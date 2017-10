Finsk nasjonsbyggingshistorie deler bare overfladiske likhetstrekk med Norge. Likevel kan vi utdype forståelsen av vår egen vei til selvstendighet ved å kjenne det finske løpet bedre. Vår norske historie er som en idyllisk blomstereng i sammenligning.

Som et skrekkabinett

Den som senker seg ned i finsk historie mister fort nattesøvnen. Noen land er nedbøyd av for mye historie. Finland har for mye historie.

Nasjonsbyggingshistorien i Finland er som et skrekkabinett av vold, splittelser og konflikter. Men den finske nasjon fremviser også utsoning og seier for nasjonal selvstendighet og demokrati. Landet har beholdt sin selvstendighet i det farlige geopolitiske farvann nasjonen har navigert i. Det er rett og slett en prestasjon. Vi hever våre glass for dette ved 100-årsmerket!

I de to tiår mellom uavhengighetserklæringen og andre verdenskrig opplevde Finland i 1918 en opprivende borgerkrig, en dyp økonomisk depresjon som lammet landets fremste eksportindustri – trelast og papir, en bitter etnisk og kulturell strid om språk og identitet, en stor-finsk nasjonalisme og forsøk på fascistisk kupp, så en vinterkrig og fortsettelseskrig fra 1941 til 44 som truet nasjonens selvstendighet og krevde store ofre.

Deretter en vestvending og en balansegang mellom stormaktene som igjen krevde kløkt og klokskap. I dag er Finland med i EU med euro som valuta. Der fører landet en aktiv moderne alliansebyggende politikk uten noen tendens til for eksempel dansk fotnotelinje. Finland er i dag langt mer europeisk enn Norge.

Klassekompromiss

Tross disse konflikter oppnådde Finland en grunnleggende demokratisk samstemmighet gjennom det rødgrønne kriseforliket i 1936/7. Dette klassekompromisset betegner avslutningen på det autoritære mellomspillet i Finland og har formet finsk politikk siden.

Stalin ønsket å la Finland dele skjebne med de baltiske land – la oss ikke glemme det. Men takket være den heroiske motstand mot Den røde armé under vinterkrigen 1939-40, unngikk finnene de baltiske og østeuropeiske landenes skjebne (26.000 drepte, 39.800 sårede, 1000 krigsfanger, 42.200 kareler som mistet sine hjem, 10 % tap av territorium).

Finnene lå historisk inneklemt mellom tre imperiemakter: Sverige, Russland og Tyskland. Etter andre verdenskrig drev landet en balansegang mot sin mektige nabo i øst. Den ville ha påkalt Machiavellis beundring for blandingen av klokskap, fryktløshet og besluttsomhet.

Når skapene åpnes

Denne til dels voldsomme historien gjør at 100-årsjubileet kommer med en besk bismak. Mye er ennå forvist til nokså lukkede skap. Det er i alle fall mange traumer å konfrontere hvis skapene åpnes.

Eksempler:

De massive henrettelsene av kommunister etter borgerkrigen, mer enn 8000 røde skutt (de røde viste også mye grusomhet), med den senere president Urho Kekkonen som medlem av en eksekusjonspelotong.

12.000 utsultet i hvite konsentrasjonsleirer.

Våpenbrorskapet med Hitler 1941–44 og feltmarskalk Gustaf Mannerheims indirekte støtte gjennom uklare dagsordre til stor-finsk imperialisme i Øst-Karelen og Kola under Fortsettelselseskrigen. Det borgerlige Finland synes det er ubehagelig å bli minnet om den kraftige tyske hjelpen under borgerkrigen.

Wikimedia Commons

Bernt Hagtvet gjør historien levende. Les også denne kronikken: Det tragiske oktoberkuppet

De dypere konfliktlinjene

En vei inn i dette fascinerende nabolands fortid er å undersøke mønsteret av skillelinjer – økonomiske, politiske og ikke minst kulturelle – og på en systematisk måte sammenligne dem med våre.

