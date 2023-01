Svar til Jan Kjærstad: Strømmarkedet må styres politisk

13.01.2023 17:45

Vi hadde to alternativer: Vi kunne rasjonere og kutte ut forbruk eller importere fra landene rundt oss. Vi valgte det siste, skriver statsminister Jonas Gahr Støre.

Har vi mistet kontakten med folket? Evnen til å styre? La meg fortelle en annen historie.

Forfatter Jan Kjærstad setter ord på det mange er opptatt av akkurat nå. I et åpent brev til meg i Aftenposten 11. januar spør han: Hvorfor har vi fått rekordhøye strømpriser i kraftlandet Norge? Kan vi reforhandle strømavtalene med europeiske land? Har vi kraftoverskudd eller kraftunderskudd? Og har de som styrer, «mistet kontakten med folket», «evnen til å styre», og har vi «mistet språket»?

La meg fortelle en annen historie. Jeg vet ikke om det er mulig etter alt som er skrevet og sagt, men la meg i alle fall forsøke.

Russland skaper splid og konflikt

Utgangspunktet er Russlands president Vladimir Putins energikrig mot Europa og angrepskrig mot Ukraina. Ved krigsutbruddet i februar i fjor var energiforsyningen i Europa basert på at omtrent 40 prosent av gassforbruket ble importert fra Russland. Nesten over natten ble mesteparten borte, uten noe å erstatte den med på kort sikt. Russland bruker Europas avhengighet av deres energi til å skape splid og konflikt. Europa, og særlig Tyskland, betaler en brutal pris for å ha gjort seg så avhengig av russisk gass. Konsekvensen var og er høye priser.

I Europa henger prisene på energi sammen, enten det er energi fra kull, gass, kjernekraft, vannkraft eller vindkraft. Frem til høsten 2021 lå gassprisen under oljeprisen. Strømprisene i Norge lå i hele det forrige tiåret stabilt under gassprisen. Så skjøt gassprisen i været. Strømprisen fulgte etter, også i Norge.

Så hva har egentlig Putin og Europa med norske kraftpriser å gjøre? Er ikke vi selvforsynte?

De fleste år er vi det, men ikke alle. Og selv i år med god forsyningssikkerhet kan vi være avhengige av andre noen timer, dager eller uker.

Det var statsministerne Einar Gerhardsen og Tage Erlander som åpnet for kraftutveksling mellom Norge og Sverige på 1960-tallet. Det hjalp ikke at Norge normalt hadde et samlet kraftoverskudd, når kraften ikke kunne fordeles jevnt over hele Norge, 365 dager i året. Og hva skulle vi gjøre i år med kraftunderskudd?

Tørre somre og vintre

I Norge har vi over 1700 vannkraftverk som leverer kraft til private hjem, skoler, kontorer, industri og næringsliv. Det er et unikt system: Det er væravhengig, det vil si avhengig av årets regn, snøsmelting og tilsig til vannmagasiner og fosser. Og siden mye av vannet kan lagres, er organiseringen også unik. Systemet skal sikre at det produseres nok kraft til rett tid, hele døgnet, og på en måte som gjør at kraften kommer frem, og at prisen blir lavest mulig.

Mye regn og snøsmelting gir mer kraft i vannmagasinene og fossen og dermed lavere strømpriser. Tørre somre og vintre gir mindre kraft og høyere strømpriser. I 2021 og 2022 har vi hatt lange perioder med lite nedbør og lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Da må vi trekke på kraft fra nabolandene.

Kraftverkene våre har bare kapasitet til å holde på litt over halvparten av hva vi årlig forbruker av kraft. Vi vil med andre ord ikke få en stabil og jevn kraftforsyning bare ved å «vedta» at kraftselskapene skal holde vannmagasinene fulle. Derfor utveksler vi ved behov med landene rundt oss. Etter 1990 har det vært praksis med hele Norden og de siste årene også med Tyskland og Storbritannia.

70 milliarder til strømstøtte

Utveksling med andre land er altså nødvendig fordi vi ikke har konstant kraftoverskudd, heller ikke i år med god fyllingsgrad i magasinene. Om vi ikke vil utveksle, kan vi velge mellom to alternativer: enten vedta rasjonering ved kraftmangel eller bygge opp store kraftreserver som vi kan ta i bruk ved tørrår. Det vil kreve omfattende naturinngrep og enorme investeringer som det meste av tiden vil stå ubrukt.

Hva skjedde så med Norge da energikrisen rammet Europa? Jo, prisene økte, særlig fordi vi har utveksling med landene rundt oss. Det merket vi som forbrukere da strømregningen økte utover høsten 2021.

Nær alle kraftselskapene i Norge er offentlig eid, og staten og kommunale eiere fikk dermed også økte inntekter. Ap-Sp-regjeringen bygger på en norsk tradisjon med rettferdig fordeling og vilje til omfordeling. Derfor fikk regjeringen flertall for at fellesskapet skulle ta en betydelig del av folks strømregning gjennom ordningen med strømstøtte.

I år og i fjor bruker vi over 70 milliarder kroner for å avlaste husholdningenes regninger. Det er den mest omfattende ordningen i Europa.

I 2022 og 2023 vil vi bruke nesten like mye på strømstøtte som vi bruker på grunnskolen i Norge.

Når Kjærstad skriver at «det skjer ingenting», er jeg uenig i det. Strømstøtten har stor betydning: Strømprisene som folk betaler, var om lag den samme i desember 2022 som i desember 2021. Hittil i januar er strømprisen en god del lavere enn i januar i fjor.

