Det er på høy tid at staten kutter sine nære bånd til Equinor

Finn Ørstavik Førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen

9 minutter siden

Equinor har bidratt til å få Jordens klima ut av balanse. Det er åpenbart at dette ikke er noe å være stolt av, skriver Finn Ørstavik. På bildet: Equinors konsernsjef Anders Opedal utenfor selskapets lokaler på Fornebu i Bærum.

Det er helt usannsynlig at Equinor skal kunne bli en pådriver for det grønne skiftet i Norge.

Det er på høy tid at staten kutter sine nære bånd til Equinor. I stedet bør statens økonomiske og institusjonelle muskler brukes til å etablere en ny fremtidsrettet virksomhet. Bærekraftig energiproduksjon og energibruk bør settes i første rekke.

Spørsmålet er om det finnes politisk handlekraft og vilje til å satse nytt, slik det gjorde for 50 år siden.

Viktig å reise en debatt

På Universitetsforlagets boklansering av historien om Equinor 15. september var det Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen som påpekte at norske myndigheter står overfor noen vesentlige valg om veien videre for selskapet.

Historikere vil ta den faglige diskusjonen om innholdet i den påkostede bedriftshistorien. Jeg vil her spørre hvordan det som har vært et produktivt samliv mellom Equinor og staten gjennom fem tiår, bør utvikles i tiden som kommer.

Utgangspunktet er den løse tråden som Eilertsen plukket opp fra historikeren Marten Boon. Han har skrevet om Equinors historie siden 2001.

Det er viktig å reise en debatt som ser fremover. Hvordan skal Norge mest effektivt omstille seg til en bærekraftig fremtid? Hvilken rolle kan Equinor spille i denne omstillingen? Og hvordan bør båndene mellom staten og selskapet være i fremtiden for at dette skal gå bra?

Radikal innovasjon er konfliktfylt

Den østerrikske økonomen Joseph Schumpeters gamle teori om utvikling har spilt en større rolle politisk og akademisk siden 1980-tallet enn det mange er klar over. Konkrete erfaringer internasjonalt og nasjonalt fra 1970-tallet bidro til dette.

Ett av Schumpeters grunnleggende poenger var at produktiv økonomisk virksomhet er innvevd i samfunnslivet. Det er forankret i ressurser, teknikk og forretningsmodeller, men også i menneskers kunnskaper, normer og verdioppfatninger.

Dermed er det ikke bare tekniske utfordringer en innovatør står overfor. Andre virksomheters interesser kan også bli utfordret. Lover, regler og sedvane kan bli satt i spill. Samtidig vil mange mennesker føle at deres kompetanse, identitet og status blir truet.

Alt dette gjør radikal innovasjon konfliktfylt og vanskelig. Det gjør også at entreprenører, de historikeren Francis Sejersted i sin omtalte som «de notoriske rutinebryterne», er avgjørende for å få til utvikling.

I dag er Equinor like høyt elsket i Høyre som i Arbeiderpartiet

For å etablere noe nytt trengs det individer og miljøer som tør å gå mot strømmen, som har mot til å undergrave etablerte interesser og styrke til å etablere noe nytt på ruinene av noe som allerede er etablert, og som har vært vellykket.

Vanskelig å omskape seg selv

Da Den Norske Stats Oljeselskap ble skapt, var det på tross av navnet et entreprenørielt selskap. Det startet på flere vis med blanke ark og kunne skape nye realiteter. Takket være strateger som blant andre Jens Chr. Hauge og Finn Lied hadde selskapet ansatsene til et institusjonelt innovasjonssystem rundt seg fra starten av. Dette gjorde at utviklingen kunne gå svært raskt.

Folk i Høyre og i Aker-konsernet var blant dem som gremmet seg over det nye statsoljeselskapet i utgangspunktet. Den gang sto den politiske kampen mot sosialisering og statlig styring av næringsliv og industri høyt på dagsordenen. Men over tid ble Statoil en del av det etablerte næringslivet. Og som den tidligere sjefen Harald Norvik understreket så sterkt i sitt innlegg under boklanseringen: I dag er Equinor like høyt elsket i Høyre som i Arbeiderpartiet.

Et veletablert, stort og ikke minst stolt selskap som Equinor har enorme vanskeligheter med å omskape seg selv

Men vi står ikke her overfor en fremtidsrettet løsning, slik Norvik hevdet. Stilt overfor behovet for et radikalt grønt skifte vil et veletablert, stort og ikke minst stolt selskap som Equinor ha enorme vanskeligheter med å omskape seg selv.

Det er uansett en kjempeutfordring å få store virksomheter til å snu seg rundt, til å bli noe nytt og til å skape seg en ny historie å være stolt av. I tilfellet Equinor, som mange mener er mer en institusjon enn et vanlig industriselskap, er det sannsynligvis umulig.

En fortelling vi ikke kan være stolt av

Det er utvilsomt vanskelig som norsk ikke å være stolt av alt som er oppnådd i petroleumsnæringen generelt, og i Equinor spesielt. Den nye bedriftshistorien ble bejublet av den tidligere toppsjefen på lanseringen antagelig fordi han oppfattet den som en fortjent feiring av alt som er oppnådd.

Det er imidlertid fullt mulig å fortelle en helt annen historie om Equinor. En historie som mange i dag nok vil mene er helt urimelig, men som raskt kan komme til å bli det den historien som vi sitter igjen med til slutt.

Selskapet har jo bidratt til å få Jordens klima ut av balanse. En målbar andel av CO₂-overskuddet i atmosfæren er skapt av dette norske selskapet. Det er åpenbart at dette ikke er noe å være stolt av.

Schumpeter påpekte noe viktig da han minnet om at det ikke var selskapene som distribuerte post med hest og vogn, som bygget jernbaner i USA. Et selskap som skal være en pådriver for innovative, bærekraftige industrielle løsninger i dag, kan ikke samtidig være et ledende selskap i den etablerte olje- og gassnæringen.

Heller enn gullalderen i Nordsjøen må et slikt selskap ha fortellingen om klimakatastrofen som bakteppe. Det må skape sin egen historie gjennom å oppnå suksesser i kampen for å få til helt nye og bærekraftige løsninger.

Det er i så fall helt usannsynlig at Equinor skal kunne bli en effektiv pådriver for det grønne skiftet i Norge.

Vil Arbeiderpartiet ta rollen?

Tiden er moden for at staten kutter sine nære institusjonelle bånd til Equinor og selger seg ut av selskapet. Den kapitalen som blir realisert, kan passende brukes til å etablere et nytt statlig selskap der bærekraft er kjernen i forretningsideen.

Det vil selvsagt være økonomisk risikabelt, og Høyre og Fremskrittspartiet vil gå imot en slik aktiv industripolitikk. Men det er neppe mer risikabelt enn det var å etablere «Den Norske Stats Oljeselskap» i 1972.

Vil Arbeiderpartiet i dag kunne ta rollen som en pådriver for radikal teknologisk og industriell utvikling, på samme måte som partiet gjorde det den gangen? Strateger som Finn Lied og Jens Chr. Hauge er for lengst borte.

Det kan i denne saken vise seg å være like vanskelig for et politisk parti som for et oljeselskap å omstille seg til en ny tid.