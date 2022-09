Britenes nye statsminister får landesorg og levekårskrise i fanget

Statsminister Liz Truss holdt tale utenfor statsministerboligen i London etter dronning Elizabeths død fredag. De neste dagene og ukene vil hun være en samlende skikkelse for britene, skriver Erik Mustad.

Ny statsminister. Ny konge. Død og landesorg. Det er fasiten for Storbritannia denne uken.

Britenes nye statsminister Liz Truss får en landesorg og levekårskrise i fanget etter to dager i jobben. Landesorgen overskygger levekårskrisen. Øyeblikkets politiske utfordringer og oppgaver falmer i lys av dronningens bortgang.

Men de politiske vanskelighetene forsvinner ikke, ei heller de store uenighetene i det konservative partiet. Truss og regjeringen får bare et pusterom der britenes oppmerksomhet rettes mot nasjonens sorg, samhold og den nye regenten kong Charles.

Siste offentlige opptreden

Men før all oppmerksomhet rettes mot den nye kongen, vil britene fortsette å dvele ved dronning Elizabeths liv og gjerning.

Hun var antagelig i meget dårlig helsemessig forfatning da hun tirsdag tok imot sin femtende statsminister på Balmoral slott i Skottland. Møtet ble dronningens siste offentlige opptreden.

Igjen utførte hun sine arbeidsoppgaver og viste enda en gang sin pliktfølelse for den jobben hun på en så overbevisende måte har utført i sine drøyt 70 år på tronen.

Da hun i 1952 ble dronning, ga hun nemlig det britiske folket følgende løfte: «Jeg skal alltid, om jeg lever kort eller lenge, sette landet og det britiske folk foran meg selv.»

70 år senere, ved utgangen av livet, viser dronningen enda en gang hvordan hun var hevet over politikken og satte plikten i førersetet.

Statsminister Liz Truss var hos dronning Elizabeth på slottet Balmoral tirsdag ettermiddag. Møtet ble dronningens siste offentlige opptreden.

Høy oppslutning om monarkiet

Dronning Elizabeth var og er elsket av folket. Storbritannia er i grunnen et land av elizabethanere mer enn av monarkister. På grunn av Elizabeth har monarkiet hatt en oppslutning godt over 60 prosent.

Nå er alle øyne rettet mot kong Charles, og kongetro briter håper at Charles også skal bli elsket av folket. Naturligvis hefter det usikkerhet ved det siste. Charles har aldri vært like populær som sin mor. Men så har han heller aldri vært konge. Før nå.

Håpet er at Charles vokser inn i rollen og definerer monarkiet på sin måte.

I det øyeblikket regenten dør, overtar tronarvingen. Slik fungerer monarkiet. Charles fører tradisjonen videre og sørger for sammenheng i det britiske kongehuset og kontinuitet i det britiske samfunnet. I en lengre periode har han også gått direkte inn i rollen som sin mors stedfortreder og utført flere av dronningens oppgaver.

Kong Charles på vei til London fredag.

Har lansert ny strømpakke

Tirsdag fikk britene ny statsminister etter at Liz Truss vant partilederavstemningen i det konservative partiet. I løpet av tre dager går den lengst sittende monarken i verden bort, og britene får en ny statsminister og regjering. Oppmerksomheten rundt ny regjering med dens mange utfordringer kommer helt i skyggen av dronningens død.

Den politiske agendaen, der levekårskrisen i øyriket er blant de mest aktuelle, settes på vent mens folket sørger. Den nye statsministerens to taler på tre dager setter opphetede debatter om strøm, galopperende priser og andre politiske utfordringer på pause.

For Truss har allerede rukket å lansere en ny strømpakke med et tak for strømpris. Det viser en statsminister med en umiddelbar handlekraft i en tid mange briter frykter vinterens kulde og stadig økende matbudsjetter.

Traff med sitt budskap

I de neste dagene og ukene vil også statsministeren være en samlende skikkelse for britene. Den nye statsministeren og den nye kongen er fullstendig avhengige av hverandre i det konstitusjonelle monarkiet. Og særlig nå under tronskiftet.

For øyeblikket overskygger den sorgfulle virkeligheten alt som har med skattelette og politiske ideologier å gjøre. Truss kunne i sin tale til folket utenfor Downing Street 10 etter dronningens død vise sin hengivenhet til regenten som hadde vært et stort forbilde for henne.

«Dronningens hengivenhet og pliktoppfyllelse er et eksempel for oss alle», sa Truss. Det var rette ord til riktig tid bare noen timer etter Elizabeths død.

Truss trives nok i rampelyset, men har så langt fremstått litt stiv og keitete når hun holder taler. Men denne gangen traff Truss med sitt budskap.

Talen ga henne en uventet og god anledning til å vektlegge også det hun selv setter høyt hos folkets tjenere: hengivenhet og pliktfølelse. Da aksepterer nok folk at Truss for en kort stund talte seg inn i glansen av dronningen og hennes popularitet.

Utfordringer i kø

Når hverdagen vender tilbake, står regjeringens utfordringer i kø. Bare 12 prosent av velgerne sa i en meningsmåling at de hadde tro på Truss som statsminister. Hun må hanskes med arven etter brexit og Boris Johnsons partygate. Samtidig vil hun prioritere å legge en ny politisk plan.

Gjennom lederkampen i partiet snakket Truss i hele sommer om skattelette som medisin for å kjempe mot britenes høye inflasjon.

Etter at hun kom seirende ut av kampen mot Rishi Sunak og ble statsminister, har hjelpepakker og andre politiske løsninger for å hjelpe hardt trengende briter vært gjennomgangsmelodien.

Slik handler en pragmatisk konservativ statsminister. Strengt ideologisk ligner hun nok tidligere statsminister Margaret Thatcher, men i møte med virkeligheten er hun preget av en pragmatisk konservatisme som tilpasser seg folket og virkelighetens krav.

Dronning Elizabeth hevet seg over politikken, men ikke over folket. Statsminister Liz Truss kan ikke heve seg over politikken, men hun kan som dronningen la være å heve seg over folket.