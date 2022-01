Ingrid Alexandra kan byggje sin identitet på 850 år gamle røter i norsk historie

Alf Tore Hommedal Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Vår komande dronning, Ingrid Alexandra, blir myndig 21. januar. Arveprinsessa er dermed konstitusjonelt sett klar til å ta sete i statsråd den dagen far hennar blir konge, skriv Alf Tore Hommedal.

Det er på tide å hente helgendronninga Sunniva fram igjen i norsk soge.

Vår komande dronning, Ingrid Alexandra, blir i desse dagar myndig. Arveprinsessa er dermed konstitusjonelt sett klar til å ta sete i statsråd den dagen far hennar blir konge. Ho kan då regjere som kronprinsesseregent.

Likeins vil ho kunna overta som regjerande dronning – når den dagen kjem. Ingrid Alexandra sin myndigheitsdag 21. januar 2022 er såleis ein merkedag i norsk historie. Ei myndig kvinne står klar til å overta den norske trona.

Om dei formelle rammene rundt likeverdig kvinneleg arvefølgje først er lagt i vår tid, kan den komande regjerande dronninga likevel byggje sin identitet på 850 år gamle røter i norsk historie.

Slik helgenkongen Olav i mellomalderen vart eit føredøme for dei norske kongane, har helgendronninga Sunniva vore det for dei norske dronningane.

Men medan Olav på 1800-talet vart henta fram att som norsk symbol, vart Sunniva i den grad ho i det heile då vart nemnd, redusert til «ei prinsesse» utan den likeverdige statusen som helgendronninga i mellomalderen hadde med helgenkongen. Det er på tide å hente helgendronninga Sunniva fram igjen i norsk soge.

Leid martyrdøden

Sunniva var ei irsk kongsdotter. Legenda fortel: «Då den fromme far hennar døydde, overtok ho makta i kongeriket etter arveretten».

Legenda, truleg utforma i Bergen cirka 1170, skildrar altså kvinneleg tronfølgje og styringsmakt. Det skjer i ei tid då tronfølgja i Noreg berre skulle gå gjennom mannsledd.

Sunniva var ikkje berre ei dronning – ho var ei regjerande dronning, slik Ingrid Alexandra også vil bli det!

Legenda fortel vidare at den kristne Sunniva, som levde på 900-talet, valde å forlate Irland med eit følgje av kvinner, menn og born.

Sunniva ville unngå tvangsekteskap med den heidne tyrannen, som elles ville hærta riket hennar.

I tre små skip sette irane til havs utan årar, segl eller ror. Dei dreiv mot norskekysten, der dei fleste gjekk i land på øya Selja ved Stad. Der leid båtflyktningane martyrdøden.

Etter same legenda fann den kristne kong Olav Tryggvason beinrelikviane av desse første norske helgenane i 996.

I 1170 vart så dei heilage restane av dronning Sunniva overførte til Kristkyrkja i Bergen, domkyrkja som låg like ved Håkonshallen på det noverande Bergenhus.

Sunniva vart vernehelgen for Bergen by og bispedøme, og ho vart «Noregs verje».

Sunniva hatt ei større tyngde enn det me tenkjer i dag

Salva av Gud

Legendas understreking av Sunnivas arverett og status som regjerande dronning har utvilsamt samanheng med den dynastiske situasjonen i Noreg i 1170.

Magnus Erlingsson var konge i Noreg (1161-1184). Etter gjeldande arvereglar hadde Magnus ikkje rett på trona, då det «blå blodet» hans ikkje kom gjennom mannsledd. Det var mora Kristin, dotter til kong Sigurd Jorsalfare, som gav Magnus «blått blod».

For å bøte på denne «mangelen» ved Magnus sin rett, vart den sju–åtte år gamle guten i 1163 eller 1164 krona i Kristkyrkja i Bergen.

Ved denne første kongekroninga i Norden ville både Kyrkja og miljøet rundt barnekongen legitimere Magnus sin skjøre kongsrett: Guten vart salva av Gud, og kven våga å avsetje ein konge som Gud sjølv hadde sett på trona?

Tona ned kvinneleg arverett

Då helgenrelikviane av den regjerande dronning Sunniva i 1170 vart overførte frå Selja til Bergen, var Kristkyrkja altså ikkje berre byens domkyrkje. Ho var også kong Magnus si kroningskyrkje. For kongen må banda som då vart festa mellom dynasti og helgendronning, ha vore sentrale for legitimeringa av kongsretten Magnus hadde. For kunne Sunniva regjere – då kunne også Magnus det!

I 1184 fall Magnus i slaget ved Fimreite i Sogn, mot kong Sverre. Han førte sin kongsrett gjennom farsætta. Sverre hevda å vera son til kong Sigurd Munn.

Poengteringa av kvinneleg arverett i Sunniva-tekstane var dermed uvesentleg for Sverre.

Det er interessant å leggje merke til at då neste variant av Sunniva-legenda vart ført på pergament av islendingen Odd Munk fram mot år 1200, og dermed i Sverre si styringstid, har omtalen av Sunnivas arv fått ei anna formulering.

Hjå Odd Munk, ein ikkje-liturgisk tekst, heiter det at Sunniva hadde fått «store eigedomar i arv etter far sin». Formuleringa passa dermed godt inn i den norske samtida der kvinner kunne arve etter odelsretten. Kvinneleg arverett til ei trone var tona sterkt ned.

I fleire framstillingar er helgenkongen Olav og helgendronninga Sunniva sidestilte som det mannlege og kvinnelege symbolet på kongeriket Noreg, skriv kronikkforfattaren.

Poengteringa av Sunniva som regjerande dronning har likevel levd vidare i den liturgiske teksten gjennom heile mellomalderen.

Helgendronninga må også ha vore eit førebilete for dei norske dronningane «av denne verda». Dette gjeld særleg på 1200-talet då Bergen var den viktigaste residensbyen, og kongefamilien residerte berre nokre titals meter frå domkyrkja der Sunniva kvilte.

Det var også i Kristkyrkja, og i nærvær av helgendronninga, at sentrale livshendingar i kongefamilien skjedde som kroningar, bryllaup og gravleggingar av kongar og dronningar.

Etter kvart kom dessutan kvinneleg arvefølgje for ein periode inn i lovverket, mannleg arv via kvinneledd cirka 1273 og kvinners direkte rett til trona i 1302.

Med kong Håkon V si dotter Ingeborg kunne Noreg dermed alt i 1319 ha fått ei regjerande dronning, om Ingeborg ikkje hadde fått sonen Magnus, som då gjekk før mora i arverekkja.

Sidestilte symbol

Om helgendronninga Sunniva i mellomalderen aldri nådde same betydning og utbreiing som helgenkongen Olav, har Sunniva hatt ei større tyngde enn det me tenkjer i dag.

Sunniva-kulten er i mellomalderen dokumentert frå Finnmark i nord til Tyskland i sør, frå Island i vest til Finland i aust.

I kyrkjekunsten frå seinmellomalderen kan dronningstatusen til Sunniva vera framheva både ved krone og ved septer.

I fleire framstillingar er helgenkongen Olav og helgendronninga Sunniva sidestilte som det mannlege og kvinnelege symbolet på kongeriket Noreg.

Slik er det både rett og rimeleg at helgendronninga Sunniva blir henta fram att som symbol for vår komande regjerande dronning, Ingrid Alexandra.

Litteratur: A.T. Hommedal, Å. Ommundsen og A. O'Hara (red.) «St. Sunniva – irsk dronning, norsk vernehelgen», Bergen, 2021: Alvheim & Eide. Akademisk Forlag.