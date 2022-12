Houellebecq & Co. på kanten av stupet

Vibeke Knoop Rachline Journalist, Paris

Franck Orban Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Forfatteren Michel Houellebecq (bildet) og filosofen Michel Onfray intervjuet hverandre, og samtalen har skapt debatt i Frankrike. Bildet er tatt i 2015.

Leser man slike forfattere, må man alltid ha med deres ideologiske ståsted.

De to franske Michel-ene, forfatteren Michel Houellebecq og filosofen Michel Onfray, intervjuet nylig hverandre.

I fellesintervjuet gikk begge langt ut til høyre og får nå så hatten passer i franske medier.

Begeistring

Michel Houellebecq anses for å være én av nåtidens største forfattere. I år lå han an til å få nobelprisen.

Hans bøker leses primært som litterære produksjoner uten at man tar med den politiske og ideologiske konteksten. Mange er oversatt til norsk.

Flere kommentatorer uttrykte begeistring for Houellebecq. Turid Larsen innrømmet i Dagsavisen at hun var blitt overrasket og forbløffet over at han ikke fikk nobelprisen. Jonas Hansen Myer skrev hos NRK at han gjerne kunne ha fylt en hel sitatbok hentet fra hans siste bok. Erlend Loe slo fast i Aftenposten at Houellebecq imponerte med å beskrive den menneskelige tilstanden.

Michel Onfray er derimot langt mindre kjent i Norge. Emil Perron påpekte i Røyst at Frankrikes mest profilerte og produktive filosof ennå ikke var oversatt til norsk, og at han heller ikke blir omtalt i norske medier.

Med bakgrunn fra det rurale Normandie og landbruket foretok han en klassereise som førte ham til en doktorgrad i filosofi i 1986 ved universitetet i Caen. Deretter jobbet han som filosofilærer i 20 år.

Gjennom flere titalls bøker om filosofi, politikk, estetikk, lyrikk, poesi, men også reiseskildringer samt opptredener på TV eller radio ble han den mest omtalte filosofen i Frankrike.

I 2022 startet han sitt eget tidsskrift kalt Folkefronten (Front Populaire), hvor fellesintervjuet ble publisert.

Stø kurs mot ytre høyre

De to Michel-ene hadde opprinnelig en ideologisk forankring på venstresiden, som de etter hvert har fjernet seg fra.

Deres ideologiske reise førte dem vekk fra venstresidens radikalitet på 1970-tallet over til verdikonservatismen. Til slutt med stø kurs mot ytre høyre.

De er kanskje i takt med tiden for et Frankrike som hadde tre kandidater fra det radikale høyre i siste presidentvalg. Lenge fikk de to lov til å navigere fritt mellom litteratur og filosofi uten at man festet oppmerksomhet til hva de sto for ideologisk.

I fellesintervjuet i Folkefronten, som hovedsakelig vies til Vestens slutt, slipper de seg derimot helt løs. Ut fra ulike utdrag som ble publisert i franske medier – tidsskriftet ble utsolgt i rekordfart – er det neppe tvil om at den litterære tvetydigheten er borte, og at deres ideologiske markører ikke lenger forsøkes feid under teppet.

Lurte på om de to mener alvor

Samtalen slo ned som en bombe i Frankrike. For Eugénie Bastié i avisen Le Figaro var den «på kanten av stupet». Til og med årets nobelprisvinner Annie Ernaux pustet lettere ut for at det var hun som vant prisen.

Hva skapte så kraftige reaksjoner? Primært den gjennomgående reaksjonære tonen. Enkelte utsagn var så ekstreme at man lurte på om de to mener alvor.

Onfray slår fast at alt nå er så galt at til og med (blandede) sædceller er blitt svekket. Houellebecq lengter etter en pensjonstilværelse hos Taliban fremfor på fransk gamlehjem.

Onfray hevder at rettsvesenets primære rolle er å utøve hevn. Når han lurer på hvordan Houellebecq hadde reagert hvis gjerningspersonen som hadde drept hans elskede, ble halshugget, svarer sistnevnte at han ville føle seg bedre, siden den skyldige hadde dødd. Rettferdighet ville ha blitt gjenopprettet.

En mer eller mindre direkte appell til vold

Det de blir mest kritisert for, er synet på konspirasjonsteorien kalt «den store utskiftningen».

Sistnevnte ble skapt av den franske forfatteren Renaud Camus rundt 2010 og går ut på at kristne, hvite europeere byttes ut av ikke-kristne, ikke-hvite ikke-europeere.

For Houellebecq er dette ikke en påstand, men et faktum. En massiv muslimsk invasjon vil føre til borgerkrig.

Forfatteren begrunner det slik: «Folk væpner seg. De skaffer seg geværer og tar timer på skytebaner. Og det er ikke ekstremister. Når hele territorier vil komme under islamistisk kontroll, tror jeg det vil bli møtt med motstand. Det vil komme attentater og skyteepisoder i moskeer, i kafeer frekventert av muslimer – kort sagt omvendte Bataclan’er.»

Sitatet kan tolkes som en mer eller mindre direkte appell til vold.

Onfray tilføyer følgende: «Du tror borgerkrigen vil komme. Jeg tror den er der allerede, i all stillhet. Hver dag blir noen slått ned eller meid ned av en scooter. Med gjenger av unge gutter som angriper med hammer.»

For Onfray er slaget allerede tapt fordi «vi» er for feige.

Bør vi fortsette å lese dem?

Når den ideologiske tåkeleggingen til Houellebecq, Onfray og andre forfattere som Alain Finkielkraut blir borte, bør dette få følger.

Bør vi fortsette å lese dem?

Kan litteratur og ideologi holdes adskilt fra hverandre?

Vi hadde en slik debatt i Norge i forbindelse med forfatteren Knut Hamsuns litterære geni og forkjærlighet for antisemittismen og nazismen. Frankrike hadde samme diskusjon om Céline.

Det er nå mer vanlig å stille forfatterne til ansvar når de bruker ord som kan føre til ekstrem vold.

Houellebecq og Onfray er farlig nære rollen som «Fjordman» spilte for ABB før 22. juli 2011. Peder Nøstvold Jensen forfektet det samme virkelighetsbildet som Houellebecq og Onfray gjør nå. Hans tekster var en inspirasjonskilde for han som begikk massedrap mot uskyldige.

Leser man slike forfattere, må man alltid ha med deres ideologiske ståsted.

Michel-enes siste opus er en «anledning til å minne om at en romanforfatter ikke er et orakel, og at en filosof kan tilpasse fakta så de passer bedre til hans realitet», slår Libérations politiske kommentator Thomas Legrand fast.

«Å snakke om et omvendt Bataclan er som sprengstoff», sa France Inters kommentator Yael Gooz 30. november.

Begge har rett i en fransk kontekst som er svært antennelig.