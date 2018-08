Det må ha vært en overdrivelse det Knut Hamsun skrev i de første linjene av romanen Sult, om at den som har vært i Kristiania, eller Oslo som byen i dag heter, og forlater den, tar skade av den.

Nei, det må ha vært ironi på høyt nivå.

Alle de jeg kjenner som har forlatt denne byen og som fortsatt bor her, elsker denne byen, hovedstaden i Norge, den byen som ligger mellom Oslofjorden og Nordmarka.

Denne byen har alt

Da jeg satt og pratet med en god venn av meg i lunsjen her om dagen, sa han at han elsket denne byen fordi det var så mange folk og turister i byen, byen var så levende, og uansett hvor du var, så var det folk fra alle kanter av verden.

Ja, havnen var full av cruisebåter med folk fra Amerika og Japan, og de trasket rundt i byen, tok bilder og koste seg over denne vakre byen og det tørre og fine klimaet vi har her.

Når Aftenposten spør kjendiser om hva de elsker med Oslo, svarer de alt det de kan gjøre i denne byen, gå på teater og kino, gå på kafeer, Karl Johan, Operaen, det yrende livet på Grünerløkka, Oslos svar på Greenwich Village, museene på Bygdøy, trikken fra Bislett til Briskeby, Vigelandsparken, døsige gater ved Gamle Aker, båttur på Oslofjorden, bade på Sørenga (!), Øyafestivalen, ja du kan til og med være så heldig å få øye på selveste Dag Solstad en morgen om du skulle sitte på en kafé på Oslo Vest et sted.

Ja, denne byen har alt. Alt en kropp og sjel kan begjære.

Ti turforslag til deg

Jeg bor i Oslo og ferierer deler av sommeren her i denne byen.

Jeg må innrømme at jeg hverken har vært på Sørenga, rundt Operaen eller på Karl Johan denne sommeren. Nei, kort sagt har jeg prøvd å gjøre ting som jeg ikke har for vane å gjøre om sommeren.

Jeg har vært i skogen. På gjengrodde stier i Nordmarka.

Det har seg nemlig sånn at da vinteren forlot Oslo, bestemte jeg meg for å gå på beina i noen av de løypene hvor jeg hadde gått på ski i Nordmarka. Med kart over Nordmarka merket jeg av ti turer som jeg ville gå i sommer.

De er nå gjennomført, og på bakgrunn av disse har jeg ti forslag til deg til hva du kan gjøre i Oslo neste sommer:

Tur til Oppkuven via Smeddalen. Når du kommer frem, klatrer du opp tårnet som er 718 moh., og så ser du så langt øynene dine kan se. Et vakrere syn en kveld med solnedgang skal du lete lenge etter.

Sykkeltur til Spålen, Nordmarkas indrefilet. Fra Sørkedalen kan du sykle til Kringla, Svarten, Bleiksjøen, så kan du gå siste kilometerne i naturreservatet ned til vannet Spålen.

Badetur til Storflåtan. Ta sykkelen og sykle opp til Heggelivann. Derfra tar det deg en halv time til Storflåtan på sykkel. Friskt og deilig badevann. Lunsj i vannkanten.

Kombinert sykkel- og gåtur til Løvlia. Sykle opp til demningen ved Heggelivann. Så går du til Løvlia. Nyt utsikten fra Kustein. Plukk blåbær ved Møkkalitjern. Ta en dukkert i tjernet. Les Aftenposten og ta deg en lur.

Ta en tur til Oslos høyeste fjell, Kjerkeberget på 620 moh. Sykle til Store Sandungen, så går du 30 minutter på fin blåsti. Når du kommer til toppen, tar du lunsj og nyter utsikten.

Anders Skaiå

Tur til Otertjern. Sykle fra Sørkedalen mot Heggelivann. Ta skiltet mot Otertjern og sykle opp åskammen. Stopp ved Otertjernåsen og få en fantastisk utsikt sørover.

Anders Skaiå

Du blir overrasket over at stedet finnes, du er jo omtrent midt i Oslo.

Sett fra deg sykkelen og gå til eksotiske Otertjern og Gråseterveien. Her ser du skogsfuglenes leilighetskompleks i trærne.

Anders Skaiå

Gå på umerket sti til Kjerkeberget i Krokskogen, rett sør for Søndre Heggelivann. Sjansen for å se elg er større enn femti prosent.

Anders Skaiå

Opplev hengebroen over Lille Helvete, ikke langt fra Bjørnholt. Sykle langs Skjærsdammen, når du kommer tre-fire kilometer sør for Bjørnholt tar du inn på blåmerket sti og følger stien bratt ned til du finner hengebroen.

Anders Skaiå

Når du kommer ned, tror du at du er kommet til Toscana eller Provence.

Badetur ved Kringla, Sandungen og Hakkloa. Sykle fra Sørkedalen og stopp ved vannene og ta deilige friske bad, her er det ingen farlige bakterier, her kan du bade naken om du vil. Pass opp for huggorm på de varme fjellene.

Anders Skaiå

Fisketur til Ørfiske, Gjerdingen og Øyungen. Husk fiskekort. Overnatt gjerne ved Ørfiske. Sett deg ned og se på parallellsamfunnet i naturen, ja det er flere tusen arter i skogen.

Tidene på turene kan variere alt etter som, men legg opp til tre til fem timer, eller like lenge som en shoppingtur i Oslo. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer detaljer om turen. Husk at du kan sykle til du kommer til de blåmerkede stiene i Marka.

Traff to personer

Her om dagen hørte jeg på radio at det var 5000 personer som daglig gikk til Prekestolen og 2000 til Galdhøpiggen. På mine ti skogsturer traff jeg to personer på beina på skogsstiene. Rett nok noen flere på sykkel på grusveiene. Jeg har sett folk på ski tidlig i juni på nordsiden av Oppkuven. For en sommer! Var det steikende varmt i byen, var det svalt i skogen.

Til slutt: Kjære byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg: Fortsett å arbeide for en bilfri by, bygg ut flere badeplasser og parkanlegg i byen som holder folk borte fra Nordmarka.

Er jeg heldig får jeg nemlig fortsatt ha Nordmarka for meg selv neste sommer også.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.