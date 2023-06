J.K. Rowling og den nye intoleransen

J.K. Rowling har ingenting å frykte for sitt ettermæle, skriver kronikkforfatteren.

En bevegelse som gjør et anstendig sentrumsliberalt menneske som J.K. Rowling til et hatobjekt, er en bevegelse som til slutt er dømt til å feile.

Det tok J.K. Rowling én eneste tweet å gå fra å være en av verdens mest beundrede kvinner til å bli en av de mest kontroversielle.

Den 19. desember 2019 tvitret Rowling sin støtte til konsulenten Maya Forstater, som nettopp hadde tapt en sak i den britiske arbeidsretten.

Forstater hadde mistet jobben fordi hun hadde ytret seg kritisk på Twitter om et nytt lovforslag om innføring av selvidentifikasjon som grunnlag for juridisk kjønn i Storbritannia.

Hun mente at biologisk kjønn var uforanderlig, og at lovforslaget ville undergrave kvinners rettigheter. Rowling sa seg enig.

Rowling hadde dermed tatt side i den store transdebatten, og, hva verre var, hun hadde i manges øyne valgt feil side.

Rowling er blitt bombardert med truende, voldelige og seksualiserte trusler

Reaksjonene var eksplosive. Rowling er blitt bombardert med truende, voldelige og seksualiserte trusler på Twitter og andre sosiale medier. «Harry Potter»-bøker er blitt brent. Det er blitt iverksatt boikott av serier og dataspill som har hennes merkevare knyttet til seg.

Denne historien fortelles i hele sin bredde i det som er årets mest omtalte og omdiskuterte podkast, «The Witch Trials of J.K. Rowling».

«Intoleransens inntog»

I podkasten forteller Megan Phelps-Roper, verten for serien, om da hun og produsentene begynte å gå gjennom svarene på Rowlings tweets.

De var klar over at de ville møte mye stygt, men de var ikke forberedt på mengden av voldelige og seksuelle trusler de kom til å bli eksponert for.

Rowlings hjemmeadresse er blitt offentliggjort (doxxet), og politiet har kontaktet henne for å informere om at de etterforsker troverdige trusler om vold.

Det «The Witch Trials of J.K. Rowling» på briljant vis gjør over syv episoder, er å beskrive den historiske utviklingen av det den norske filosofen Einar Øverenget i en fersk bok har kalt «intoleransens inntog».

En ny holdning

Før sosiale medier invaderte livet vårt, var det vanlig å omfavne opplysningsfilosofen Voltaires ideal om at du ikke behøver å like det andre sier, eller være enig med dem, for å forsvare deres rett til å ytre seg.

Øverenget mener at dette er i endring, og at en ny holdning er i ferd med å bre om seg og får stadig større aksept.

Han skriver:

«Den [nye holdningen] kan sammenfattes slik: «Jeg er dypt uenig i det du sier, og vil derfor hindre deg i å si det.»

Dette er intoleransens inntog, og den gjelder ikke kun ytringer – den handler på et dypere plan om en økende motstand mot det individuelle.

Den skyldes at vi ledes til å tro at det sosiale aspektet av vårt liv fanger alt ved det å være menneske – med den følge at det er flokkens mentalitet som regjerer [ ... ]

Det flerdimensjonale individet, med oppfatninger som går på tvers av etablerte identiteter, og som identifiserer seg på tvers av grupper, møtes med mistenksomhet.

Frykt og skam blir de nye argumentene, kontroll og ensretting de nye politiske målene – og det å kritisere, eller simpelthen omtale, en gruppes identitetsuttrykk blir den nye blasfemien: krenkelsen.»

Narsissistisk skjørhet, hårsårhet og intoleranse

Det Øverenget beskriver, er identitetspolitikkens mørke bakside.

Hvis vi forveksler det personlige med det politiske i en så stor grad at vi definerer oss selv og hele vårt politiske verdensbilde etter hvilken hudfarge, kjønn eller seksualitet vi har, oppstår det en fare for at vi i neste omgang kommer til å tro at all kritikk av våre politiske og moralske overbevisninger er et angrep på vår identitet og vår gruppes rett til å eksistere.

