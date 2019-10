I forrige uke var jeg i Hongkong, der jeg møtte unge, uredde demonstranter og vanlige folk. De lar seg ikke stoppe av politiets tåregass, gummikuler og batonger og sa at de har et ansvar for å slåss for sine grunnleggende rettigheter.

Jeg møtte også politikere som føler seg maktesløse i et system der de kan bli fratatt muligheten til å stille til valg om de ytrer seg kritisk mot kommunistpartiet i Beijing. I likhet med folk flest opplever de at de demokratiske kanalene for påvirkning ikke fungerer, og at de ikke har annet valg enn å gå ut i gatene for å få frem sitt budskap.

Håkon Mosvold Larsen

Uroen i Hongkong har nå pågått i over tre måneder. Det startet etter lanseringen av et lovforslag som ville gjort at Hongkongs innbyggere kunne bli utlevert til Kina for straffeforfølgelse. Forslaget ble først stoppet da demonstranter tok seg inn i parlamentsbygningen og fysisk hindret det fra å bli vedtatt, og i ettertid har regjeringssjef Carrie Lam formelt trukket lovforslaget.

Likevel fortsetter uroen fordi folk føler at den friheten de har hatt frem til nå, er i ferd med å forvitre. Avtalen mellom Kina og Storbritannia fra 1997 respekteres ikke lenger av Kina. Den var basert på ideen om «one country, two systems», hvor Hongkong fikk fortsette å ha sitt eget regjeringssystem, rettssystem og en uavhengig økonomi.

Politisk motivert maktbruk

Etter å ha snakket med mange er jeg ikke i tvil om at den kritiske situasjonen nå blir stadig verre. Politivolden eskalerer og blir grovere. Både tilfeldige borgere, demonstranter og politikere arresteres og angripes, og tilliten til myndighetene i både Beijing og Hongkong er brutt. Denne uken ble en demonstrant skutt i brystet med revolver på kloss hold av en politimann.

Tyrone Siu / Reuters / NT scanpix

Befolkningen i Hongkong opplever at politiet ikke lenger beskytter dem mot vold, men at de tvert om utøver politisk motivert maktbruk gjennom vold og tilfeldige arrestasjoner, mens kriminelle gjenger får gå fri. Dette bekreftes av Amnesty, som akkurat har levert en rapport om dette.

Heller ikke politikerne er skjermet for denne maktbruken. Jeg møtte blant andre Ted Hui fra Venstres søsterparti The Democratic Party, som ble arrestert i forrige uke og holdt i nesten 40 timer. Mens jeg var i byen ble også en annen parlamentariker utsatt for vold og arrestasjon.

Etter å ha snakket med mange, er jeg ikke i tvil om at den kritiske situasjonen nå blir stadig verre.

Slåss for verdier

Selv om denne volden er skremmende, så virker det ikke som ungdommene i gatene blir færre av den grunn. Bare i løpet av de fire dagene jeg var der, var det flere demonstrasjoner og flere sammenstøt mellom sivilbefolkning og politi.

I stedet for å bli redde kan det virke som om folket er blitt immune mot tåregass og gummikuler, og at de blir stadig mer overbeviste om at de kjemper for en viktig sak - å bevare de grunnleggende rettighetene de fortsatt har.

Deres største frykt er at byen deres blir slukt av et kommunistisk diktatur, og de slåss for å beholde ytringsfriheten og rettsstaten de har vokst opp med. Dette er verdier som både vårt søsterparti i Hongkong og vi i Venstre kjemper for, uavhengig av hvor i verden de er truet.

Tyrone Siu / Reuters / NTB scanpix

Utfordring til Norges utenriksminister

Denne uken har det vært store demonstrasjoner i forbindelse med Kinas feiring av sin 70-årsdag 1. oktober. Flere demonstranter har de siste månedene tatt livet sitt i ren desperasjon, frustrasjon og frykt over situasjonen mellom Kina og Hongkong. Jeg frykter at situasjonen vil eskalere ytterligere fremover.

Politiet har for første gang skutt en demonstrant, og ifølge Reuters har Kina inntil 12.000 tropper i Hongkong. Flere av dem er medlemmer av Folkets Bevæpnede Politi, en paramilitær styrke direkte under Xi Jinping.

Kommunistpartiet i Beijing må respektere avtalen fra 1997, og volden må stoppe.

Nå må det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, være tydelige på hongkongernes rett til å stå opp mot den store uretten de opplever, uten å bli utsatt for vold eller tilfeldige arrestasjoner.

I 2016, før Venstre ble en del av regjeringen, inngikk norske myndigheter en avtale med Kina som normaliserte forholdet mellom de to landene etter at Norge hadde vært i «fryseboksen» siden fredsprisen ble tildelt Liu Xiaobo. Da avtalen ble inngått, var det mange som mente at den gjorde det vanskelig for Norge å kritisere Kina.

Utenriksminister Børge Brende fremhevet imidlertid at avtalen «gir store muligheter fremover – både politisk og diplomatisk».

Disse mulighetene forventer jeg nå at dagens utenriksminister i enda sterkere grad benytter seg av – for å sikre ytringsfrihet og rettssikkerhet i Hongkong.

Les også: