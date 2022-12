I år vil jeg ta tilbake den enkle julen fra jeg var barn

Paal Andre Grinderud Forfatter og skribent

9 minutter siden

«Jeg lukket øynene et øyeblikk. Der sto mor og bakte småkaker.»

Noen ganger glemmer jeg å bekymre meg. Det er så fint endelig å få oppleve det.

Min mormor ventet på at det skulle bli onsdag. Da kunne hun pynte seg og gå den korte veien til bingolokalet. Dette var i 1982. Jeg ble ofte med henne. Den gangen var det ikke så mye uro og støy.

Mor Dagmar kalte jeg henne. Hun var opptatt av at mennesker måtte være snille mot hverandre. Gi hverandre håp og glede. Jeg var lærling på sykehusets sentralkjøkken. Mormor var aldri opptatt av å snakke om andre. Med mindre vi har noe godt å si, så er det bedre å være stille, sa hun.

Hun hadde opplevd så mye. Jeg lukket ofte øynene mine når hun fortalte meg om sin oppvekst. Min morfar var kurvmaker. Som barn ble jeg med i en arbeidsstue, som det ble kalt. Der lagde vi alt fra engler i tynn skumgummi til flettede kurver. Mary het hun som drev arbeidsstuen.

Ofte var det flere av oss som ikke hadde penger til å betale for utstyret som vi skulle bruke. Mary ordnet opp. Her er alle velkommen, sa hun.

Mennesker uten ansikt

For noen dager siden traff jeg en kvinne jeg gikk på skolen sammen med. Vi snakket om hvor mye adventstiden betydde for oss. Hun hadde så mange nisser og engler og glitter i sitt hus.

Vår samtale handlet om det å dekke over, og det å finne frihet som voksen. Hun fortalte meg at hun ikke orket å se folk i øynene da hun var ung. Skammen ble for sterk. Det er som å gå nedover en glatt bakke. Jo mer man kaver, jo verre blir det.

Jeg så hva hun fortalte meg, i bilder. Innvendige bilder som kanskje kunne endres med mot og hjelp. Vi vekslet mellom bildesekvenser fra oppveksten til her og nå. Jeg fortalte henne om Mary på arbeidsstuen. Alt fra engler til flettekurver til hjemmelagde Mary-boller.

Vi må alle gå på våre egne stier, sa hun. Jeg ble stille. Så forklarte hun meg hva hun mente. Det handlet om å skifte vei i livet som voksen, når det ble nødvendig.

Jage bort minner uten ansikt, hvisket hun. Det er da lyset kan slippe inn, selv på de vanskeligste dager og netter.

Det er vanskelig å fortelle.

Jeg håper at noen kan snakke varmt og vennlig til dem som strever. Det er ikke lett å bli satt bort i skyggen.

Noen ganger er sårbarheten rundt høytider tung å bære. Mange har opplevd det å stå der alene. Egen skamfølelse vokser seg stor. En skam som ikke tilhører oss.

Det å bli lovet at i år skal jeg ikke drikke for mye. Det er vanskelig å være avhengig. Det er også alltid et spørsmål om vilje. Etter å ha levd med min mors problemer som barn, har jeg virkelig forstått hvordan det er å slite med rusmisbruk.

Jeg håper at noen kan snakke varmt og vennlig til dem som strever. Det er ikke lett å bli satt bort i skyggen.

Her har nasjonale politikere også et ansvar. De må våge mer for å hjelpe. Ikke bare stå der med tomme løfter.

Min mor ble brutt ned av andres holdninger. Hun maktet ikke å ta igjen. Derfor gjør jeg det nå: Min mor gjorde så godt hun kunne. Hadde hun fått hjelp mot skammen hun bar på, ville alt vært annerledes for oss.

Den vanskelige og unødvendige skammen som kan tære folk sønder og sammen.

Slippe lyset inn

Jeg lukket øynene. «Slippe lyset inn.» Den korte setningen ville jeg ta med meg for all min tid. Det er jo det som må til, tenkte jeg. Tenke annerledes om noe jeg ikke kan endre.

Så hang jeg der i ringene i gymsalen som barn. Idet jeg ble løftet opp, visste jeg at her var det ingen som kunne slå meg. Jeg var 12 år og strakte armene rett ut. Så begynte eventyret om hva jeg kunne. Jeg hørte det ble snakket under meg. Noen klappet. Om ikke lenge ville jeg fylle 13 år.

Lyset plager mange nå i desember måned. Det er mange som har fått ødelagt julefeiringen av andre familiemedlemmers fyll og spetakkel. Det er ikke lett å gå videre med slike opplevelser i bagasjen. Jeg bestemte for noen år siden at jeg måtte rydde opp i det som hadde vært tidligere, og det som kunne bli her og nå.

Det er mange som uroer seg for julen. For meg er det viktig å ta tilbake julen som minnene fra tidlig barndom har gitt meg.

Min vei ble å finne et tidspunkt om dagen jeg kunne bekymre meg. Jeg valgte mellom kl. 12 og kl. 12.15. Om noe skulle dukke opp i løpet av dagen av bekymringer fra fortiden, påla jeg meg selv å vente til neste dag. Det har fungert for meg. Det har gjort at jeg funnet en vei å gå på, midt i alt som skjer.

Det er mange som uroer seg for julen. For meg er det viktig å ta tilbake julen som minnene fra tidlig barndom har gitt meg.

Det har vært et hardt arbeid. Men på en måte føler jeg at jeg nærmer meg målet: det ikke å bekymre meg mer en nødvendig. Og noen ganger glemmer jeg å bekymre meg. Det er så fint endelig å få oppleve det.

Julens gleder

Om noen få uker er julaften her igjen. Kokostwist. Jeg humrer når jeg tenker på den grønne innpakningen. Og for ikke å snakke om smaken. En god venninne av meg spurte her en dag: Hva betyr egentlig det å få vann i munnen?

Så begynte vi å le begge to. Vi fortalte hverandre om hva som var vår favoritt. Underveis i samtalen vår tenkte jeg på serinakaker. Og fattigmann og krumkaker.

Jeg kan ikke vente lenger nå, tenkte jeg. I år vil jeg ta tilbake den enkle julen fra jeg var barn. Jeg lukket øynene et øyeblikk. Der sto mor og bakte småkaker. Jeg gikk bort dit hvor hun sto, og lente meg inntil henne. Hun klappet meg på hodet og spurte om det var noe jeg lurte på. Mor var nøye med baksten sin.

Mor, er det noen kaker som har skadet seg i år, hvisket jeg.