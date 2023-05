I 20 år har vi fulgt med på tiåringers leseprestasjoner. Nå er vi bekymret.

Norske elever leser relativt få hele bøker.

Fra 2006 til 2016 pekte alle piler oppover. Nå har trenden snudd.

29.05.2023 19:30

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

16. mai ble resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) lansert. 65 land fra hele verden deltar, og undersøkelsen gir oss solide data vi kan stole på.

I tillegg til elevenes leseresultater får vi i PIRLS også store mengder bakgrunnsinformasjon fra elevene, foresatte, lærere og rektorer. Dette bidrar til å belyse elevenes leseresultater, slik at vi bedre kan forstå hvilke forhold som er viktige for at elevene skal bli gode lesere. Bakgrunnsinformasjonen gir oss også mulighet til å tegne et bilde av hva som kjennetegner tiåringer i 2021. Men leseresultatene er altså det første som lanseres, så la oss begynne der.

Trenden som snudde

Norske tiåringer har vist en svært positiv utvikling i leseprestasjon siden 2006, men nå er altså denne positive trenden brutt. I 2016 hadde den gjennomsnittlige norske tiåringen en skår på 559 poeng. I 2021 har gjennomsnittsscoren falt til 539 poeng. Vi er da tilbake på 2006-nivå. En nedgang på 20 poeng tilsvarer omtrent et halvt års skolegang. Nedgangen er betydelig sammenlignet med de fleste andre deltagerland i PIRLS, inkludert våre naboland Danmark og Sverige.

Andelen lesere med svake prestasjoner er doblet siden 2016

For fem år siden var hele 58 prosent av norske tiåringer på høyt og avansert mestringsnivå i lesing. I 2021 er det snakk om under halvparten – 48 prosent. Enda mer bekymringsfull er det at andelen lesere med svake prestasjoner er doblet siden 2016. Omtrent én av fem norske femteklassinger presterer på et så lavt mestringsnivå at de vil ha problemer med å lese en alderstilpasset tekst fra begynnelse til slutt og forstå innholdet godt nok.

Er det en covid-effekt?

PIRLS 2021 ble gjennomført midt i covid-19-pandemien. Det er grunn til å tro at noe av nedgangen har sammenheng med at skolene var i en ekstraordinær situasjon da undersøkelsen ble gjennomført. Vi tror likevel ikke at den norske nedgangen skyldes kun pandemien.

Skole-Norge var godt rustet for en begrenset periode med hjemmeundervisning. Norske skoler hadde langt flere ressurser til å gjennomføre digital undervisning enn skoler i mange andre land, og skolene våre var stengt ned i en kortere periode enn i flere andre land. Norske foresatte rapporterer dessuten om langt mindre negativ påvirkning av pandemien på barnas faglige utvikling enn foresatte internasjonalt.

Norske barn og voksne leser lite

Vi har sett det en stund nå, blant annet fra PISA-undersøkelsen, at norske elever leser mindre på fritiden. Også i PIRLS 2021 har interessen for lesing falt siden 2016. Norge er faktisk det landet blant alle de 65 deltagerlandene hvor elevene rapporterer lavest leseglede. Kun 13 prosent av de norske tiåringene sier de liker godt å lese, mot 42 prosent internasjonalt.

Norge er faktisk det landet blant alle de 65 deltagerlandene hvor elevene rapporterer lavest leseglede

Også barnas foresatte – vi voksne – leser mindre på fritiden og rapporterer mindre leseglede i 2021. Fra tidligere PIRLS-gjennomføringer vet vi at det er en sammenheng mellom foreldres leseglede og barnas leseferdigheter.

Forholdene hjemme er viktig

Videre ser vi en klar sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og elevenes leseprestasjoner også i Norge. I gjennomsnitt tilsvarer forskjellen nesten to års skolegang.

I et likeverdsperspektiv, som handler om at alle elever skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, er dette funnet viktig å følge med på. Med økende sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet må vi sikre at alle barn og unge får tilgang til et bredt utvalg engasjerende litteratur – i barnehagen og på skolen.

Unge elever trenger mengdetrening for å oppnå leseflyt, god leseforståelse og lyst til å lese enda mer, og det er svært uheldig om elever allerede i tiårsalderen slutter å lese på fritiden. I årene som kommer blir det derfor viktig å bygge en kultur for lesing for våre barn og ungdommer.

Må vi innføre papirboken igjen?

Den digitale utviklingen i norsk skole har gått rasende fort de siste årene. Dette ser vi også i PIRLS-dataene. I 2021 sier 9 av 10 lærere at alle elever har sin egen digitale enhet, mot bare 13 prosent i 2016. Det er grunn til å reflektere rundt hva en slik omfattende digitalisering på grunnskolenivå kan bety for barnas leseferdigheter, særlig i kombinasjon med et økt digitalt trykk i barnas hverdag ellers.

Norske elever leser mye korte tekster og utdrag av tekster, relativt få hele bøker. De leser også svært mye digitalt.

Nyere forskning gir oss grunn til å hevde at lesingen som foregår på skjerm, inviterer til rask og overfladisk lesing. Overgangen til digital lesing har gjort at færre elever får mulighet til dybdelesing og mengdelesing som papir og bøker inviterer til, og som er viktig for å utvikle gode leseferdigheter.

Vi kan snu trenden

PIRLS 2021-data har vist oss at lesing er et tema skolen må jobbe med hele tiden, særlig når det leses mindre i fritiden. Lesing konkurrerer med mange aktiviteter, både i skolen og fritiden, men PIRLS 2021 forteller oss at vi voksne – skolen, hjemmet, skolemyndigheter og forskere – har en jobb å gjøre.

I et stadig mer kunnskaps- og tekstbasert samfunn trenger våre unge elever å kunne lese ulike sjangere, ta i bruk ulike lesestrategier for å forstå ulike typer tekster, og kunne reflektere og stille seg kritiske til informasjon de møter i ulike medier. Vi må brette opp ermene for lesingen!