Slik fremmes ikke toleranse, demokrati og åpen debatt, men tvert imot narsissistisk skjørhet, hårsårhet og intoleranse.

Tendens spiller seg ut på kulturfeltet

Denne tendensen er å finne overalt i Rowling-debatten. Vi ser den spille seg ut regelmessig i andre sammenhenger også, spesielt på kulturfeltet.

Deler av kunstverdenen i dag ser ut til å være mer opptatt av å skape sosial rettferdighet enn av å skape kunst.

Det forventes at kunsten og kulturen skal være det samfunnet ellers ikke er – rettferdig, representativt, uten fordommer og fri fra historisk skyld.

Museer, teatre og andre kulturinstitusjoner har påtatt seg oppgaven med å løse urettferdigheter vi som samfunn enten ikke har klart å løse, eller har oversett. Resultatet ser vi i den ene merkelige og opphissede kulturdebatten etter den andre.

Tanken ser ut til å være at man ved å endre språket, fjerne fordomsfulle bøker og verk og hindre personer med uakseptable meninger fra å delta i samfunnsdebatten, gradvis kan endre folks tanker og adferd og dermed bidra til å skape en mer rettferdig verden.

Opprop etter dom

Et eksempel på denne tenkemåten i praksis er et støtteopprop som nylig dukket opp på change.org, underskrevet av mange av de viktigste kulturinstitusjonene i Bergen.

Oppropet ble signert av 250 kulturarbeidere og 40 kulturorganisasjoner før det ble publisert. Mange flere har signert etter publisering.

Oppropet ble lagt ut i solidaritet med den bergensbaserte NGOen (ikke-statlig organisasjon) Papillon, som nylig tapte en sak mot sin tidligere medarbeider Rianne Vogels.

Vogels ble avskjediget for å ha uttrykt «kjønnsidentitetskritiske» meninger på Twitter. Maya Forstater, J.K. Rowlings allierte, vitnet i saken.

I oppropet heter det:

«I lys av dommen som falt i Papillon-saken i Bergen tingrett nylig, vil [ ... ] vise vår offentlige støtte til Papillon og våre trans og skeive kolleger [ ... ]

Selv om avgjørelsen i rettssaken dreide seg om arbeidsrett, har saken brakt frem i lyset et vell av skadelige offentlige utsagn som demoniserer og dehumaniserer transpersoner, pakket inn som en debatt om kjønn og helse i ytringsfrihetens navn.

Vi mener på det sterkeste at transpersoners rett til å eksistere som mennesker ikke er et debattspørsmål, og at denne retorikken – som ble gjentatt gjennom dekningen av saken i ulike norske medier – er til skade for virkelige liv og for demokratiet. [ ... ] »

Hva ytringsfrihet betyr

Oppropet er et fascinerende uttrykk for hvor langt deler av det norske kulturfeltet har fjernet seg fra en tradisjonell forståelse av hva ytringsfrihet betyr.

Mener de at diskusjon rundt de komplekse spørsmålene knyttet til kjønnsidentitet og helse faller utenfor rammen av ytringsfriheten?

Hvordan kan de mene at undertrykkelse av åpen debatt fremmer ytringsfriheten og demokratiet?

Mener de seriøst at det å få sparken er en rimelig konsekvens for å ha ytret seg kritisk i kjønnsdebatten?

Det Rowling ønsker å diskutere

«Transpersoner er ikke oppe for debatt», sier aktivistene og norske kulturarbeidere.

Men det er ikke transpersoners eksistens som er oppe til debatt. Det Rowling og hennes allierte ønsker å diskutere, er de praktiske konsekvensene konkrete lovforslag kan ha for kvinners liv, og hva som er den beste medisinske praksisen for å hjelpe unge med kjønnsdysfori.