Vi hjelper Europa

Hele det europeiske kraftmarkedet er i ubalanse etter bortfallet av russisk gass. Det trengs betydelige endringer og reformer og bedre politisk styring for å komme tilbake til stabile og rimelige priser.

Norge har bidratt til å gjøre situasjonen mindre vanskelig gjennom økt eksport av norsk gass til Europa. Norge står nå for over 30 prosent av Europas gassimport. Økt gasseksport fra Norge har bidratt til at land som Tyskland, i motsetning til i fjor, kan gå vinteren i møte med nær fulle gasslagre. Det bidrar til å dempe prisene på gass og dermed også på strøm.

Vi hadde to alternativer: Vi kunne rasjonere og kutte ut forbruk eller importere fra landene rundt oss. Vi valgte det siste.

Norge har også fylt lagrene. Det ordnet ikke markedet, det måtte det politisk vilje og styring til. I god norsk tradisjon om å «fylle stabburet for vinteren» ga olje- og energiminister Terje Aasland kraftselskapene beskjed om å fylle opp vannkraftmagasinene i sommer, slik at vi fikk nok kraft til vinteren. Kraftselskapene tok signalet. De lot vannet stige.

Hvordan fikk vi det til? Vi hadde to alternativer: Vi kunne rasjonere og kutte ut forbruk eller importere fra landene rundt oss. Vi valgte det siste. Dette er politisk styring av strømmarkedet i praksis.

Alle kan bidra

Regjeringen har et klart mål: Så raskt som mulig skal vi tilbake til en situasjon der vi har lave og stabile priser på ren kraft i Norge. Det er bra for forbrukerne og et konkurransefortrinn for bedriftene. Løsningen er mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av kraften.

Med Ap-Sp-regjeringen skjer det et taktskifte: Vår satsing på havvind, der de første utlysningene kommer om noen uker, mer kraft fra vind på land og utbygging av solkraft vil øke norsk fornybar kraftproduksjon betydelig.

Vi styrker også energimyndighetene for raskere bygging av nett og kraft, og vi prioriterer oppgraderinger og utvidelser av vannkraftverk.

Alle kan dessuten bidra til at vi ikke bruker unødvendig mye kraft: Statlige virksomheter skal gå foran og redusere energibruken. Samtidig gir vi tilskudd til enøktiltak for næringsliv og husholdninger, og vi har en ordning for energioppgraderinger til folk med lave inntekter.

Folk har allerede gjort en innsats: Tall fra NVE viser at husholdningene i Sør-Norge i november reduserte strømforbruket med over 10 prosent sammenlignet med i fjor.

Kan vi stoppe krafteksporten?

Jeg forstår godt at mange stiller spørsmål ved kraftsituasjonen når noe vi var vant med, endrer seg på så kort tid. Mange forslag har vært oppe i den offentlige debatten, og Kjærstad gjentar noen av dem i sitt brev til meg.

Kan vi ikke stoppe eller selv vedta at vi kutter ned på krafteksporten?

Jeg har vist at vi er helt avhengige av å ha utveksling for å være sikker på å ha nok kraft året rundt. Dessuten, hvis vi kutter utveksling med andre land, kan vi da være trygge på at de ikke kutter utvekslingen med oss?

Hva med å sette en politisk bestemt lav pris på kraften? Da risikerer vi at vi bruker mye mer energi enn vi egentlig har, og at vi kan få mangel på kraft og behov for rasjonering på kalde tider av året hvor vi trenger kraften mest. Dessuten kan det gjøre tilgang til kraft fra andre land vanskeligere.

Dette kommer med andre ord ikke uten dilemmaer: Vi har politiske vilje til å gjøre endringer, ikke noe system er der for systemets skyld. Men vi må vite at endringene faktisk gir lavere priser, mer stabilitet, og at de ikke kommer med mange negative virkninger.

Jeg kan forsikre om at vi ser på mange ulike tiltak for både å trygge forsyningssikkerheten, sikre lave og stabile priser og bidra til at bedriftene våre kan inngå trygge fastprisavtaler. Men vi skal være sikre på at de grepene vi velger, faktisk virker og ikke tvert imot setter oss i en enda vanskeligere situasjon.

Arbeiderpartiet er tro mot verdiene

Til sist: Kjærstad er opptatt av både språket og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet mener det er fellesskapets ansvar å sikre at vi har nok og rimelig tilgang på strøm, til hjem og bedrift. Vi har tatt politiske grep som sikrer et sterkt offentlig eierskap til det meste av de viktigste naturressursene, som olje, gass og vannkraft. Nå trenger vi politisk styring som trygger både forsyningssikkerheten, tilgjengeligheten i hele landet og over tid sikrer lave og stabile priser.

Det er en kjerneverdi for Arbeiderpartiet at fellesskapet har ansvar for en rettferdig fordeling av inntektene fra disse store ressursene. Det gjør vi gjennom skattesystemet og viljen til å omfordele, som når vi henter inn store overskudd fra kraftselskapene og fordeler strømstøtte til strømkundene.

Tro mot verdiene, pragmatiske i valg av løsninger for å målene. Det kjennetegner Arbeiderpartiet. Vår politikk bygger på balansen mellom rettigheter og plikter, mellom å bevare og reformere og mellom å skape og dele.

Takk for brevet, Jan Kjærstad. Det er bra at vi har en god samtale om disse viktige spørsmålene. Fremover må vi bygge ut nok kraft og nok nett og sikre at det hver time, hvert døgn, hver uke hele året er forsvarlig tilgang på rimelig elektrisitet.

Det krever et politisk styrt marked som kan organisere de tusenvis av små og store beslutninger som skal til for å oppnå et mål om stabil forsyning til lave priser.