade for oss. Derfor var det riktig å gi europeiske bedrifter rettslig beskyttelse mot sanksjoner. Derfor er det nødvendig å styrke europeisk autonomi ved å innrette betalingskanaler som er uavhengige av USA, å skape et europeisk valutafond og bygge opp et uavhengig SWIFT-system. Djevelen er i de tusen detaljer. Men hver dag avtalen fortsetter, er bedre enn den høyeksplosive krisen som ellers vil true i Midtøsten.

Samarbeid og rettferdig konkurranse

Til et balansert partnerskap hører at vi som europeere bringer inn mer vekt der hvor USA trekker seg tilbake. Ikke bare fordi Tyskland snart vil sitte i Sikkerhetsrådet bekymrer det oss at Washington trekker seg fra det gode forholdet – inklusive betalingene – med FN. Vi kan naturligvis ikke fylle alle hullene. Men sammen med andre kan vi demme opp for de mest skadelige følgene av en tenkning som måler suksess i innsparte dollar. Derfor har vi økt betalingene til FNs hjelpeprogram for palestinske flyktninger og forsøkt å overtale arabiske stater til å gi støtte.

Vi tilstreber en multilateral allianse – et nettverk av partnere som, lik oss, går inn for bindende regler og rettferdig konkurranse. De første avtalene har jeg truffet med Japan, Canada og Sør-Korea, og flere vil følge.

Denne alliansen er ingen stiv, eksklusiv klubb av de velmenende. Det jeg ser for meg, er en sammenslutning av multilaterale meningspåvirkere som går inn for samarbeid og styrking av rettferdighet. Den retter seg ikke mot noen, men er en allianse for en multilateral ordning. Døren står åpen – fremfor alt overfor USA. Målet er å ta tak i problemer som ingen av oss kan løse alene – fra klimaendringene til å skape en rettferdig handelsordning. Jeg har ingen illusjoner om at en slik allianse kan løse alle verdens problemer. Men det holder ikke å beklage at den multilaterale ordningen er ødelagt. Vi må kjempe for denne ordningen – nettopp med tanke på den transatlantiske situasjonen.

Nye samtaler over Atlanteren

Et siste, elementært punkt: Vi må på nytt få til samtaler med menneskene på den andre siden av Atlanteren. Ikke bare i New York, Washington eller Los Angeles, men også der hvor kysten synes langt borte og Europa enda lenger unna. Fra oktober vil vi for første gang innføre et Tyskland-år i USA. Ikke for nostalgisk å feire det tysk-amerikanske vennskapet, men for å muliggjøre møter der mennesker kan merke at det er de samme spørsmålene som opptar oss. Vi er fortsatt nær hverandre.

Utveksling skaper nye perspektiver. Jeg tenker ofte på et møte jeg nylig hadde på en av mine reiser. En ung amerikansk soldat benyttet et ubevoktet øyeblikk til å hviske til meg: «Please, don’t abandon America». En amerikansk soldat ber en tysk politiker om ikke å la Amerika i stikken. Hengivenheten i denne bekjennelsen rørte meg dypt. Kanskje vi må venne oss til at amerikanere sier slike setninger også til oss europeere.

I alle fall ville det være en vakker historisk ironi om Kissinger fikk rett. Hvis twittermeldingene fra Det hvite hus ville fremme et balansert partnerskap, et suverent Europa og en multilateral allianse. Vi arbeider med saken.

Oversatt fra tysk av Bjørg Hellum

Kronikken er tidligere publisert i den tyske avisen Handelsblatt.

