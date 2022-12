Negative holdninger til jøder og muslimer er mindre utbredt. Selv opplever de at det er blitt verre.

En permanent utstilling på HL-senteret på Bygdøy viser de norske jødenes skjebne under annen verdenskrig. Der henger også skipsklokken fra D/S Donau. En holdningsundersøkelse viser at 9,3 prosent har det som kan karakteriseres som utpregede fordommer mot jøder.

Hvorfor er det slik?

En ny holdningsundersøkelse viser at negative holdninger til jøder og muslimer er mindre utbredt i Norge enn for fem år siden. Samtidig er mange stereotypiske forestillinger fremdeles utbredt, og minoritetene selv opplever en negativ utvikling.

Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har for tredje gang kartlagt utbredelsen av holdninger til jøder og muslimer i Norge. Den første undersøkelsen ble publisert i 2012, den andre i 2017 og nå den tredje i 2022.

I tillegg til og i kjølvannet av disse undersøkelsene har Norge også utviklet handlingsplaner mot antisemittisme, mot rasisme og mot diskriminering av muslimer.

Den nye undersøkelsen har tre deler.

1. En kartlegging av antisemittiske og muslimfiendtlige holdninger i et representativt utvalg av den norske befolkningen. Kartleggingen av antisemittisme er gjennomført tre ganger over en tiårsperiode og gir dermed en unik mulighet til å følge utviklingen.

2. En minoritetsundersøkelse blant jøder og muslimer i Norge om deres holdninger og erfaringer, som ble gjennomført for første gang i 2017.

3. En kartlegging av holdninger blant ungdommer. Undersøkelsene er gjennomført av en tverrfaglig forskergruppe.

Fakta Ny rapport: «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2022» HL-senteret (Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter) har gjort en befolkningsundersøkelse, en minoritetsundersøkelse og en ungdomsundersøkelse. De kvantitative undersøkelsene har hatt fire målgrupper og utvalg: Et representativt utvalg av den norske befolkningen

Jøder i Norge

Muslimer med innvandrerbakgrunn fra muslimske land

Ungdom mellom 15 og 20 år (ny i 2022) Befolkningsundersøkelsen er avgrenset til personer som er 18 år eller eldre. Den er gjennomført elektronisk på Kantar aksesspanel, GallupPanelet, slik den også ble gjennomført i 2017 og 2011. Det vil si gjennom invitasjoner på e-post og selvutfylling av et webskjema. Undersøkelsen blant jøder er gjennomført i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Utvalget av muslimer med innvandrerbakgrunn er trukket på folkeregisteret. Holdninger blant unge er også utforsket i en egen kvalitativ studie med syv gruppeintervjuer med totalt 30 ungdommer i aldersgruppen 16–20. Vis mer

Negative holdninger redusert, stereotyper utbredt

Den nye kartleggingen av antisemittiske holdninger i befolkningen viser en nedgang i den andelen som ikke ønsker sosial kontakt med jøder. Det gjelder både i den generelle befolkningen (fra 5,9 i 2017 til 3,9 prosent i 2022) og blant muslimer med innvandrerbakgrunn (fra 9,9 til 5,7 prosent). Også negative følelser til jøder er lite utbredt i 2022 og ligger på 5 prosent for begge utvalg.

Samtidig er det ingen nedgang i utbredelsen av tradisjonelle antisemittiske stereotypier i befolkningen.

9,3 prosent har det som kan karakteriseres som utpregede fordommer mot jøder ved at de støtter flere på en liste av antijødiske påstander. For eksempel er det 14 prosent som støtter påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Det er en konspirasjonsforestilling med lange linjer i antisemittismens historie.

Antisemittiske forestillinger er fortsatt mer utbredt blant muslimer enn i den generelle befolkningen. 30 prosent i det muslimske utvalget støtter den konspiratoriske ideen om at verdens jøder arbeider i det skjulte. Samlet sett er det 26,8 prosent av muslimene som har fordommer mot jøder.

