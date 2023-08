Hvorfor er Sahel blitt antifransk?

Også kuppet i Niger blir sett på som en del av en ny antifransk bølge, skriver kronikkforfatteren. Bildet: Demonstranter i Niamey, Niger holder et skilt som sier «Ned med Frankrike, leve Putin». Vis mer

Forklaringen ligger i den koloniale historien og i sosiale medier.

Publisert: 13.08.2023

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

For ti år siden heiet folk i Mali på franske soldater som hjalp til å bekjempe jihadistopprørere som hadde tatt makten nord i landet. Den franske motoffensiven lyktes i første omgang. Jihadistene ble jaget tilbake inn i ørkenen. Tidligere president François Hollande kom triumferende på besøk til byen Timbuktu, der han ble feiret som en helt.

Deretter har mye gått galt i forholdet mellom Frankrike og ikke bare Mali, men også flere andre land i Sahel.

Kuppet i Niger

Ulike jihadistgrupper har fortsatt å ta kontroll over nye områder. I tillegg har unge offiserer kuppet makten i Mali og Burkina Faso med en antifransk og prorussisk retorikk.

Demonstranter har samtidig fulgt opp med slagord og støtte til de nye makthaverne.

Mye tyder på at kuppet i Niger den 26. juli ikke var drevet av antifranske holdninger, men snarere av en intern maktkamp.

Likevel har demonstrasjonene i Niamey til støtte for kuppet brukt samme retorikk som i nabolandene.

Dermed blir også kuppet i Niger sett på som en del av en ny antifransk bølge.

Fakta Bakgrunn Siden 2012 har opprørsgrupper med tilknytning til radikal islamisme tatt kontrollen over store deler av Mali, Burkina Faso og Niger. De sier de kjemper mot statlig korrupsjon og vestlig innblanding. I tillegg har det vært antifranske og prorussiske statskupp i Mali (2020) og Burkina Faso (2022). Flere folkelige demonstrasjoner i Bamako og Ouagadougou har støttet kuppene, som er populære blant en stor del av befolkningen. Den 26. juli i år ble president Mohamed Bazoum i Niger styrtet av sin egen presidentgarde. Kilde: Tor A. Benjaminsen Vis mer

Nært og anstrengt forhold

De franskspråklige Sahel-landene har lenge hatt et både nært og anstrengt forhold til Frankrike.

Eliten og middelklassen kjenner Frankrike svært godt. De bruker fransk daglig, og mange sender barna på skoler hvor de lærer mer om Frankrike enn om afrikanske samfunn og historie.

Likevel er ikke antifranske holdninger noe nytt. De har vært der helt siden kolonitiden – fra den antikoloniale kampen ledet av islamister som Samory Touré og tuaregledere som Kaocen og Firhoun til den korte presidentperioden til Thomas Sankara i Burkina Faso på 1980-tallet.

Han er blitt dyrket, spesielt av unge i Sahel, som en afrikansk Che Guevara, fordi

han sto opp mot Frankrike og Vesten, og fordi han maktet å bekjempe korrupsjon.

Den koloniale volden

Den franske koloniseringen var brutal, og historier om den lever videre blant folk. Om det ble ytt motstand, kunne landsbyer bli bombardert og alle innbyggerne drept.

Den koloniale volden er fremdeles levende i folks minne. Folk minnes hvor tragedier har skjedd – hvor det har vært massehenrettelser eller hvor landsbyer er lagt i grus.

Etter koloniseringen kjempet soldater fra Sahel i den franske hæren både under første og andre verdenskrig og i uavhengighetskrigen i «Indokina».

Henholdsvis 200.000, 150.000 og 60.000 afrikanske soldater skal ha kjempet på fransk side i disse tre krigene, og omkring 15 prosent av dem mistet livet. Etter krigsinnsatsen ble de sendt hjem stort sett uten betaling.

Behandlingen av soldatene fra Sahel har vært en skamplett som man kun nylig har forsøkt å rette opp i Frankrike. Men det har vært for sent for de aller fleste.

Francafrique

På 1940-tallet ble en spesiell form for fransk nykolonialisme utviklet – det som kalles «Francafrique».

Modellen bygger på personlige vennskap innen politiske eliter. Sentralt står

utveksling av gaver og tjenester mellom franske politikere og afrikanske presidenter og ministre.

Dette er strategiske allianser der offisielle handlinger og personlige relasjoner

blandes sammen. Med andre ord korrupsjon på høyt nivå.

Mange i Sahel har sett på presidentene som nå har mistet makten gjennom statskupp, som representanter for «Francafrique» og derfor i lomma på Frankrike.

Frankrike gjort til syndebukk

Om det var generell fremgang og utvikling, ville dette kanskje ikke vært noe problem. Men en forverret sikkerhetssituasjon har lammet økonomien.

Dette har gjort Frankrike til syndebukk, sammen med styrende politikere.

Folk forstår ikke at omkring 5000 velutstyrte franske soldater ikke har klart å vinne over jihadistene. Dette har bidratt til konspirasjonsteorier.

Det er nå en vanlig oppfatning at Frankrike samarbeider med jihadistene fordi de ønsker et ustabilt Sahel med svake stater de kan utnytte.

I Mali ble Frankrike spesielt upopulært etter at de franske styrkene overlot Kidal-området i nord til tuaregopprørere og ikke til Malis hær. Dette har ført til et vanlig syn i Mali om at Frankrike ikke bare støtter tuaregenes uavhengighet, men også i praksis støtter jihadistene, siden de blir sett på som de reelle makthaverne i Kidal.

Retorikk i sosiale medier

Den antifranske diskursen ispedd konspirasjonstenkning har de siste årene vokst i sosiale medier. I spissen står profesjonelle influencere som Nathalie Yamb med 335.000 følgere på Twitter/X og 284.000 abonnenter på Youtube.

Yamb slo igjennom med en tale på det russisk-afrikanske toppmøtet i Sotsji i 2019 hvor hun fordømte fransk nykolonialisme og hyllet unge afrikanere som en antikolonial kraft.

Samtidig oppmuntret hun Russland til økt engasjement i Afrika.

Hun støtter også den russiske invasjonen i Ukraina. Wagner-gruppens henrettelser av minst 300 «terrorister» i Moura i Mali og lignende drap på sivile i Ukraina har hun avvist som vestlig antirussisk propaganda.

Denne retorikken har stor gjennomslagskraft blant unge urbane afrikanere.

Både jihadistene, statskuppene og retorikken i sosiale medier kan sees på som reaksjoner mot «Francafrique».

Denne motstanden kommer ikke til å gi seg med det første.

Mye tyder derfor på at Frankrikes dominerende posisjon i Sahel er tapt i lang tid fremover.