Konklusjonen er klar: Holdt opp mot de øvrige nordiske land er Finland det store unntaket. På flere måter: Konfliktene var ikke bare dypere og bitrere i Finland enn hos oss. De holdt seg også lenger.

Et eksempel er kommunistpartiets langvarige innflytelse i finsk politikk, finansiert som det var fra Moskva i lange perioder, og så nær Sovjet at grensen ikke var noe problem. En helt annen maktfull rolle enn NKP i Norge.

Stemmerett og språklig og kulturell reisning

Finsk historie har en interessant merkverdighet: Finland var det første land som ga menn og kvinner stemmerett. Det skjedde i 1906. Russiske tsar Nikolai II ga etter av frykt for at 1905-revolusjonen i Russland skulle bre seg.

Men parlamentarisme kom senere. Omvendt hos oss, parlamentarisme først, så stemmerettsutvidelser (1884,1898,1913). Tsaren oppnevnte fremdeles statsrådene. Ved første frie valg fikk sosialistene 80 mandater, men det førte ikke til innflytelse siden makten fremdeles lå hos øvrigheten i St. Petersburg. Dette skapte en mistillit og en desillusjon hos sosialdemokratene med parlamentarismen som delvis forklarer revolusjonsstemningen i 1918.

Nok et eksempel: Finland er, som Norge, språklig todelt. Men med en språkkamp av helt annen bitterhet. Den administrative, økonomiske og kulturelle overklassen snakket svensk (6% av befolkningen i dag). Først i 1863 ble finsk, majoritetsspråket, sidestilt med svensk. Den finske nasjonale språkreisingen deler den litterære og folkelige mobiliseringen med den norske (jf. nasjonaleposet Kalevala og Asbjørnsen og Moes eventyr).

Men i Finland knyttet den fennomanske-etniske kampen seg til en aggressiv nasjonalisme mot Russland og mot svensk språk som vi ikke har paralleller til i Norge. Denne mobiliseringen fikk også rasistiske overtoner. Sentrale deler av den fennomanske bevegelsen ønsket endog å gjøre Finland språklig enhetlig: rense landet for svensk språk.

Landsmålet hos oss ble en løftestang for den norske bondebefolkningen mot det dansk-norske politiske og kulturelle hegemoni. Nynorsken inspirerte en etno-romantisk demokratisk nasjonalisme med langt mindre ytre agg. Dansk-norsken ble gradvis fornorsket; jamstillingsvedtaket i 1880-årene skapte rom for nynorsken og utløste en kulturell nyskaping uten like.

I Finland ble kampen for finsk språk en knyttneve mot svenskens stilling i offentlig forvaltning, i kulturlivet og i politikken. Særlig bitter ble kampen for finsken på universitetene. Der ble mesteparten av den finske akademiske eliten pseudo-fascistisk og organisert i det akademiske Karelenselskapet AKS. Der ble ideen om et Stor-Finland (Suur-Suomi) ivrig næret.

Som del av fredsavtalen med Sovjet i 1944 ble alle slike organisasjoner på den ytterste høyrekanten forbudt og gikk i oppløsning. Under disse stridighetene ligger den viktigste forskjellen sammenlignet med Norge: forholdet til den store nabo Russland.

Den problematiske naboen

Norsk 1800-tallshistorie har et tilsvarende omdreiningspunkt: unionsstridighetene med Sverige. Men Oscar II var en snill patriark sammenlignet med de autokratiske tsarene. Nikolai II utløste en aggressiv finsk nasjonalisme etter at han – inspirert av pan-slaviske strømninger – begynte å stramme inn med russifisering fra rundt forrige århundreskifte.

Reaksjonen kom i form av stor-finsk nasjonalisme med klare aggressive og ekspansjonistiske trekk, og med Lappo-fascismen som voldelig ytterpunkt.

Lappobevegelsen (1929–32) var mindre preget av internasjonale strømninger innen europeisk fascisme enn mange andre lands tilsvarende strømninger. Denne bondefascismen var runnen av hjemlig grunn og vendte seg voldelig mot finsk arbeiderbevegelse, og særlig den kommunistiske delen av den.

