En dag vil også krigen i Ukraina være over. Da må forsoningsarbeidet begynne.

Inge Eidsvåg Lillehammer

11 minutter siden

Anna Shevchenkos (bildet) hus i Irpin, Ukraina, ble bombet i stykker i mars i år.

Uforsonlighet og hat trenger ikke å gå i arv i generasjoner.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En grusom krig raser i Ukraina, der de døde kan telles i titusentall. Verst er det å se de gråtende barna og de gamle med slukkede blikk. Russlands president Vladimir Putin og hans lydige patriark Kirill ser ut til å ha glemt ordene til ham de begge bekjenner seg til: «Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

I en situasjon der alle gode krefter burde samarbeide om å redde oss fra tap av natur og fra klimakrisens konsekvenser, vil militærbudsjettene i årene fremover antagelig legge beslag på stadig flere ressurser. Og som alltid er det de fattige som må betale den høyeste prisen.

«Hos de som hadde tapt, led underklassen nød. Hos de som hadde vunnet, led også underklassen nød», skrev Bertolt Brecht i diktet «Krigens ABC».

En tidløs sannhet.

Fakta Inge Eidsvåg Inge Eidsvåg er forfatter og tidligere rektor ved Nansenskolen på Lillehammer. Han har mottatt mange priser for sitt arbeid med religionsdialog og forsoning på Balkan. Vis mer

Den menneskelige natur

Jeg har de siste dagene lest på nytt igjen Nordahl Griegs dikt «Den menneskelige natur». Han skrev dette i 1942, da han oppholdt seg på Thingvellir på Island. Verden sto i brann, og ingen kunne se noen ende på myrderiene.

Grieg tar opp et tidløst tema:

Krig, sa en offisers-bror,

bestemt, men likevel godslig,

og tente med omhu sigaren,

«krig vil det være bestandig».

Med velvære i sitt vesen,

beskyttende i sin visdom,

sluttet han tankerekken

mandig og kort: «For slik er

den menneskelige natur.»

Da minnes forfatteren mennesker han har møtt: «Gamle, ensomme kvinner, som våkner hver morgen til nøden, alltid litt mere trette. Tappert nok tar de krigen – men var den i deres natur?»

Og mennene? Sjømenn i livsfarlig konvoifart, «med bryllupsbildet på skottet», en flyver med en sønn på åtte år hjemme. Var krigen i deres natur? Eller kanskje hadde den skråsikre offiseren ikke opplevd krigens gru?

Så melder motforestillingene seg: Er ikke tvil farlig nå, når Europa står midt oppe i en kamp på liv og død? «Tviler du – hva blir det neste? (…) Å tenke er alltid å splitte, og nå er enighet alt.»

Men hva kan man enes om? En gang var det mange som trodde på nye tanker, «på menneskelig godhet, fred og brorskap på jorden. Hyss, minn dem ikke om det!» Nå tviler de, men håper å bli tilgitt «av dem med de sindige tanker», av offiseren som har «en klippefast tro på at krig vil det være bestandig».

Dikteren skildrer så krigens brutalitet og gru, og det vokser frem i ham en forbitrelse mot den som sier at «krig vil det være bestandig, for krig hører sinnet til».

Nordahl Grieg maner til slutt frem visjonen om en annen verden, der «den som gråter av hunger, skal mettes, og tåren skal tørkes».

Han formulerer sitt endelige credo slik: «Fred skal det alltid være i deres verden; for slik er den menneskelige natur.»

Forsoningsarbeidet

En dag vil også krigen i Ukraina være over. Da må forsoningsarbeidet begynne, mellom Ukraina og Russland og mellom Russland og Vesten, slik det begynte mellom Tyskland og Frankrike i 1945.

Hvem trodde da at de to landene noen gang skulle bli nære allierte? Men fem år etter at tyske og franske soldater hadde drept hverandre på slagmarken, lanserte den franske utenriksministeren Robert Schuman planen om at en felles overstatlig myndighet skulle kontrollere kull- og stålproduksjonen i grenseområdene.

Schuman-planen ble iverksatt i 1953, med Vest-Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg som medlemmer. For første gang i historien ga de gamle nasjonalstatene frivillig avkall på sin rett til å bestemme fullt og helt over egen økonomi mot å få innflytelse over nabostatenes økonomi.

I 2012 ble EU tildelt Nobels fredspris fordi «unionen og dens forløpere gjennom mer enn seks tiår har bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa».

Hvem trodde på en slik utvikling i 1945?

Menneskets godhet

I Sør-Afrika i 1990 ble Nelson Mandela løslatt etter å ha sittet fengslet i 27 år, 18 av dem på fangeøya Robben Island. Tre år senere ble han, sammen med president Frederik W. de Klerk, tildelt Nobels fredspris.

Begrunnelsen var at de sammen hadde greid å gjennomføre en fredelig overgang fra apartheid til demokrati. Det skyldtes ikke minst Mandelas sterke ønske om å forsone de ulike folkegruppene i Sør-Afrika.

I 1994 ble han valgt som det demokratiske Sør-Afrikas første president, med over 60 prosent av stemmene. Hvem hadde trodd det da det hvite apartheidregimet holdt landet i sin jernhånd?

Christo Brand var 18 år da han som ung fengselsbetjent på Robben Island møtte den 60 år gamle Nelson Mandela. De to ble venner, et vennskap som varte livet ut. I sin selvbiografi «Veien til frihet» (1994) skriver Mandela:

«Ingen blir født med hat til et annet menneske på grunn av vedkommendes hudfarge, bakgrunn eller religion. Folk må lære å hate, og hvis de kan lære å hate, kan de også lære å elske, for kjærligheten er mer naturlig for menneskenes hjerte enn det motsatte.

Selv i den dystreste tid i fengselet, da kameratene mine og jeg ble presset til den ytterste grensen av hva vi kunne tåle, kunne jeg se et glimt av menneskekjærlighet hos en av vaktene, kanskje bare i et sekund, men det var nok til å trøste meg og få meg til å holde ut.

Menneskets godhet er en flamme som kan skjules, men aldri slukkes.»

Vi må holde drømmen levende

Disse to eksemplene viser at uforsonlighet og hat ikke trenger å gå i arv i generasjoner.

Jeg nekter å godta at Europa igjen skal være delt av et jernteppe i tiår fremover, og der enorme ressurser brukes på militær opprustning.

Jeg nekter å godta at avspenning og nedrustning nå skal forvises til utopienes verden.

Jeg nekter å godta at Barentssamarbeidet er avsluttet for all fremtid.

Krigen i Ukraina ble startet av de russiske lederne. De er de ansvarlige, ingen andre. Freden må alltid bygges nedenfra, av vanlige mennesker i nabolag og skoler, i idrettslag og kirker, i kommuner og fylker. Da er det ikke våpnene, men samtalene og samarbeidet som blir de viktigste redskap. De eneste redskap.

Selv i disse tider må vi holde drømmen levende om at vi en gang kan si til hverandre: «Fred skal det alltid være, for slik er den menneskelige natur.»