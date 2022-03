Kinas nye paria-venn

Jan Arild Snoen Forfatter av boken «Den nye kalde krigen»

Russlands president, Vladimir Putin, og Kinas president, Xi Jinping, under et møte i Beijing 4. februar i år. Vennskapet mellom de to landene hadde «ingen grenser», erklærte de da.

Putins militære problemer i Ukraina bør gjøre Xi mindre fristet til egne eventyr i Taiwanstredet.

Den 23. mars 2021 møttes utenriksministrene i Russland og Kina og erklærte at den liberale USA-ledede internasjonale orden ikke uttrykker «viljen til det internasjonale samfunnet».

Like etter samlet Russland store styrker ved grensen til Ukraina, og Kina startet den største øvelsen utenfor Taiwan på 25 år. Signalet var ganske klart: Den antivestlige alliansen er reell, og den kalde krigen kan bli varm – i verste fall på to fronter samtidig.

Xi Jinping møtte Putin under starten av Beijing-OL, og de lovet gjennom en felles uttalelse nytt lederskap for verden. Det var «ingen grenser for» vennskapet mellom de to landene.

For første gang uttalte Kina seg mot utvidelser av Nato. Regimet og kinesiske akademikere avviste krigstrusselen mot Ukraina som amerikansk propaganda.

Kina har få ekte venner

Forholdet mellom Kina og Russland har aldri vært bedre enn nå. Xi og Putin, og andre topper i de to landene, møter hverandre uvanlig ofte. De to landene har holdt felles militærøvelser siden 2005, og fra 2018 er disse blitt større og hyppigere.

Russlands store naturressurser og geografiske utstrekning nærmest garanterer at landet alltid vil være en stormakt, om enn ikke en supermakt.

Russiske råvarer passer Kinas behov utmerket. I sine skrekkscenarioer er regimet redd for å bli stengt inne av USAs marine og miste kritisk tilførsel av energi og råvarer. Men den lange grensen til Russland kan ikke blokkeres. Når Europa nå skal gjøre seg mindre avhengig av russisk gass, finner Russland et villig marked i Kina.

Noen mener Kina vil fremstå som en vinner etter denne krigen. Jeg ser det annerledes.

Kina har få ekte venner, selv om mange land gjerne vil handle med dem og ha kinesiske investeringer. Noen venner er land som ikke veier tungt, som Laos og Kambodsja. Andre er internasjonale pariaer som skaper mer trøbbel for sin allierte enn gavn, som Myanmar og Nord-Korea.

Noen veier tyngre, som Iran og Pakistan. Men med på kjøpet får Kina et dårligere forhold til Irans mange fiender i den arabiske verden og Pakistans langt viktigere rival India.

Vil nødig dras inn

Det nære forholdet til Russland er derfor viktig for Kinas internasjonale tyngde. Men med denne krigen kan vi regne med at Putin-diktaturet trer inn i gruppen internasjonal paria.

EU ser ut til å ha konkludert med at det var galt å gjøre seg så avhengig av Russland på energifronten. Kanskje vil det også smitte over på hvordan de ser på sin økende økonomiske avhengighet av Kina. Investeringsavtalen mellom de to partene ligger allerede på is.

Kinas ambisjoner er i første omgang regionale, selv om de også søker å øke sin globale innflytelse. De vil nødig dras inn i Russlands europeiske eventyr, særlig nå som den kalde krigen er blitt varm.

Det er uklart om Xi ble informert om Putins planer på forhånd, og noen mener at kineserne kan føle seg lurt.

Kina avholder seg fra å stemme i Sikkerhetsrådet og ber om en forhandlingsløsning. Selv om de tar til orde mot sanksjoner, ser det ikke ut til at de vil sabotere de finansielle sanksjonene som er innført.

Forsøker å finne balanse

Men de har også fjernet sine egne restriksjoner på hveteimport fra Russland, og som andre Putin-apologeter legger Kina skylden på USA. Det ser ut til at opinionen, slik den uttrykkes på nettet, hovedsakelig støtter Putin, ifølge avisen New York Times.

Kina forsøker å finne en balanse: På Russlands side, men ikke helhjertet.

De benekter det åpenbare, at dette er en invasjon. Det henger sammen med at Kina på papiret forsvarer alle lands territoriale integritet, altså at grensene ikke skal endres med maktbruk. Derfor har Kina aldri anerkjent Russlands annektering av Krim.

Prinsippet gjelder riktignok ikke Kina selv. Taiwan regnes allerede som en del av Kina, så en gjenerobring er derfor helt i samsvar med territorial integritet, slik Xi-diktaturet ser det.

Noen har advart mot at Kina kan utnytte en konflikt i Europa, som tar all oppmerksomhet i Nato og USA, til et militært fremstøt mot Taiwan.

Etterretningskilder på Taiwan har advart om konkrete invasjonsplaner. Forsvarsministeren på øya varslet i fjor om at Kinas kapasitet er økende, og at de vil være i stand til å gjennomføre en fullskala invasjon innen 2025.

En annen situasjon

I min bok «Den nye kalde krigen» argumenterer jeg for at Xi-regimet ikke har grunn til å føle seg sterke nok til å forsøke seg på et militært eventyr overfor Taiwan på kort sikt. En seier ville riktignok skrive Xi inn i historien med gullskrift, men et nederlag ville true hele hans regime.

Putins styrker har større problemer i Ukraina enn de fleste analytikere hadde trodd på forhånd, og det murres på hjemmebane. Det bør ytterligere dempe Xis iver, særlig når Kinas styrker ikke har vært testet i kamp siden 1979.

Selv om USAs sikkerhetsgarantier overfor Taiwan ikke er eksplisitte, må Xi kalkulere med at USA ville gripe inn militært. Situasjonen er altså en annen enn i Ukraina, der det har vært klart at Nato ikke vil komme til den angrepnes direkte forsvar.

Riktignok er USA akkurat nå fokusert på Ukraina, men deres militære styrker er ikke involvert og evnen til å beskytte Taiwan ikke vesentlig svekket.

Åpenbare paralleller

Taiwans egne militære styrker og ikke minst «hjemmebanefordel» er dessuten så betydelig at Xi ikke kan ta en enkel seier for gitt. Forsvarsviljen er høy og økende. Parallellene til Ukraina er åpenbare.

Vi vet ennå ikke om vi kommer til et stadium med okkupasjon og langvarig motstandskamp der, men det er åpenbart også noe som Xi må ta høyde for på Taiwan.

Ukraina-krigen reduserer derfor etter mitt skjønn faren for et militært angrep på Taiwan på kort sikt. Men en langvarig dreining av USAs fokus vekk fra Asia og tilbake til Europa kan oppmuntre Kinas bølleopptreden i Sørøst-Asia og skape usikkerhet blant USAs allierte om sikkerhetsgarantiene som er gitt.

Professor Hal Brands skrev i tidsskriftet Foreign Affairs i forrige uke at USA og landets allierte har tilstrekkelig ressurser for å demme opp for både Russland og Kina. Spørsmålet er om vi har viljen.