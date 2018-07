Sist vi var i Rio de Janeiro, spurte de i resepsjonen på stedet vi bodde, om vi ville bli med på «Favela Tour» dagen etter. Hadde noen spurt oss før vi dro om vi hadde tenkt oss på sightseeing i andres elendighet, knipsende med altfor dyre kamera, ville svaret vært enkelt. Nei. Selvfølgelig ikke.

Man har ikke noe ønske om å være en rik utenforstående blant folk som aldri vil ha en tiendedel av pengene vi har. «Vi har turer i samarbeid med lokale NGO-er for å gi dem som bor i favelaen, bedre mulighet til å ta del i Brasils velstand», fortsatte resepsjonisten. Svelg. Hva gjør man da?

I 2012 passerte kloden for første gang én milliard turister. Turisme er en av verdens største industrier, og sysselsetter mellom 7 og 8 prosent av verdens samlede arbeidsstyrke. I tillegg er den i stadig endring.

Fra etterkrigstidens årlige familietur med bil eller tog til dagens storbyhelger i Europa og tidagers ferier til fjerne himmelstrøk. De som jobber i turistnæringen her hjemme, vet at gruppene med kinesiske turister er et resultat av en stadig mer globalisert verden, der stadig flere har anledning til å reise.

Å skulle tro at man selv kan ha en effekt på en så stor industri som turistindustrien, kan synes umulig. Faktum er at man faktisk har store muligheter for å bidra positivt på stedet man ferierer. Bærekraftig turisme er et begrep som brukes stadig oftere, men hva betyr det egentlig? Hvordan man kan være en ansvarlig turist i praksis?

1. Reis med respekt

Da jeg (Ragna) vokste opp i Mandal, hadde jeg oppriktige fordommer mot rogalendinger. De gikk under navnet pissemaur fordi det krydde av dem i gatene i Mandal om sommeren.

Jeg måtte bli voksen før jeg forsto at rogalendinger faktisk var akkurat som mandalitter, de var bare på ferie. Dette er feriens forbannelse i et mikroperspektiv. Spør spanjolene om britene, spør tsjekkere om danske ungdommer på fylletur.

Er man på ferie, skal man hygge seg. Men man skal reise med respekt. Sjekk hvorvidt det er OK å drikke på gaten eller ikke eller om man skal dekke seg til når man skal inn i templer eller kirker.

Zoubeir Souissi / Reuters / NTB scanpix

2. Lokale tips

Før du skal ut på tur, tenk gjennom hva du ønsker å oppleve. Les deg opp på hva som er lokal kultur. Er det noen lokale helligdager i tidsrommet du skal reise dit? Hva med festivaler? Som turist kan du bidra ved å legge igjen penger i lokalsamfunnet. Bare at du reiser en plass kan bidra til å bevare kulturelle steder for ettertiden eller skape bedre infrastruktur for dem som bor der.

3. Lev lokalt

Støtt det lokale næringslivet. Bruk lokale leverandører som igjen betaler skatt til gode for lokalsamfunnet du reiser til. Ja, det er lettvint å dra på Starbucks fordi jeg vet akkurat hva jeg får, og det er til og med WIFI der. Ja, det er lettvint å kjøpe pakker der alt er inkludert, men vet man hvem som mottar pengene?

4. Velg hostell fremfor hotell

Kom tettere på folk ved å bo enkelt. Velger du hostell fremfor hotell, bor du enklere og deler det meste, men får til gjengjeld mulighet til å møte mennesker fra hele verden. Åpne opp for nye muligheter og hiv deg med på aktiviteter, fellesmiddager og utflukter.

5. Møt menneskene

Prøv å møte menneskene som bor på stedene du reiser til. Det beste av alt: Du kan risikere å kose deg i tillegg! Vil du se det virkelige, kast av deg sjenertheten og snakk med folk. Slik bygger vi ned fordommer.

Vårt tips er å ta med deg et kart, finn en kafé som ser hyggelig ut, velg ut de folkene som ser hyggeligst ut i kafeen, og spør om deres beste anbefalinger i byen. Sambakurs? Hvorfor ikke! Båttur i skjærgården? Perfekt!

Arnd Wiegmann / Reuters / NTB scanpix

6. Reis kollektivt

Det er mange måter å reise miljøvennlig på hvor du får opplevelser med på kjøpet. Ta toget og nyt utsikten eller kjør buss og få innsikt i de lokales hverdag. Er man modig nok kan man også ta sykkelen fatt og komme enda tettere på samfunnet man besøker.

Også privat transport kan være kollektiv. Dagens teknologi legger godt til rette for dette, og det finnes for eksempel flere billeddelingsapper. Ikke bare kan du få en rimelig tur. Sjansen er også høy for at du får fine samtaler og ny innsikt.

7. Smak på verden

Det er spennende og som oftest godt å smake på lokale kulinariske spesialiteter. Spør om typiske retter fra stedet du besøker. De gir deg smaken av den lokale kulturen, og du oppdager kanskje en ny favoritt?

Zoubeir Souissi / Reuters / NTB scanpix

8. Ærlige souvenirer

Det kan være lett å la seg friste av gode kopier av merkevarer eller lekre souvenirer i elfenben og krokodilleskinn. Men det er fint å la det være. Det kan undergrave ærlig økonomi, ødelegge for dyrelivet og være ulovlig. Det finnes mange flotte minner man kan ta med seg hjem, for eksempel fotografier av mennesker og steder man vil huske.

9. Se, men ikke røre

Søte koalaer er nettopp det, søte, men har man egentlig behov for å holde en for å få et nytt profilbilde på Facebook? Å se koalaer, og alle andre dyr, leve i sitt naturlige element, bør være en større opplevelse enn å se innesperrede dyr. Så spør om det ikke finnes noen organisasjoner som tar vare på naturen samtidig som de gir turister spennende opplevelser. De finnes, det er bare å finne dem.

De tre kronikkforfatterne er tidligere ansatte i Hostelling International Norge.