Bortføringer av motstandere som så ble droppet over grensen til Sovjet, ble dens spesialitet.

Ulike nasjonalismetyper

Der den norske nasjonalismen i hovedsak ble en bjørnsoniansk, demokratiserende impuls for politisk og kulturell nasjonal selvstendighet fra Stockholm, utviklet finnene, som alt berørt, en langt mer maktorientert, ja endog sjåvinistisk anti-russisk nasjonalisme med tysk inspirasjon og med dypere og farligere kontakter innen den industrielle, finansielle og agrare borgerlighet enn hos oss.

I Norge holdt Høire i hovedsak NS isolert (takket være C.J. Hambro), og Quisling-partiet ble en isolert parentes. Partiets drømmer om «Norgesveldet» forble en latterlig illusjon og nederlagene i valg åpenbare (1,8 % i 1936).

Ikke så i Finland. Der fikk IKL, NS’ motstykke, 8 % av stemmene i 1937 og holdt ved like en territorial ekspansjonslinje vis-à-vis Kola og Stor-Karelen som omfattet områder med bare minimal finsk bosetting og språk. Fortsettelseskrigen etter Hitlers anfall mot Sovjet i 1941 må forstås, i all fall delvis, som en fortsettelse av denne ideologi.

Dette ambivalente kampfellesskapet med Hitler var likevel en pragmatisk union som til slutt ble oppløst i blod da finnene erklærte tyskerne krig i 1944 og drev tyske tropper nordover og over i Norge.

Feltmarskalk Carl Gustaf Mannerheim (1867–51) ble beundret av Hitler, men holdt klar distanse til nazismen. På den andre siden var han ikke en heftig elsker av det parlamentariske demokrati. Det så han helst som en nødvendig klamp om foten for et sterkt nasjonalt lederskap. Han flørtet med Lappo.

Fascismen slått ved maktens dør

Slik kan vi fortsette rekken av unntak. Finland var for eksempel det eneste nordiske land som kom nær en fascistisk maktovertagelse i mellomkrigstiden.

Tidspunktet var sommeren 1930, etter at Lappo-bevegelsen – inspirert av Mussolinis marsj mot Roma i 1922 – organiserte et bondetog mot Helsinki. Anslagsvis 12.000 aktivister møtte opp. Med trusler om vold og konkrete kidnappinger (blant andre av landets første president K.J. Ståhlberg) tvang de gjennom forbud mot kommunistpartiet i 1930.

Opprøret ble gjentatt i byen Mäntsälä i 1932. Lappobevegelsen hadde støttet P.E. Svinhufvud som president og regnet ham som sin. Men da Lappo krevde avsettelse av regjeringen og innsettelse av en «upolitisk» bevegelse, nedla Svinhufvud forbud mot slik ekstra-legal antiparlamentarisk politikk.

På det avgjørende tidspunkt lyktes det ikke Lappo å mobilisere soldater fra den militspregede Sivilgarden, en arv fra borgerkrigen tiåret før.

Dertil kom at de borgerlige begynte å nøle med sin støtte til slik antidemokratisk agitasjon. Lappo hadde latt seg bruke som spydspiss i den antikommunistiske agitasjon. Når fascistene forlangte avskaffelse av legaliteten, vendte deres borgerlige allierte dem ryggen; Lappos nytte var utbrukt.

Men de finske konservative gikk mye lengre i denne omklamringen enn det norske Høire.

Viktig var det også at sosialdemokratene slo ring om det parlamentariske demokratiet. Linjen til det maktfulle kommunistpartiet ble etter hvert trukket klart etter borgerkrigen. Den som gikk i bresjen var arbeiderlederen Väinö Tanner som pådro seg sovjeternes hat deretter.

Etter denne nær døden-opplevelse fulgte Finland det nordiske mønsteret med et kriseforlik og en klassemessig utsoning omkring demokratiet i 1936–7.

