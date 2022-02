«Norsk» med plass til alle!

Abid Raja Stortingsrepresentant (V) og forfatter

«Norsk» må romme alle i dette landet som deler noen grunnleggende verdier: frihet og menneskerettigheter for alle, mener Abid Raja. Bildet er fra OL i Tokyo i 2021.

Å melde seg ut er for mange et signal om at man ser ned på fellesskapet.

Maryam Iqbal Tahir kaller meg norskhetspoliti i Aftenposten. Det er jeg ikke interessert i å være. Jeg ønsker ikke å begrense noens identitet, men kjemper for å utvide grensene for hva det vil si å være norsk. Vi må inkludere flere i begrepet. Derfor blir jeg skuffet når enkelte vil melde seg helt ut.

Det hele bunner i Debatten på NRK forrige uke, hvor jeg argumenterte mot Avisa Oslos debattredaktør Ahmed Fawad Ashraf. Han skrev en kommentar hvor det blant annet står: «Den stadig mer synlige rasismen rammer blindt, og den rå og onde nasjonalismen forsøker å ekskludere sånne som meg fra det norske samfunnet (…) Proporsjonalt med at hatet øker kjenner jeg mindre tilhørighet til det norske.»

Jeg synes det er synd at en person med en så tydelig stemme bruker den til å ta avstand fra det norske fellesskapet og tolke det i verste mening.

Ashraf forteller om såre, personlige opplevelser som gjør at han kjenner seg mindre norsk. De skal vi ta på alvor. Men en debattredaktørs penn har mye påvirkningskraft. Med teksten sin bidrar han selv til fremmedgjøring og til «oss og dem»-tenkning. Det vil bare forsterke de tendensene i samfunnet som han viser til.

Kulturelt krysspress

Marym Iqbal Tahir mener at jeg fratar unge definisjonsmakt når jeg blir skuffet over at Ashraf ikke lenger vil kalle seg norsk. Problemet her er ikke hva folk kaller seg. Problemet er at vi lager så strenge regler for hva det «norske» skal være, at det blir ekskluderende. Det er Ashraf med på, selv om han kanskje ikke mente det. Han skriver at «den norske identiteten vil bestå, men er ikke for alle». Det burde den være.

Det er vanskelig å leve i et kulturelt krysspress, slik Ashraf skriver. Både Ashraf, Tahir og jeg selv har vokst opp midt i den boblende gryten.

Vi har kjent alt det presset på vår egen kropp. Hver eneste dag fra vi var små barn. Og mange av oss kjenner på det fremdeles. Mange har grått, mange tar oppgjør, noen innad mot eget miljø, noen utad, rettet mot det norske samfunnet. Noen begge deler.

Dette mangfoldet vi har i Norge, gjør det viktig at hver enkelt får mulighet til å skape sin egen identitet, til å frigjøre seg fra begrensninger som ligger i uoverkommelige forventninger og utdaterte normer, i flere leirer, i flere kulturer. Men alt dette er mulig, eventuelt må gjøres mulig, innenfor det vi kaller «norsk».

Mindre rasisme enn før

Dagens samfunn er mangfoldig, og det er en berikelse. Vi er mange som har med oss flere kulturer, samtidig som vi er norske. Og vi er mange som har opplevd å bli dårlig behandlet på grunn av hvordan vi ser ut, hva vi heter, eller hvilket morsmål foreldrene våre har.

Men vi har tatt kampen, vi har ikke gitt opp. Det er vår vakt, vår samtid, og det er opp til oss om vi ønsker å gjøre rommet større, eller om vi velger å kaste inn håndkleet.

Hvordan skal vi ha troverdighet i kravet om likebehandling og respekt når vi ikke vil ta del i fellesskapet?

Norge er ikke perfekt. Men mye går i riktig retning. Kampen mot rasisme og diskriminering må fortsette med full styrke. Og den funker. Det er mindre rasisme i Norge nå enn før, viser flere undersøkelser.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1993 blant annet kartlagt hva nordmenn mener om påstanden «innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn».

58 prosent var «helt enige» i dette i 1993 – nå er tallet 80 prosent. De som er «helt eller nokså uenige», har sunket fra 15 til 2 prosent. Vi kan ikke la disse to prosentene få definere hva norskhet er for alle oss andre.

Vi må bekjempe rasismen samtidig som vi utvider norskhetsbegrepet. For hvordan skal vi ha troverdighet i kravet om likebehandling og respekt når vi ikke vil ta del i fellesskapet? Å melde seg ut er for mange også et signal om at man ser ned på fellesskapet.

Gir ikke opp fellesskapet

Den største misforståelsen etter NRK-debatten mellom Ashraf og meg er at enkelte hevder jeg har en «trang norskhetsnorm». Det er åpenbart at mange som Ashraf – meg inkludert – ikke føler seg komfortabel i en tvangstrøyenorskhet hvor veggene er laget av Birken, brunost, svin og sprit.

Men dette hverken var eller er mitt budskap: «Norsk» må romme alle i dette landet som deler noen grunnleggende verdier: frihet og menneskerettigheter for alle, uansett bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, religion, alder eller funksjonsvariasjon.

Og vår identitet er sjelden bare én ting. Vi er mange ting, samtidig. Og alt det er det ok å være, samtidig som du også er norsk. Vi trenger ikke melde oss ut.

Det handler om hva slags samfunn mine tre barn, som i dag går på ungdomsskolen, skal møte når de blir voksne

For meg er denne debatten ikke bare politisk, men også personlig. Jeg har lykkes godt i det norske samfunnet.

Ja, jeg er ekstremt takknemlig for mulighetene jeg har fått. Men jeg har heller ikke stått med lua i hånden og ventet, slik Tahir insinuerer at jeg ønsker at andre skal gjøre.

Jeg har stått i debatten fra min første duell mot Carl I. Hagen i 1999.

I dag, over 20 år senere, handler dette for meg om noe enda viktigere enn meg selv. Det handler om hva slags samfunn mine tre barn, som i dag går på ungdomsskolen, skal møte når de blir voksne.

Hvilken bås skal de plasseres i? Skal deres tilhørighet settes spørsmålstegn ved? Skal folk tenke at «den gjengen der er ikke norsk»?

Min jobb, som pappa og som politiker, er å gjøre det norske så stort at de slipper å bli stilt disse spørsmålene. Dørene skal ikke være lukket for dem. De skal slippe å koke i en gryte.

Det er vår jobb å legge til rette for dem som kommer etter oss. Når privilegerte mennesker med stor påvirkningsmulighet, som Ashraf, gir opp det norske, sier de samtidig at denne kampen ikke lenger er verdt å ta. Det er trist. For fellesskapet og for mulighetene til dem som kommer etter oss.

Det er veldig lett å rive ned vegger og hus. Det tar mye lengre tid å bygge opp et fellesskap som inkluderer og favner alle. Jeg har ikke tenkt å gi opp fellesskapet.