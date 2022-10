Norge står i fare for å bli en sentral krigsarena

Halvor Tjønn Journalist, forfatter og historiker

Europa kan bli rammet av en krise uten sidestykke om forbindelsen til norsk sokkel brytes.

Dette er en kronikk.

Norge har alltid vært en utkant i Europa. Derfor klarte landet å holde seg utenfor den første verdenskrigen. Om ikke Adolf Hitler hadde latt seg overbevise av Vidkun Quisling, er det langt ifra sikkert at Nazi-Tyskland hadde angrepet Norge i 1940. Den militære og økonomiske verdien av Norge var heller beskjeden for okkupasjonsmakten.

Verden ser annerledes ut

I 2022 ser verden annerledes ut. Fordi de russiske gassleveransene på det nærmeste har falt bort, har Norge fått en avgjørende rolle i energiforsyningen til Europa. De nylige eksplosjonene i Østersjøen har vist hvor lett det er å ramme denne forsyningen.

Frem til nå har dette vært noe som de aller fleste av oss ikke har vært nødt til å tenke noe særlig på. De få som har tenkt på det, har helst snakket om noe annet. De har visst at oppgaven med å beskytte plattformer og rørledninger i Nordsjøen og Norskehavet er langt større enn noe av det som det norske Forsvaret har vært dimensjonert til.

Dessuten kunne man, inntil februar i år, tenke slik at om den norske olje- og gassproduksjonen for noen tid skulle falle bort, da vil verden uansett gå videre.

Ingen har nok sett for seg den situasjonen vi står oppe i i dag.

En kollaps uten sidestykke

I Moskva legger man derimot ikke skjul på at man har tenkt mye på nettopp dette. Så sent som for noen dager siden skrev den svært så regimetro nettavisen Vzgljad.ru om hva et bortfall av den norske energiforsyningen til Europa vil få å si. Avisen siterer en russisk ekspert, Igor Jusjkov, som er tilknyttet det statlige russiske fondet for energisikkerhet.

Hva vil skje om infrastrukturen i norsk sektor blir ødelagt og Europa står uten norsk gass? spør han. Svaret han gir, er at det vil innebære en kollaps uten sidestykke for Europa.

Verdensdelen vil ifølge den russiske eksperten bli «kastet tilbake i steinalderen». Industrien vil ikke bare stanse opp, men «folk vil fryse og dø i gatene», hevder Jusjkov.

Dette med steinalderens tilbakekomst og at folk vil dø i gatene er kanskje ønsketenkning fra russisk side. Men at Europa vil bli rammet av en krise uten sidestykke i etterkrigstiden om forbindelsen til norsk sokkel brytes, er reelt nok.

Energiforsyning øverst på dagsordenen

Hva gjør Norge? Hvordan er vi i stand til å sikre energiforsyningen til Europa? Det er plutselig kommet øverst på dagsordenen i verdensdelen vår. Vern av de norske olje- og gassinstallasjonene og sikring av infrastrukturen som sender energi fra Norge til Europa, er blitt en sikkerhetspolitisk oppgave av aller største viktighet.

En utsulting og utfrysing av Europa har høyst sannsynlig lenge stått høyt oppe på agendaen til Russlands president Vladimir Putin. Han ser, som alle andre, at Ukraina har fremgang på slagmarken og at de russiske styrkene langsomt, men sikkert er i ferd med å bli trengt tilbake. Men hvis lysene blir slukket i Europa til vinteren, vil evnen og viljen til å hjelpe Ukraina sannsynligvis bli mindre.

Vi må ta Putin alvorlig når han snakker om at han vurderer å hente frem de taktiske atomvåpnene

Da er det tid for den russiske militærmaskinen til å ta tilbake de områdene den har tapt, og kanskje igjen forsøke å gå hele veien til Kyiv. Mye tyder på at dette inngår i de planene Vladimir Putin legger i disse dager.

Putin vil ikke gi seg

Det høres unektelig ut som gal manns verk, men med alt det som har hendt siden 24. februar, må vi ta høyde for at det er elementer av galskap i Vladimir Putins kalkyler. Det som bekrefter dette, er:

Putins plan om å ta Kyiv på tre dager. Stadige trusler om bruk av atomvåpen. Annekteringen av de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Vi må ta høyde for at Vladimir Putin ikke vil gi seg, heller ikke etter at ukrainerne har klart å kaste den russiske hæren helt eller delvis ut av Ukraina. Det betyr i klartekst at vi må ta Putin alvorlig når han snakker om at han vurderer å hente frem de taktiske atomvåpnene.

Hva gjør Norge den dagen det skjer? Alle vestlige ledere har helt bevisst vært uklare om dette.

Det eneste vi kan være sikre på, er at Nato ikke vil si at siden Russland har vært villig til å bruke atomvåpen, så slutter vi å hjelpe Ukraina og lar russerne ta over landet.

Det vil være en kapitulasjon overfor Putin-tyranniet som kan få skjebnesvangre følger.

Havner midt i kampsonen

I en slik situasjon vil det være mer sannsynlig at Nato forsterker hjelpen til Ukraina og engasjerer seg enda mer i krigen. Det må langt derifra gå slik. Men det kan ikke utelukkes at Nato i så fall vil havne i en direkte militær konfrontasjon med Russland. Det til tross for at alliansen hele tiden har vært klar på at man vil unngå krig i det aller lengste.

Om det skulle skje – og igjen må det understrekes at dette ikke er veldig sannsynlig, men dog mulig – vil Norge igjen, på akkurat samme måte som når det gjelder energiforsyningen til Europa, havne midt i kampsonen.

Vern av atomkomplekset på Kolahalvøya vil få den aller høyeste prioritet for Russland. Og ikke altfor mange mil derfra ligger grensen til Norge. Mens Norge under den andre verdenskrigen var en krigsskueplass av tredje eller fjerde rang, vil norsk territorium vinteren 2022 og 2023 kunne bli essensielt for utviklingen av konflikten mellom Nato og Russland.

Norge blir tatt på sengen av stormakter

Vi lever i en dyster tid, og man skal alltid være forsiktig med å tegne et enda dystrere bilde som kanskje aldri vil bli til virkelighet. På den andre siden har det norske samfunnet tradisjon for alltid å bli tatt på sengen av stormakter som tenker flere skritt lenger frem, enn det man gjør i Oslo.

At det alt ligger sprengladninger klare ved noen av gassledningene i Nordsjøen, og at «noen» bare kan trykke på en knapp for å sprenge dem, har en sannsynlighet på kanskje 50 prosent. At Vladimir Putin tar i bruk atomvåpen i Ukraina, har en sannsynlighet på kanskje to eller tre prosent.

Det som er viktig, er at vi ikke helt kan utelukke at dette skjer.

Det kan gå bra, men det kan også gå galt

Om det skulle gå så galt, vil det aller meste for vårt vedkommende handle om hvor sterk beredskap det norske samfunnet har. Grunnen til at den ukrainske staten fortsatt finnes på kartet, er at man i lang tid før den russiske invasjonen forberedte seg på at nettopp noe slikt kunne skje.

Vi har den siste uken sendt et helikopter til Storskog i Finnmark. Vi har hentet inn alliert hjelp til å overvåke installasjonene i Nordsjøen. Vi har dessuten innkalt deler av Heimevernet. At vi er i gang med å forberede en virkelig stor krise, er det lite som tyder på.

Det kan gå bra, og det vil helst gå bra. Men det kan også gå galt, og da må det norske samfunnet være forberedt. Historien har lært oss hva som skjer hvis vi ikke er det.