Ikke Weimar

Parallellen til mellomkrigstidens tyske Weimar-republikk er slående:

30. september 1933 ble Tysklands president Paul von Hindenburg overtalt til å slippe Hitler inn som rikskansler. Det skjedde på initiativ av antidemokratiske krefter som trodde de kunne nøytralisere NSDAP (Nazipartiet) på den måten – det 20. århundrets mest katastrofale feilvurdering.

I Finland kom Svinhufvud med selve slåen som stengte døren til makten. Slik reddet han demokratiet.

Den østerrikske forfatteren Stefan Zweig har et ord for slike skjebnesvangre omdreiningspunkter i historien: Det var Finlands evige øyeblikk.

En viktig lærdom ligger her: Fascistiske bevegelser har størst sjanse til å tilrane seg makten der de borgerlige partier er svake og tror de kan bruke fascismen som slaghammer mot venstre. I Tyskland led de borgerlige under illusjonen at Hitler kunne temmes ved å innlemmes. I Finland støttet de borgerlige Lappo så lenge de fikk gjennom forbudet mot kommunistpartiet. De slapp aldri Lappo inn i regjeringen.

Fødsel i blod

Det virkelig store unntaket i nordisk overlys er Finlands blodige kriger. Våren 1918 opplevde finnene en borgerkrig som ble et nasjonalt traume.

Bakgrunnen var den russiske revolusjon i 1917 og dype klassekløfter. Finland hadde ingen egen hær; den var organisert som del av den tsaristiske. For den revolusjonære venstresiden fremsto situasjonen derfor som et maktvakuum som formelig inviterte til et revolusjonsforsøk. Sovjet-soldater sto i landet, klassefienden virket svak og lammet. Disse spenningene endte i blod. De røde tapte massivt etter noen vårmåneders kamp.

Under Vinterkrigen 1939–40 ble ikke Finland erobret. Landet ble overrent av tallmessig overlegne sovjetiske tropper. Til landets mytegalleri hører historiene om de hvitkledte skitroppene som drev tilintetgjørende geriljakrig om natten i skogene. Stalin skal ha kalt dette finnenes usportslige opptreden. Russiske tap beregnes til rundt 270.000 drepte, 300.000 sårede og 5000 krigsfanger.

Faktum er at finske tropper desimerte store sovjetiske troppeformasjoner og avtvang fiendens respekt. Simo Häyhä, under kallenavnet «Hvit død», er gått inn i anegalleriet som den mest effektive skarpskytteren. Han hadde mer enn 500 russiske liv på samvittigheten.

Krigen fikk verdenshistorisk betydning: Hitler mente russernes svake innsats sa alt om det slaviske undermennesket og mente at Sovjet ville falle før vinteren satte inn. Derfor fikk ikke de tyske troppene vinterklær. Det han glemte var at i Finland var russerne angripere, etter 21. juni 1941 var de fedrelandets forsvarere. Det var noe ganske annet.

Demokratiet overlevde

I fortsettelseskrigen fra 1941 til 44 gikk finnene utover sitt eget gamle territorium (men Mannerheim nektet å bli med på tyskernes beleiring av Leningrad).

Fredsavtalen ble undertegnet 19. september 1944 etter forhandlinger ledet fra russisk side av erkestalinisten Aleksandra Kollontaj som en tid var sovjetisk minister i Oslo. Der ble de territorielle tap etter Vinterkrigen bekreftet (Karelen måtte fraflyttes for annen gang). Tapet av Petsamo i nord kom i tillegg.

Norske tap i Den annen verdenskrig er på ca. 10.000. Krigen i Norge var noe nær en mild bris i sammenligning med Finland. At landet så kort tid etter årelatingen i borgerkrigen kunne samles nasjonalt til kamp for sin eksistens, er rett og slett et under.

Carl Gustav Mannerheim, både hvit slakter og nasjonal redningsmann, er en krysning av Frankrikes Charles de Gaulle, Tsjekkoslovakias Tomas Masaryk og Polens marskalk Józef Piłsudski – med en knivsodd britisk Winston Churchill iblandet.

Jeg tror nasjonalkomponist Jean Sibelius’ storslagne Finlandssuite gir oss noe av følelsene bak dette under. Jeg spiller den nå.