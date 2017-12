Det har vært en hektisk uke i det tyrkiske rettssystemet. I fire saker på rad er det høringer mot 68 journalister fra forskjellige aviser.

I tillegg var det også høring i saken mot lederen for det kurdiskvennlige partiet HDP, Selahattin Demirtas.

Spesielt følsom sak

Jeg fulgte saken mot 30 tiltalte fra Zaman. Det ble nok en trist dag for det tyrkiske rettsapparatet.

Zaman var Tyrkias største avis før den 26. juli i fjor ble stengt av president Recep Tayyip Erdogan sammen med 44 andre aviser og 16 TV-stasjoner.

Avisen ble imidlertid overtatt av regjeringen i en voldelig overtagelse allerede i mars 2016, før kuppet! Dette var en del av en kampanje mot mediene hele det siste året før kuppforsøket 15. juli 2016.

Saken mot Zaman er spesielt følsom fordi avisen var knyttet til Gülen-bevegelsen, som president Erdogan anklager for å ha stått bak kuppforsøket i fjor. For de fleste av de tiltalte venter derfor den strengeste dom på tre ganger livstid i fengsel for medlemskap i en terrororganisasjon.

Tiltalen er fullstendig uavhengig av om de faktisk var en del av Gülen-nettverket, eller om de bare tilfeldigvis jobbet i avisen.

Saken er så sensitiv at det allerede er byttet dommere fire ganger i saken. Sannsynligvis er det få dommere som vil ha denne saken på sin CV. Han som sitter der i dag, er helt ny.

Tiltalt for syv kronikker

Blant de tiltalte er ingeniører, folk fra reklameavdelingen, distributører, redaktører og en rekke journalister og kronikkforfattere. Deriblant professorene og skribentene Sahin Alpay, Ahmet Turan Alkan og Ali Bulac. Dette er forfattere som har skrevet flere titalls bøker og vært skribenter de siste 40–50 årene.

– Hvilke sår heler dere ved å holde oss her? Vi blir kalt forrædere, vi er blitt deres hatobjekt nummer én. Dere ønsker at vi skal skalle hodet i veggen som gale. Men vi er friske, og vi blir her til balansen igjen er snudd. Jeg ønsker ikke nåde, men rettferdighet, påpekte Ahmed Turan Alkan i et sterkt innlegg.

– I dag er det imidlertid bedre å være tiltalt enn å sitte i dommerens stol, avsluttet Alkan med henvisning til at dommeren kun er en dukke blant presidentens leketøy.

Sahin Alpay holdt et smertefullt innlegg om at han i dag hadde sittet nøyaktig 500 dager i fengsel.

Han er tiltalt for syv kronikker han har skrevet for avisen. Det blir drøyt 70 dager pr. artikkel. Alpay er imidlertid ikke tiltalt for innholdet i artiklene, men bare for selve overskriftene.

Aktoratet ser ikke ut til å ta seg bryet med å lese artiklene, det holder med overskriftene. Disse menneskene er dømt uansett.

Alpay er 70 år og har hjerteproblemer.

– Jeg kommer til å dø i fengsel. Kan du ikke i hvert fall la meg ha noen måneder sammen med min familie nå mens rettssaken pågår. Hva kan dere tape? Jeg er for gammel til å stikke av, avsluttet Alpay.

Skjebnen er til tider ironisk, for Alpay foreslo til og med Erdogan for fredsprisen i 2009. Da var Erdogan og gülenistene venner.

Nå vises det ingen nåde i klappjakten på alle som kan true presidents makt.

- Aldri sett en tiltale som denne

Saken mot Zaman er på et vis mer vanvittig enn sakene mot kritiske aviser som Cumhuriyet eller Özgür Gundem.

Zaman var for det meste en regjeringstro avis, men i og med kuppet i fjor, havnet den på den gale siden og er derfor forhåndsdømt av statsmakten.

Derfor er tiltalen fullstendig i slappeste laget. Aktoratet har i de fleste tilfeller ikke engang lagt frem hva de tiltalte er tiltalt for, eller hva bevisene mot dem er. De tiltalte er bare listet opp i begynnelsen av tiltalen og deretter igjen mot slutten av den 70 sider lange teksten når straffen på opp mot tre ganger livstid presenteres.

Ingen steder står det noe om hva de er tiltalt for – uten at de visstnok skal være medlem av en terrororganisasjon, noe ingen av dem er

En professor i jus, som var til stede under høringen, fortalte meg at i sine 30 år i faget hadde han aldri sett en tiltale som denne. Den ene etter den andre av de 30 tiltalte reiser seg da også og spør dommeren helt åpent om hva de skal forsvare seg mot.

Hvordan skal man forsvare seg mot noe som ikke er?

Hvordan skal du bevise fraværet av noe?

Aktor sier ikke et ord

I tyrkiske domstoler gjelder ikke regelen om at aktoratet skal bevise den kriminelle handlingen. Her gjelder det for de tiltalte å bevise at de ikke har gjort noe kriminelt. Derfor er det en underlig dag i rettssalen.

I løpet av hele dagen sier ikke aktor ett ord! Det komiske ved det oppstår når dommeren på slutten av dagen skal avsi foreløpig dom i saken, det vil si om noen kan slippe ut av fengsel mens saken pågår. Da glemmer han helt å gi ordet til aktor.

Da aktor griper inn, får han lese sine tildelte setninger om at saken mot de tiltalte er sterk. Ingen slipper ut mens saken pågår.

Innlegg fra fortvilte journalister

I løpet av dagen er det en rekke sterke innlegg fra fortvilte journalister, og det er vanskelig å forstå at ikke dommeren tar innleggene innover seg.

Nuriye Akman forteller at alt hun har gjort i disse årene, er å snakke med folk som journalist. Hun har til og med intervjuet Fethullah Gülen og stilte også ham kritiske spørsmål. Jeg er ingen klovn som danser for en konge, påpeker hun.

Lale Zar understreker at saken er et brudd på den tyrkiske grunnloven, hvor det står om bevisførsel mot alvorlige anklager, for i denne saken finnes det ingen bevis. Hvis staten ikke så at det kom et kupp, hvordan kan dere anklage meg for at jeg ikke forsto det? spør hun.

Nuriye Akman forteller at alt hun har gjort i disse årene, er å snakke med folk som journalist

Mustafa Onal forteller at gudinnen Justitia, som står utenfor rettslokalet, gråter over rettstilstanden i Tyrkia og at 80 prosent av medlemmene i regjeringspartiet AKP ville kunne blitt arrestert med denne tiltalen, for også de har samarbeidet med gülenistene.

En av de andre eldre mennene reiser seg og sier ikke så mye. Tårene renner. Hva skal man egentlig si?

En hevnaksjon fra presidenten

Ahmet Turan Alkan understreker det alle vet, at dette er en politisk sak, en hevnaksjon fra presidenten for at Zaman 17. desember 2015 skrev om korrupsjon i Erdogans familie og flere av ministrene hans.

Fra sønnen hans, som sitter ved siden av meg, får jeg høre at han i løpet av de 500 dagene i fengsel har skrevet to romaner, men han får ikke lov til å ta dem ut av fengsel for publisering.

Etter en lang dag i retten avslutter dommeren med å lese opp foreløpig domsavsigelse. Tre av de tiltalte, som alle jobbet i reklameavdelingen, blir løslatt mens saken pågår.

Ingen journalister slipper ut.

Neste høring er 25. april. Da er Sahin Alpay 71 år og har sittet nærmere 650 dager i fengsel uten dom.

