Det skal bygges nytt på Frogner. Forslaget bryter med alle særtrekkene i bydelen.

Thomas Thiis-Evensen Professor dr.philos.

Element Arkitekter har på oppdrag fra Frogner Utvikling AS og eiere Oslo House og Backe Prosjekt AS tegnet et forslag til leiligheter på Schafteløkken. Bygningen skal plasseres overfor hovedhuset fra 1799 (det gule bygget på bildet).

Arkitektene bør starte på nytt.

For første gang på mange tiår skal det bygges nytt i Frognerområdet. Måten det gjøres på, kan gi føringer for senere inngrep.

Variasjon og kollisjon

Det er forskjell på variasjon og kollisjon. Vi sier variasjoner over et tema og mener med det at delene er forskjellige, men uten at helheten brytes. Fordi forskjellene jo bare er ulike måter å tolke den samme helheten på.

Kollisjoner derimot, betyr at delene ikke er i samsvar med helheten. Helheten brytes opp i kontrasterende elementer, og sammenhengen oppløses.

Særlig i byplanlegging er det viktig hvilket av de to grepene man velger når det skal bygges nytt i eksisterende byområder. Viktig fordi ethvert nytt inngrep berører bybrukernes forankrede opplevelse av et steds identitet.

For i motsetning til våre private stuer er gater og plasser byenes fellesrom. Fasadene og byrommene tilhører oss alle, uansett bakgrunn. Følgelig må en kjenne til et områdes helhetsuttrykk før man bygger nytt. Først da er det grunnlag for å vurdere et nybyggs kvaliteter og hvorvidt inngrepet kontrasterer eller tilpasses byområdets særtrekk.

Kvartalsbyens særtrekk

Frognerområdet i Oslo er et tydelig eksempel på kvartalsbyen. Typen er en av de eldste byformene vi kjenner, med røtter i antikken, og har variert over de samme grunnelementene helt frem til arkitekten Le Corbusier lanserte den «åpne byen» i 1930-årene. Den kjenner vi fra drabantbyene, med sine frittstående blokker og høyhus uten definerte plasser og gater imellom.

Kvartalsbyen var det «... sterkeste uttrykk for fellesskapet i et bysamfunn», skriver arkitekten Bjørn Linn i sin bok «Storgårdskvarteret». Derfor overlevde den som tettstedstype gjennom århundrene og kom til Oslo særlig under byggeboomen på 1800-tallet i kjølvannet av industrialismen. Den dominerte ikke bare Frogner og tilgrensende områder. Men også Grünerløkka, Torshov og Ullevål hageby er bygget over samme lest.

Kvartalsbyen Frogner består av særlig tre grunnelementer:

1) Indre firkantede gårdsrom, kalt karrér.

2) Snorrette gateløp innfattet av tettstilte gårder, alle på mellom fire og fem etasjer.

3) Tredelt oppbygging av fasadene. Oftest med en tung sokkel nederst for butikker og hovedinngang. Og over den en tett veggflate med ulike innramninger og karnapper rundt høye vinduer inn til leilighetene i hver etasje.

Og øverst er alltid et mektig skråtak med både leiligheter, loft og boder. Altså en tredeling, som det er blitt sagt, kan gjenkjennes som bygningenes «fot», «kropp» og «hode».

Hvert av disse grunnelementene i området bidrar til å gi bydelen Frogner sine tre mest typiske særtrekk:

Det omsluttende uttrykket inne i de firkantede karreene med fire like fløyer rundt rommene.

Det kontinuerlige uttrykket i gateløpenes ubrutte linjeflukt.

Det differensierende tyngde- og funksjonsuttrykket i fasadenes tredeling.

Med stadig gjentagelse av disse relativt få elementene kan man spørre: Vil helheten virke monoton? Nei, først og fremst fordi de samme grunnelementene tolkes i forskjellige stiler.

Frogner er bygget under historismen, i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet. Derfor kan ett bygg være preget av nygotikkens lineære flettverk, et annet av nybarokkens fete kurver og et tredje av nyklassisismens enkle symmetrier.

