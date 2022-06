Arbeidet mitt er blitt min egen personlige tragedie

Illia Ponomarenko Ukrainsk krigsreporter

8 minutter siden

Hjembyen min, Volnovakha, er blitt jevnet med jorden og nesten tømt for innbyggere. Mariupol, der jeg studerte ved universitetet, er blitt omgjort til en kjempegravlund. Butsja, byen der jeg hadde min første selveierleilighet, er blitt et verdenskjent symbol på russiske grusomheter.

Hvordan er det å dekke krig i sitt eget land? spør mange. Det innebærer skrekk og sorg. Men også håp.

Folk spør meg ofte hvordan det er å være krigsreporter nå når det dreier seg om en stor krig i mitt eget land.

Jeg strever med å gi et klart svar, men etter alle disse ukene med Russlands storinvasjon i Ukraina har jeg kommet frem til følgende: Det dreier seg om at arbeidet ditt blir din egen personlige tragedie.

Du er ikke bare reporter lenger. Du er én av mange millioner som ser byene dine bokstavelig talt bli jevnet med jorden.

Du er den som ser russiske tanks og artilleri ødelegge alt de kan komme over. Du er den som våkner midt på natten til lyden av luftvernsirener, og som må rydde opp i restene som pleide å være bolighus.

Dreier seg om følelser

Det er ikke slik som i Kabul, at du reiser trygt ut med siste fly før Taliban tar over hele flyplassen, og du kommer deg hjem for å skrive en rørende krigshistorie. Du blir værende.

Nå handler det om din nærmeste fremtid, livet ditt, og dine kjære er direkte avhengig av det du ser, idet de går inn på live-feeden av en nyhetsside for å finne ut hva som har skjedd i det siste: Russiske fly har bombet Kharkiv, Tsjernihiv er omringet, og et missil har truffet et hus i Odesa og drept en mengde mennesker.

Så det dreier seg om følelser.

Først er det skrekken.

Skrekken ved å forstå hvor nær denne nasjonen var undergangen i februar da russiske Kamov Ka-52-helikoptre fraktet en styrke til Hostomel-flyplassen rett utenfor Kyiv.

Vi var bare et lite skritt fra å gå under i en erobringskrig, en revansje- og kolonialiseringskrig. Slutten på alle drømmer om frihet og demokrati.

Fakta Illia Ponomarenko Ukrainsk krigsreporter for den engelskspråklige avisen The Kyiv independent. Twitter: @IAPonomarenko Vis mer

Begynte å skjelve noe helt vanvittig

Det dreier seg om de stedene som er så kjente og kjære i ditt eget travle dagligliv.

Jeg kan huske en veldig tidlig morgen den 27. februar da jeg våknet med laptopen fortsatt i hendene. Jeg hadde bare fått et par timers søvn og fortsatte å sjekke nyhetene – for å kunne fortsette å rapportere for de vestlige leserne.

«Et russisk artilleriprosjektil har truffet avfallslager med kjernefysisk materiale i Kyiv. Overhengende fare for kraftig radioaktiv forurensning.»

I det øyeblikket begynner jeg å skjelve noe helt vanvittig, som om en mørk frost er i ferd med å ta livet av meg. Og jeg kan ikke gjøre noe med det.

Jeg har sett så mange soldater med fryktelige merker etter krigstraumer i ansiktet

I slaget om Kyiv i februar og mars bodde jeg sammen med kompisen min, sjåføren til nettavisen vår, i en svært enkel leilighet bare et par kilometer fra kampsonen.

Mens russerne prøvde å omringe og storme Kyiv, holdt vi oss der, prøvde å skaffe mat og friskt vann og våknet om natten til en storm av artilleriangrep.

Vi hadde hele tiden to fluktplaner samtidig og holdt alltid bilen klar til å kjøre.

Som kjent journalist kan du ikke bli tatt på russisk-okkupert territorium. Du vil komme i russisk fangenskap siden du står øverst på okkupasjonsstyrkenes arrestliste. Også slektningene dine er topp prioritert, inkludert de som måtte befinne seg på russisk-okkupert territorium og må gjennomgå Russlands «filtrasjonsprosedyre».

Fakta Kronikkserie: 100 dager med krig I disse dager er det 100 dager siden krigen i Ukraina startet. Hva nå? I en serie kronikker skriver en rekke debattanter om temaer de mener er spesielt viktige med bakgrunn i det som har skjedd i Ukraina. Vis mer

Byene mine er druknet i blod

Så kommer sorgen.

