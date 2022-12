Hvordan bør Norge forsvares?

Njord Wegge Gjesteprofessor ved Marine Corps Univeristy, Quantico, Virginia. Professor ved Krigsskolen, Forsvarets Høgskole

6 minutter siden

Stridsvogner vil trolig være viktig på Natos nordflanke i lang tid fremover, skriver kronikkforfatteren.

Norge står foran viktige veivalg.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Det foregår i disse dager viktige diskusjoner om hvordan Norge bør innrette sitt militære forsvar. Russlands brutale og aggressive angrepskrig i Ukraina viser tydelig hvordan militærmakt som sikkerhetspolitisk virkemiddel i aller høyeste grad fortsatt er aktuelt i vår del av verden. Den har også gitt en pekepinn på hvordan mellomstatlige militære konflikter kan se ut i fremtiden. På samme tid er usikkerheten om fremtiden større enn på lenge.

Heimevernet er viktig

Norge har i dag et forsvar basert den nasjonale forsvarsevnen, bilaterale forsvarsavtaler og NATO-alliansen. I den nasjonale komponenten har vi F-35-jagerfly og ubåter, men også det landsdekkende Heimevernet er viktig. En annen styrkekomponent som har vokst i betydning de siste årene, er spesialstyrkene.

Samarbeidet mellom spesialstyrker og Heimevernet har vist seg å være svært effektivt, og det er stort potensial for synergieffekter. I Hæren finner vi dessuten flere nøkkelavdelinger som gir et visst volum, fortrinnsvis i Troms. I tillegg gir gjenoppbyggingen av Finnmark Landforsvar viktige kapasiteter i forsvaret av landsdelen i nord.

Viktige valg

Norge står foran viktige veivalg med tanke på fremtidige investeringer i Forsvaret. Marinen må snart ta beslutninger om morgendagens struktur for overflateskip. Viktige utfordringer er også knyttet til utdanningen og produksjon av tilstrekkelig med mannskaper til å bemanne forsvarsstrukturen rent generelt.

På hær-siden debatteres det nå hvorvidt Norge bør videreføre et «mekanisert manøverkonsept», hvor tynge stridsvogner skal videreføres som hærens hovedkampsystem. Eller er tiden moden for å vrake stridsvognen til fordel for et lettere, mobilt «sensor-skytter» konsept?

Norge står foran viktige veivalg med tanke på fremtidige investeringer i Forsvaret

Dette er en debatt som har pågått over lengre tid i Norge, og vi finner parallelle debatter også i utlandet. Et eksempel er det amerikanske marinekorpset, som gjennom et økt fokus på Stillehavsregionen tenker å fase ut stridsvogner i fremtiden gjennom «Force Design 2030».

Stridsvogner er sårbare, men...

Bildene fra krigen i Ukraina viser svært godt stridsvognens sårbarheter på den høyteknologiske slagmarken. Bildet er imidlertid ikke entydig. Som en integrert del av et velfungerende helhetlig kampsystem viser også kampene i Ukraina den fortsatte nytten av å besitte denne type tunge kampsystemer, eksempelvis for å kunne gjennomføre offensiver og ta tilbake sterkt befestede områder. Det er da som del av en større styrke, hvor andre kampsystemer beskytter og dekker opp for stridsvognens svakheter.

USA ikke lenger teknologisk overlegne

På samme måte som det foregår viktige strukturvalg i Norge, pågår det også viktige forsvarspolitiske debatter i USAs om ulike prioriteter og veivalg for fremtiden. Viktigst er erkjennelsen av at USA ikke lenger kan regne med å være teknologisk overlegen.

USA kan for eksempel ikke ta for gitt at man har luftoverlegenhet og fritt vil kunne dominere luftrommet. «Peer-competition» eller konkurranse mellom jevnbyrdige, eller nær-jevnbyrdige stater er derimot dagens og fremtidens situasjon. Mens Kina i dette bildet blir sett på som den viktigste og mest langsiktige utfordreren, fremstår Russland som en mer akutt fare.

Konkret har forberedelsene til å eventuelt skulle kjempe mot en nær likeverdig motstander, istedenfor eksempelvis Taliban i Afghanistan, ført til at høyteknologisk «multi domain operations» står i fokus.

Med dette menes det at USA, og på sikt også Nato, må være i stand til å kjempe samtidig, koordinert i sanntid, i alle domener. Denne kampen vil kunne finne sted mot en motstander som har effektive presisjonsmissiler, herunder hypersoniske, som er vanskelig å sikre seg mot, og som kan treffe mål på stadig større avstander.

Det er i dag i praksis bare USA som har evne å kapasitet til å vinne over en avansert nær-likeverdig motstander. Nato er svært viktig, ikke minst politisk og som bidragsyter med ulike enkeltkapasiteter, men det er likevel USA som på vestlig side vil være ryggraden i en eventuell storskalakonflikt.

Natos nordflanke

I en tenkt fullskala-kamp mellom Russland og Nato i Norden, med Sverige og Finland som NATO-medlemmer, vil Norge utgjør kystområdene på Natos nordflanke.

I dette scenarioet vil det være behov for stridsvogner som del av en helhetlig vestlig kampstruktur. Ikke minst vil stridsvogner være viktig om man skal kunne klare å ta tilbake okkuperte territorier på nordflanken.

Spørsmålet om hvorvidt Norge skal ha denne kapasiteten, kan med fordel sees i en kontekst hvor Norge kjemper sammen med USA, Finland og Sverige. Ettersom det amerikanske marinekorpset nå utfaser stridsvogner og heller går for en type høyteknologisk «sensor-skytter»-system, er det sannsynlig at stridsvogner i en fullskalakrig i fremtiden vil være en knapphetsressurs på nordflanken.

Selv om den amerikanske hæren helt sikkert vil ha stridsvogner i fremtiden, er det ikke lett å se for seg en enkel innføring av slike tunge våpen til Nordkalotten i tilfelle en krig.

Trene sammen

Det er Forsvarets oppgave å forberede seg på det utenkelige. Å være godt forberedt på å forsvare landet er en svært viktig del av å sikre at krigen aldri kommer. En meget viktig del av denne forberedelsen er å legge til rette for, og fremme, trening sammen med USA og andre viktige allierte.

Men den nasjonale forsvarsevnen er også svært viktig. Det er usannsynlig at stridsvogner vil være utdatert som viktig kampvåpen på Natos nordflanke i lang tid fremover.

Spørsmålet om hvorvidt Norge skal ha dem eller ikke er imidlertid mindre åpenbart. Dersom Norge velger et lettere «sensor-skytterkonsept», kan trolig evnen til å forsvare oss øke, men vi blir mer avhengige av alliert støtte innenfor enkelte scenarioer som kan kreve stridsvogner. Ved å videreføre dette kampsystemet nasjonalt, vil Norge kunne ha noe større fleksibilitet gjennom å kunne bidra inn i alle kampscenarioer.