Nybyggets særtrekk

Stedet er Schafteløkken, med et symmetrisk hovedhus fra 1799 som ligger på toppen av en liten høyde, tett omkranset av rette gateløp mellom Frogner plass og Frogner kirke.

Frognerhjemmet fra 1958, som nå ligger på kollen tett inntil hovedhuset, skal rives. Dermed frigjøres innblikket til det gamle løkkebygget.

En betoning av dette innblikket har tydeligvis bestemt orienteringen til en ny boligblokk som planlegges reist foran høydedraget. Den er lagt på skrå ut fra Erling Skjalgssons gate som flankerer Schafteløkken, og løper videre på skrå langt inn i kvartalet foran kollen.

Modell av boligblokken som planlegges reist foran høydedraget. Bygningen er tenkt utformet som en klynge av stående rektangler bygget i betong.

Bygningen er tenkt utformet som en klynge av stående rektangler bygget i betong. De rettskårne rektanglene trappes opp og ned og ut og inn av skråformen – de høyeste på syv etasjer.

I fasadene er rektanglene bundet sammen av svungne skiver som ender i spisse balkonger som stikker fritt ut rundt bygget.

Nybyggets utforming bryter med de beskrevne særtrekkene i bydelen, mener Thomas Thiis-Evensen.

Kollisjonen

Nybyggets utforming bryter med alle de beskrevne særtrekkene i bydelen.

For det første: Den skrå formen splintrer opp kontinuiteten i gateløpet. Både ved å skjene ut av den rette linjeføringen i gateflukten, og ved at alle etasjene er helt like med svære panoramavinduer uten å gjenta tredelingens differensiering mellom bunn og topp. Og helt uten inngangsmarkering i første etasje og slett ingen samlende bekroning med et skråtak på toppen.

Den skrå formen splintrer opp kontinuiteten i gateløpet, mener Thiis-Evensen.

Også alt annet ved boligblokken, inkludert høyden, balkongene og den tunge materialbruken, er så urolig og aggressivt at nybygget heller kan minne om et godstog som er gått av sporet. Og som farer i full kollisjonsfart rett mot det det enkle hovedhuset – som vel egentlig var det som skulle fremheves.

For det andre: Skråformen som kjøres rett inn i kvartalet foran kollen, vil også splintre opp bakgårdens sluttethet. Det nåværende gårdsrommet er U-formet med åpningen mot kollen og mangler bare en fjerde fløy for å kunne omslutte jevnt rundt et firkantet rom.

Men nei, med skråblokkens kontrastformer som kommer buldrende inn på den åpne siden, blir ikke bare gårdsrommet mindre. Også helheten oppløses, ved at stablingen av bokser kolliderer med de rette veggene rundt.

For hvis alternativt den manglende fløyen var blitt bygget like snorrett og i samme høyde og sjanger som de tre andre, ville ikke bare gårdsrommet bli dypere enn i prosjektforslaget. Det ville også gitt større avstand og luft til kollen med hovedhuset.

Hvorfor?

Hvorfor denne bevisste kontrasteringen på alle nivåer? Jeg vil påstå at årsaken er en type tidstypisk stildogmatikk blant flere arkitekter. Det er redselen for ikke å være «moderne» nok ved å avvise enhver tilnærming til arkitekturhistoriens former.

Som om det ikke skulle være en moderne utfordring også å tilpasse seg til kvartalsbyens temaer? Særlig som på Frogner, der nettopp variasjon mellom ulike stiler inngikk som et av strøkets særtrekk? Der også vår tids tolkninger kunne inngå som en variant.

Men det er altså forskjell på variasjon og kollisjon. Kollisjonen splintrer, mens variasjonen viderefører.

Derfor bør prosjektet stoppes og arkitektene Element Arkitekter starte på nytt.

Red.anm.: Bildene er hentet fra to presentasjoner. Den ene ble sendt som nabovarsel i november/desember 2021. Deretter ble en oppdatert versjon sendt ut i januar 2022.