Men det er ikke transpersoners eksistens som er oppe til debatt

Rowling sier dette om slagordet «ingen debatt» i podkasten:

«Jeg sliter med å komme på et klarere eksempel på en autoritær holdning enn «ingen debatt». Dette er et speilbilde av fundamentalistenes ståsted.

Det er som om de sier: Du har ikke lov til å utfordre mine ideer. Hvis du gjør det, er det du som er den onde, mens jeg er den rettskafne.

Derfor mener de at de har rett til å skremme deg, gjøre livet ditt vanskelig, tvinge deg til taushet, sette levebrødet ditt i fare og til og med, i ekstreme tilfeller, ty til vold mot deg.»

Retten til å ytre seg kritisk

Rowling har rett.

For liberale mennesker bør den behandlingen «kjønnsidentitetskritiske» kvinner blir utsatt for, begynne å bli et samvittighetsspørsmål.

Hvis vi virkelig tror at tanke- og ytringsfrihet betyr noe, hvis vi oppriktig mener at ytringsfriheten er fundamentet for de frie demokratiene vi lever i, kan vi ikke la være å ta innover oss den måten kvinner med «kjønnsidentitetskritiske» synspunkter blir forsøkt truet til taushet på.

Om vi er enige eller uenige med disse kvinnene i sak, er prinsipielt irrelevant. Det vi må forsvare, er retten til å ytre seg kritisk og friheten til å stille ubehagelige spørsmål – om alt fra praktisk politikk, konsekvensene av konkrete lovforslag og grunnlaget for medisinske praksiser til de store filosofiske, lingvistiske og erkjennelsesmessige spørsmålene som ligger til grunn for hele kjønnsdebatten.

Hvis vi velger å vende ryggen til av hensyn til egen komfort, er vi, som en annen kjent barnebokforfatter en gang skrev, «ingen människa utan bara en liten lort» (Astrid Lindgren, «Brødrene Løvehjerte»).

De må overbevise, ikke kansellere

Ingen av oss har magiske krefter som kan trylle vekk de krevende spørsmålene transdebatten har skapt, slik «Harry Potter» eller «Dumbledore» kunne gjort.

Denne debatten er vi tvunget til å kverne oss gjennom sammen, enten vi liker det eller ikke. Det finnes ingen snarveier eller nødutganger.

De mest radikale aktivistene må derfor godta at mange mennesker ikke deler deres mest ytterliggående ideologiske overbevisninger – uten å stemple dem som onde mennesker med onde hensikter. De må overbevise, ikke kansellere.

Der det ikke er mulig å oppnå enighet, må kompromisser søkes. Kansellering, trakassering og krav om blind underkastelse for en ideologi mange mennesker fremdeles opplever som dypt fremmedgjørende, bidrar i verste fall til å legge grunnlaget for et reaksjonært tilbakeslag.

Et slikt tilbakeslag vil ramme hele LHBT+-samfunnet, inkludert homofile og lesbiske, som bare ønsker å leve livet sitt i fred – akkurat som vi ser i dagens USA.

Rowlings ettermæle

Hvis det er to ting J.K. Rowling viser naken forakt for i «Harry Potter»-bøkene, er det bøller og enhver form for ekstrem renhetstenkning.

Det bør ikke overraske noen at hun tar avstand fra de samme tingene i den virkelige verden.

En bevegelse som benekter biologiske realiteter, og gjør et anstendig og klokt sentrumsliberalt menneske som J.K. Rowling til et hatobjekt, til en fiende, til «Voldemort» selv, er en bevegelse som til slutt er dømt til å feile.

Rowling har derfor ingenting å frykte for sitt ettermæle. Det kommer til å stå fjellstøtt.

Dypest sett er dette en kamp mellom liberale prinsipper som ytringsfrihet, kritisk tenkning og åpen samtale på den ene siden og ideologisk intoleranse og konformitet på den andre.

J.K. Rowlings beslutning om å stå fast på sine egne dyptfølte og seriøst begrunnede standpunkter, også i møtet med så mange trusler og et så massivt stammepress, er et oppløftende tegn på at alt håp kanskje ikke er ute likevel.