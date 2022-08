Taiwan-krisen treffer også Norge

Øystein Tunsjø Professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Kina har kunngjort at de vil fortsette med militærøvelser i nærheten av Taiwan.

Taiwan-krisen forverrer et allerede anstrengt forhold mellom Kina og USA. Det vil også påvirke Norge.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den fjerde Taiwan-krisen (den første var 1954/1955, den andre 1958 og den tredje 1995/1996) har preget nyhetsbildet de siste ukene. Selv om Taiwan befinner seg langt unna Norge, er verden sammenvevd på en måte som gjør det nyttig å vurdere konsekvensene av utviklingen i Taiwan-spørsmålet og hvordan denne konflikten kan berøre norske interesser.

Nancy Pelosis besøk til Taiwan ga Kina anledning til å legge ytterligere press på Taiwan ved å gjennomføre en omfattende militærøvelse som simulerte angrep på Taiwan og blokade av øya.

Militærøvelsen skulle vært avsluttet søndag, men Beijing har kunngjort at de vil fortsette med øvelser. Slik er Beijing i ferd med å etablere en ny normalsituasjon i farvannene rundt Taiwan. Kina vil i tiden fremover oftere gjennomføre militære øvelser og operasjoner som i økende grad utfordrer Taiwans sikkerhet.

Til tross for at en opptrapping i konflikten mellom Kina og Taiwan øker risikoen for krig, er det grunn til å anta at Kina fortsatt ikke er villige til å bære de militære, økonomiske og diplomatiske kostnadene en invasjon vil innebære.

Maktbalansen er endret

I tillegg vil det være gunstig for Kina å vente til maktforholdet mellom Kina og USA beveger seg ytterligere i Kinas favør. I motsetning til den tredje Taiwan-krisen i 1995/1996, da USA sendte to hangarskipsgrupper til farvannene rundt Taiwan for å beskytte øya og avskrekke Kina, holdt amerikanerne seg denne gangen på god avstand. Dette var en indikasjon på at maktbalansen i Taiwanstredet har beveget seg i Kinas favør.

USA og Kina er verdens eneste supermakter. Den fjerde Taiwan-krisen og en ny normalsituasjon i Taiwanstredet har ført til ytterligere rivalisering og spenning i det viktigste to-statlige forholdet i verden.

Kina har nå kansellert sin militærdialog med USA. Dette gjør krisehåndtering vanskeligere, og det øker risikoen for at utilsiktede hendelser skal eskalere til en konflikt. Den forrige supermaktsrivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen viste behovet for direkte kommunikasjon som kunne forhindre militær konfrontasjon som ingen av partene ønsket.

Mindre militær kommunikasjon mellom USA og Kina skaper ikke bare mer usikkerhet i Øst-Asia-regionen, men gjør det også mer utfordrende å håndtere globale sikkerhetsspørsmål knyttet for eksempel til sikring av sjøveier og nedrustning og ikke-spredningsarbeid.

Skader klimaarbeidet

Videre har Kina suspendert samtaler om klimaspørsmål som følge av Pelosis Taiwan-besøk. Dette er alvorlig. Håndteringen av klimautfordringen er nærmest nytteløst uten et samarbeid mellom USA og Kina. Disse to landene står anslagsvis for 44 prosent av alle klimagassutslipp i verden.

Når konfliktnivået mellom supermaktene øker, blir det enda vanskeligere for Kina å gå bort fra kull, fordi Kina må forberede seg på å være mest mulig selvforsynt med energi dersom det skulle oppstå en konflikt med USA over Taiwan-spørsmålet.

Selv om Kina har investert tungt i fornybar energi, utgjør dette kun omtrent 5 prosent av landets energimiks. Kull utgjør over 60 prosent. Kinas energisikkerhet, som er svært viktig når landet er i en maktkamp med USA, kan kun ivaretas ved å basere seg på enorme kullreserver.

Deler til mobil og PC

I forbindelse med den fjerde Taiwan-krisen har Kina også suspendert dialog om illegal immigrasjon, internasjonal kriminalitet og narkotikabekjempelse. Igjen medfører dette ustabilitet ikke bare i USA-Kina relasjoner, men også for en rekke andre land.

Handels- og teknologikrigen mellom USA og Kina tilspisses som følge av Taiwan-krisen. Omtrent 90 prosent av verdenshandelen transporteres til havs. Farvannene rundt Taiwan er blant verdens viktigste skipsruter. Det kan bli vanskeligere å seile i disse områdene hvis Kina og Taiwan fortsetter med militærøvelser.

Taiwan er verdensledende i produksjonen av halvledere og databrikker. Dette er teknologi som det meste av elektronikk i mobiltelefoner, datamaskiner og biler er helt avhengig av.

Press fra USA om å velge side

Norske bedrifter vil merke at globalisering og verdikjeder endres. Det kan være fornuftig å revurdere investeringer i Kina og Taiwan, og å diversifisere produksjon. Det norske oljefondet bør forberede seg på mer turbulente tider i det kinesiske markedet.

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk må ta høyde for at Norges viktigste allierte, USA, vil bli enda mer opptatt av Kina og prioritere mer ressurser til rivaliseringen med Kina i Øst-Asia. Det er ekstra utfordrende når Ukraina-krigen fortsatt raser i Europa og Russland truer NATO-land. Da må Norge og andre europeiske NATO-land ta større ansvar for sikkerhet i Europa.

Taiwan-krisen setter spørsmålstegn ved grunnlaget for en norsk frihandelsavtale med Kina. Det er gode grunner for at denne avtalen nå legges på is.

Når USA-Kina forholdet blir mer konfliktfylt, vil Norge i økende grad møte press fra USA om å velge side. Den fjerde Taiwan-krisen er en ytterligere faktor som setter spørsmålstegn ved grunnlaget for en norsk frihandelsavtale med Kina. Det er gode grunner for at denne avtalen nå legges på is. Det vil i årene som kommer bli vanskeligere å ivareta samarbeid med et mer aggressivt Kina som er på kollisjonskurs med USA.

Gjør det vanskelig å protestere

Norge, som de fleste andre land i verden, følger ett-Kina-politikken. Denne anerkjenner Kinas posisjon om at Taiwan er en del av Kina. Dette er en forutsetning for å ha diplomatiske relasjoner med Kina. Dette gjør det vanskelig å protestere mot Kinas aggressive opptreden og overreaksjon på Pelosis besøk. Når Taiwan fremheves som et blomstrende demokrati, bør norske myndigheter forberede seg på at det blir mer utfordrende å forvalte en ett-Kina-politikk og samtidig fremme en demokratisk utvikling blant verdens stater.

Taiwan-konflikten seiler nå opp som det viktigste konfliktspørsmålet i internasjonal politikk. Det blir nødvendig å tenke gjennom hvilke ringvirkninger denne konflikten får for Norges allianse med USA, internasjonal sikkerhet, klimaspørsmål, demokrati og menneskerettighetsspørsmål, handelspolitikk og teknologiutvikling.