Jeg er bare en nål i høystakken, bare én av 40 millioner ukrainere som utsettes for den største europeiske krigen siden andre verdenskrig. Og bare i mitt tilfelle har Russland ødelagt tre av de fire viktigste byene i mitt liv eller druknet dem i blod.

Hjembyen min, Volnovakha, er blitt jevnet med jorden og nesten tømt for innbyggere. Mariupol, der jeg studerte ved universitetet, er blitt omgjort til en kjempegravlund av bygningsrester og improviserte massegraver i byparkene.

Alle disse lykkelige dagene med studentliv, alle disse bildene av venner fra høylytte studentfester er forsvunnet i tåken. Vi vet fortsatt ikke hva som har hendt med mange av vennene våre – universitetskompiser, ekskjærester, folk vi pleide å arbeide sammen med på deltidsjobber i Mariupol.

Butsja, byen der jeg hadde min første selveierleilighet, er blitt et verdenskjent symbol på russiske grusomheter.

Folk har vist sitt sanne jeg

Men så kommer stoltheten.

Stoltheten over å se russiske militære flykte fra områdene ved Kyiv, Sumy og Tsjernihiv etter harde kamper. Stoltheten over å se våre tropper, soldater og offiserer, slåss til siste slutt – og det på dyktig og effektiv måte.

Vi vant, overraskende til og med for oss selv. Mengden av utbrente russiske tanks som ligger strødd her og der.

Det dreier seg ikke bare om det militære – i denne krigen ble vi alle tro mot oss selv. Mange vanlige mennesker i dette landet har åpenbart sitt sanne jeg – sin sanne holdning til familien, landet, vennene sine.

Det var noen menn som ulovlig flyktet til utlandet for å komme vekk fra kampene. Men samtidig var det tusenvis som ble med i det territoriale forsvaret, eller i det regulære militære forsvaret, eller hjalp til med å holde økonomien flytende, eller hjalp hæren.

Tusenvis av helt vanlige mennesker i Kyiv kom og fikk våpnene sine. Prøv å forestille dere noe mer surrealistisk i året 2022.

Jeg husker det ikoniske øyeblikket den 25. februar da situasjonen i Kyiv ble så desperat at bymyndighetene begynte å dele ut Kalasjnikov-rifler på gaten. De rett og slett bare åpnet trekassene og delte ut våpen til alle som var villige til å hjelpe til med å slå tilbake et russisk angrep på byen.

Og tusenvis av helt vanlige mennesker i Kyiv kom og fikk våpnene sine. Prøv å forestille dere noe mer surrealistisk i året 2022.

Håp om at vi kan vinne

Så kommer også håpet.

I skrivende stund er situasjonen i krigssonen i Donbas nær kritisk siden Russland prøver å stenge inne omtrent 10.000 ukrainske soldater i en enorm enklave i tvillingbyene Sieverodonetsk-Lysytsjansk i øst.

Det ville blitt et massivt sammenbrudd for Ukraina.

Jeg har vært innrullert i Ukrainas 79. luftbårne brigade midt i harde slag. Og jeg har sett så mange soldater med fryktelige merker etter krigstraumer i ansiktet. Dyktige krigere i 30- og 40-årene som er blitt til ordløse, grå, eldre menn, en blanding av bleknet kamuflasje og skyttergravsskitt. Det var de som klarte å bryte gjennom de russiske dødsfellene.

Slaget om Donbas, som antagelig vil definere dette landets fremtid, har ikke gått særlig bra for Ukraina i det siste.

Men samtidig får vi midt i alt det mørke små biter av gode nyheter. At de russiske offensivene som skulle avskjære Sieverodonetsk-fronten, er stoppet, og at den ukrainske kommandoen styrker garnisonen heller enn å gi den opp eller trekke seg tilbake. Det gjør at situasjonen ikke ser håpløs ut.

Så det finnes håp. Det forteller oss at den ukrainske hæren fortsatt er veldig sterk og veldig effektiv. At den fortsatt har muligheter til å utmatte den russiske hæren og gjøre slutt på dens muligheter til å fortsette. Og, mot alle odds og beroligelser fra høytstående hold, rapportert i mediene, kommer det faktisk militær assistanse fra Vesten.

Derfor har vi nå håp om at vi kan vinne denne brutale tilintetgjørelseskrigen.

Kanskje til og med før jul, som etterretningen vår sier. Det ville rett og slett være fantastisk.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.