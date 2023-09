Regjeringen strammer grepet

Når plikten til journalføring og arkivering faller bort, blir det enda vanskeligere å finne og be om innsyn i relevante dokumenter, skriver kronikkforfatteren. Her er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i samtale i stortingssalen. Vis mer

Regjeringen er bekymret over en stadig mer pågående offentlighet.

Publisert: 25.09.2023 15:36

Regjeringen er bekymret over en stadig mer pågående offentlighet og har foreslått en rekke innstramminger. Det gjelder interne dokumenter, krav om journalføring og andre forhold som kan kaste større lys over hva forvaltningen driver med.

Justisdepartementet legger vekt på at byråkratiet må kunne arbeide uforstyrret. Mindre innsyn vil forhindre at utenforstående får vite om intern uenighet, utilbørlig politisk press og hvem som kan påvirke beslutninger utenom de regulære kanalene.

Byråkratiets mørke gjørmehull

Jeg er ikke alene om å gjøre Franz Kafkas hovedperson K i «Prosessen» rangen stridig i hans vandring i byråkratiets mørke gjørmehull. I forbindelse med et bokprosjekt sendte jeg høsten 2020 en innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet (UD).

Jeg ba om innsyn i ti dokumenter i alt. UD responderte noe over en måned senere. Det ble mager fangst: «Etter nitid søk i UDs eldre arkiv, har vi dessverre kun funnet to av de etterspurte dokumentene.»

I et etterfølgende svar fremgår det at «EØS-materialet har vært gjennomgått. Det konkluderes derfor med at de resterende etterspurte dokumentene dessverre ikke finnes i UDs arkiv».

Et par år senere gjorde jeg et nytt forsøk, denne gangen med Nærings- og fiskeridepartementet. Det viste seg at dette arkivet var adskillig mer rikholdig. Siden dette var mer enn 30 år gamle dokumenter, hadde jeg god tro på å få tilgang til materialet «utan ugrunna opphald», som offentleglova sier.

Selv etter en rekke skriftlige og muntlige purringer skulle det likevel gå seks måneder før jeg fikk siste del av det etterspurte materialet.

Min personlige erfaring med innsynsbegjæringer om viktige norske forhandlinger i 1990-årene, prosesser jeg deltok i, og som jeg har nærgående kjennskap til, viser dessverre ikke bare sommel og slendrian i journalføring og arkivering. Skal vi tro departementene selv, er arkivene langt fra komplette.

Professor John-Arne Skolbekken søkte i 2020 om innsyn i en sak som gjaldt helseforvaltningen. Det tok nærmere to år før han fikk innsyn i dokumentene. I klagesaken uttalte Sivilombudet at: «Det bør vurderes og begrunnes hvorfor innholdet i de 30 år gamle dokumentene er av en slik art at det er en reell fare for skade på fremtidige interne prosesser.»

En måte å sørge for at hullene i historien blir borte på, er å kaste dokumentene rett i søpla

Dokumenter i søpla

Postdoktor Ada Nissen og professor Hilde Henriksen Waage avslører i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv at dokumentene om Oslo-fredsprosessen ikke finnes i UDs arkiv og på «besynderlig vis hadde havnet i stjernediplomatens private eie». Artikkelen sier videre at Terje Rød-Larsen ikke ønsket å levere dokumentene tilbake: «Selv etter at Riksarkivaren påpekte at dette var brudd på norsk arkivlov.»

Under overskriften «Sjokkpåstander – reiv i stykker dokumenter» forteller Dagbladet om bekymrede historikere som frykter «hull i historien» fordi daværende president Donald Trump skal ha hatt for vane å rive opp dokumenter før han kastet dem.

En måte å sørge for at hullene i historien blir borte på, er å kaste dokumentene rett i søpla. Helst uten journalføring.

Der George Orwells «Big Brother» må opprette en massiv sannhetsfabrikk for å oppdatere historien på løpende bånd, er søppelbøttemetoden både billigere og adskillig mer effektiv. Dette går til selve kjernen i Justisdepartementets forslag om ytterligere innskrenkninger i tilgangen til informasjon.

Når plikten til journalføring og arkivering faller bort, blir det enda vanskeligere å finne og be om innsyn i relevante dokumenter og lettere å kaste dokumenter i søpla.

Allerede i dag med den eksisterende loven er det vide muligheter for å unnta fra journalføring og unnta fra arkivering av såkalte «organinterne dokumenter». Her er tolkningsmulighetene mange. Det er opp til organet selv å vurdere hvordan det tolker hva arkivforskriften kaller dokumenter som «er ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon».

Her vil nok byråkrater, offentligheten og historikere ha svært forskjellig syn.

På tross av at forslaget har møtt på sterk motstand i offentligheten, ser myndighetene ut til å ta det rolig

Har ikke hjemmel

Sivilombudet sier at: «Høringsnotatet drøfter ikke konsekvensen av at hvis man fjerner muligheten til i det hele tatt vite at organinterne dokumenter eksisterer, er det vanskelig å be om innsyn. Vi vet av erfaring at forvaltningen kan ta feil av hva som er et organinterne dokument.»

Leder for Norsk arkivråd, Anja Jergel Vestvold, sier at hennes og andres erfaring med journalføring kommer på toppen av en allerede skrantete holdning til journalføring i offentlig forvaltning.

Hun forteller at: «Det ikke er sjelden man får signaler om å skjule saken litt bak tåkete titler. Ved bevisst utsette eller velge bort journalføring – uten at man har hjemmel til det.»

På tross av at forslaget har møtt på sterk motstand i offentligheten, ser myndighetene ut til å ta det rolig. Tenk om saken går under radaren? Vi kan likevel på vegne av mediene, offentligheten og demokratiet vårt – men også på vegne av historien – håpe at forslaget skrotes.