For andre gang er utbredelsen av muslimfiendtlige holdninger kartlagt. Her finner vi en tydelig nedgang både i befolkningen og i det jødiske utvalget. Likevel viser resultatene tydelig at muslimfiendtlighet er utbredt i Norge. For eksempel er det 33 prosent i befolkningen som støtter påstanden «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur» og 25 prosent som er enige i at «muslimer ønsker å overta Europa».

Både antisemittisme og muslimfiendtlighet er mer utbredt blant menn, eldre og personer med lav utdannelse.

Vibeke Moe og Birgitte P. Haanshuus ved HL-senteret.

Den nye undersøkelsen viser, som i 2017, at det også eksisterer en tydelig kobling til fremmedfrykt og til den israelsk-palestinske konflikten.

Antisemittisme er særlig utbredt blant dem som primært støtter palestinerne, eller har antiisraelske holdninger. Mens muslimfiendtlighet er mer utbredt blant dem som støtter Israel.

For første gang har vi også påvist en sammenheng mellom antisemittisme, muslimfiendtlighet og tilbøyelighet til konspirasjonstenkning.

Ungdomsundersøkelsen viser gjennomgående mange likheter med resultatene for den voksne befolkningen. Men her er det en tendens i retning av mindre utbredte negative syn både på jøder og muslimer.

Minoritetene opplever at situasjonen er forverret

I kontrast til den målte nedgangen i utbredelsen av negative holdninger tyder våre analyser på at minoritetene selv opplever at situasjonen er forverret. Dette vises blant annet ved at det er 71 prosent av jødene og 33 prosent av muslimene som sier at de unngår å vise sin religiøse tilhørighet av frykt for negative holdninger. Det er en økning fra henholdsvis 61 og 26 prosent i 2017.

Det er dessuten flere som rapporterer om ulike typer negative erfaringer. Det er flest som rapporterer at de er blitt gitt en følelse av ikke å høre til i Norge: 43 prosent av muslimene og 31 prosent av jødene.

Erfaringer med trakassering er mindre utbredt. Likevel er det 21 prosent av muslimene og 11 prosent av jødene som har opplevd dette.

Det er også fremdeles et klart flertall i begge minoritetsutvalgene som mener at antisemittisme og muslimfiendtlighet er blitt mer utbredt de siste fem årene.

Mulige forklaringer

Det kan finnes flere forklaringer på forskjellen mellom den målte nedgangen i negative holdninger og minoritetenes opplevelser av utviklingen. Økt oppmerksomhet i offentligheten om antisemittisme og muslimfiendtlighet som samfunnsproblemer kan bidra til å senke terskelen for å rapportere om negative personlige erfaringer.

Videre sier utbredelsen av negative holdninger lite om hvordan antisemittisme og muslimfiendtlighet kommer til uttrykk i form av handlinger og ytringer.

Mindre utbredte negative holdninger i befolkningen kan skje parallelt med økt aktivitet i ekstremistiske miljøer.

På verdensbasis har det i løpet av de siste årene vært terrorangrep mot både muslimske og jødiske mål. I Norge har ekstremistiske aktører har også vært synlige både i gatebildet og i digitale medier.

Minoritetenes opplevelse av at antisemittisme og muslimfiendtlighet er mer utbredt kan henge sammen med spredningen av hatytringer på nettet.

I kommentarfeltene og andre digitale medier er veien til antisemittiske og muslimfiendtlige ytringer kort. Forskning har vist at det er få som driver med netthets, men ytringene har potensielt et bredt nedslagsfelt.

En sentral del av både antisemittisk og muslimfiendtlig tankegods tar utgangspunkt i konspirasjonsforestillinger. Mer kunnskap om hvordan slike ideer henger sammen og kan komme til uttrykk, er nødvendig for å forebygge gruppefiendtlighet i en stadig mer digital offentlighet.

I det fremtidige arbeidet med å bekjempe antisemittisme og muslimfiendtlighet i dagens Norge har vi gjennom HL-senterets forskning en rik kilde til kunnskap.