Det kjennes annerledes å være skeiv i år. Jeg skal forklare hvorfor.

To personer ble drept og 21 skadet utenfor London pub i Oslo i fjor.

Er trygghetens tid forbi?

10.06.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Samboeren min og jeg kjøpte regnbuefarget garn tidligere denne uken. En mor foran oss i kassa pekte på garnet vårt og sa til barnet sitt: «Se, akkurat som deg!» En liten stemme om en enorm sak.

Det kjennes annerledes å være skeiv i år, og jeg skal forklare hvorfor.

Det har aldri vært helt trygt å være annerledes. Å komme ut som skeiv kan være polariserende. Slektninger tar avstand, folk skammer seg, vil at vi skal tone det ned. Så vi passer på hvem vi er med, hva folk vet om oss, hvordan vi agerer. Det er fordi noen av oss bankes opp, hetses, blir drept.

Drypp med informasjon

Det var en viss trygghet før, men den var aldri fullstendig.

Det verste som kunne skje, skjedde på denne tiden i fjor, under selveste pride-feiringen. To personer ble drept og 21 skadet. Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Bhatti og to andre menn er siktet for medvirkning til angrepet.

I året som er gått, har vi knapt fått informasjon om det reelle trusselbildet. I stedet har vi fått drypp etter drypp med informasjon.

Om angrepets organisatoriske dimensjon: at PST hadde en anelse om at det kunne skje, men ikke handlet.

Om angrepets ideologiske dimensjon: at dette var et ekstremt politisk budskap med røtter i hat mot retten til selvbestemmelse og kjærlighet.

Om angrepets sosiale og geopolitiske dimensjon: at Bhatti er siktet som medvirkende, men ikke utleveres fra Pakistan.

Hadde det vært annerledes om det gjaldt en annen politisk sak?

Behov for uniformer

Tidligere har politifolk som deltar i paraden, vært uniformert. Det får de ikke lov til lenger. Politiet, som både er (de har alltid handlingsplikt) og ikke er på jobb (de deltar som privatpersoner), skal altså ta av seg uniformen året etter terrorangrepet.

Det oppleves som et svik. Det er viktigere enn noensinne at statlige aktører tar tydelig standpunkt. Både de som hater, og de som elsker mangfold og kjærlighet, trenger å se et synlig statlig standpunkt i denne saken.

Samtidig er sviket et paradoks fordi politiets voldsbruk historisk sett har forfulgt de skeive miljøene.

Akkurat i år tør jeg likevel ikke henge regnbueflagg fra balkongen i første etasje: Jeg er redd det skal tennes på.

Uniformer har vært forbundet med kriminaliseringen av homofili. Å få uniformert politi inn som del av «Europride» eller «homseparaden», som det het i 2005, symboliserte den gang politiets ansvar for å beskytte norske kjerneverdier gjennom å verne om utsatte befolkninger.

Politiet uttalte da: «Vi håper at dette kan bidra til at flere homofile oppsøker politiet når de trenger hjelp.» Uniformene som på en tid signaliserte fare, signaliserte senere støtte. Nå skal de bort. Er det ikke akkurat nå det er behov for dem?

Distanseparadokset

Samtidig leser vi om pride-flagg som brennes, og at barn skal ikke skal få delta på barnepride med andre glade regnbuebarn.

Brenning av pride-flagg skaper frykt, og det er frykt som gjør at barnas aktiviteter avlyses.

Situasjonen er nemlig så anspent at PST mener folk og steder knyttet til pride «inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister og er blitt aktualisert som mål det siste året».

Det trygge er å distansere seg fra andre skeive. Men å distansere seg på grunn av frykt er også et paradoks. De skeive miljøene har historisk sett kjempet for nettopp retten til å ta plass sammen.

Rasjonelt å gjemme seg?

Det er også annerledes å være skeiv i år fordi en rettssak for gjerningspersonen ennå ikke er blitt berammet. Det vil si at domstolene, ut over å fortsette fengsling, ennå ikke har tatt stilling til det strafferettslige ansvaret.

Etter terrorangrepet i 2011 fikk vi se og lese om det som skjedde i Oslo tingrett. 2011-terroristen handlet alene, og derfor var det trygt å gå i rosetog og å ha minnemarkeringer. Det fikk vi beskjed om.

Er det rasjonelt å gjemme seg eller rasjonelt å være synlig?

Og da, som nå, foregikk det parallelt en diskusjon om gjerningspersonens tilregnelighet. Vi blir nemlig fortalt at 2022-terroristen har en psykehistorikk som peker mot en redusert evne til å handle rasjonelt. At det kan være andre uforutsigbare folk som ham.

Hjemme hos oss skal vi ha pride-frokost, men det skjer bak en lukket port – jeg vet ennå ikke om det er lurt å gå rundt i sentrum akkurat i år. Er det rasjonelt å gjemme seg eller rasjonelt å være synlig?

Veien videre må vernes om

Gaten hvor angrepet skjedde, er siden blitt til en pride-gate. 50 meter regnbuefarger strekker seg fra nord til sør.

Men det er dyrt å male gaten igjen hvert år, så den stenges for trafikk, ingen skal få kjøre over fargene. Veien må vernes om. Det skal være trygt å oppholde seg der hvor det verste skjedde. Det er symbolpolitikk, som tilsynelatende fungerer.

Akkurat i år tør jeg likevel ikke henge regnbueflagg fra balkongen i første etasje: Jeg er redd det skal tennes på. Jeg bor i trehus, det ville vært en katastrofe.

Men naboene over oss flagger. I barnehagen flagger de på stang. Overalt henger regnbuefargene høyt nok til ikke å kunne nås av en fyrstikk.