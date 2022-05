Den viktigste 17. mai på lenge

Jonas Gahr Støre Statsminister (Ap)

8 minutter siden

Mer enn på veldig lenge vil vi kjenne på at det vi feirer, ikke er selvsagt, skriver statsminister Jonas Gahr Støre. Bildet er tatt ved et tidligere besøk i Bardufoss.

Nå skulle vi endelig få feire fritt og bekymringsløst. Men årets 17. mai kommer i en alvorlig, internasjonal ramme.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som vi har gledet oss til endelig å feire nasjonaldagen sammen igjen!

Etter to år med 17. mai uten fylte gater og skolegårder. Uten å stå tett i tett i kø til iskiosken eller skulder ved skulder i felles sang. Nå skulle vi endelig få feire fritt og bekymringsløst. Med klemming på starten av 17. mai-frokosten og fremfor alt: med vårt kjæreste symbol på hvem vi ønsker å være som nasjon – barnetogene.

Slik vil det også bli. Det blir en dag med jubel, glede og verdsatte tradisjoner. Like fullt og samtidig: Årets 17. mai-feiring kommer i en alvorlig, internasjonal ramme. Det blir en kontrastenes 17. mai. Mer enn på veldig lenge vil vi kjenne på at det vi feirer, ikke er selvsagt.

Vår nabo har angrepet en annen nabo

Vi trenger knapt tenke etter for å kjenne på det. Vi vil se det. I barnetog over hele landet vil det i år gå ukrainske barn, og vi vil alle vite hvorfor de er her. Det er krig i Europa. Vårt naboland har angrepet et annet naboland. Ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene er enorme, krigsforbrytelser blir begått.

Den invaderende staten er en militær stormakt med verdens største arsenal av atomvåpen i sin besittelse. Den er også vår nabo. Vi deler grense til lands og til havs.

I Kirkenes, som jeg igjen besøkte bare for noen dager siden, har lokalbefolkningen også et nært forhold til russerne som medmennesker, som naboer. Jeg møtte ti år gamle Timofei og hans mor, som hadde kommet til Norge fra Murmansk noen måneder tidligere. Timofei spiller fotball sammen med kamerater fra Ukraina og Norge, og for ham er det helt naturlig. Måten russere, ukrainere og nordmenn jobber, leker, lærer, ja, lever sammen på i Kirkenes, er noe resten av landet nå kan lære av.

Sterkt møte med Denys og Viktoriya

Svært mange russiske mennesker er også ofre – for et autoritært regime med omfattende brudd på grunnleggende friheter og menneskerettigheter.

Da jeg var i Sandefjord tidligere i år, fikk jeg være med på seks år gamle Denys’ første skoledag i Norge. Han ble tatt imot av klassekamerater og faglærer Viktoriya fra Russland, som hjalp ham med å forstå sin nye hverdag og et helt nytt språk.

Det var sterkt å møte lille Denys, som er blitt rykket ut av livet sitt i Ukraina. Men også sterkt å møte Viktoriya og se hennes ønske om å hjelpe, og hennes fortvilelse over hvilke valg lederne i landet hennes tar.

Med ukrainske, russiske og norske barn i felles tog får vi samtidig en påminnelse om at 17. mai ikke bare er en festdag

Kontrasten er det vi feirer 17. mai: vår fred og vår frihet, vårt demokrati, vår rettsstat og vår respekt for menneskerettigheter – prinsipper hjemlet i en grunnlov undertegnet denne dagen på Eidsvoll i 1814.

Alt var ikke på plass den gangen, for å si det mildt, men det ga oss rammeverket for fredelig konfliktløsning, fundamentet for å bygge Norge videre til det vi har i dag.

Hjertelig velkommen til Sverige og Finland

Det er et Norge som må forsvares. Helt bokstavelig med et nasjonalt, troverdig militært forsvar, i en sterk og troverdig allianse med andre vestlige demokratier. Nato-medlemskapet står trolig sterkere enn noen gang hos det norske folk. Nå tyder det meste på at vi får følge av våre naboer i Finland og Sverige. Det vil være deres egen suverene beslutning, men vi vil ønske dem hjertelig velkommen.

Men forsvaret som vi har i dag, vårt vern, handler like fullt om mer enn militært forsvar av landegrenser. Angrepet på Ukraina 24. februar var en foreløpig kulminasjon av Russlands vei bort fra demokratiet. Den utviklingen har gått gradvis over lang tid og føyer seg inn i et urovekkende, internasjonalt mønster. De siste årene har vi i en rekke land sett demokratisk valgte ledere som misbruker sin posisjon til å styrke egen makt ved å innskrenke andres. Steg for steg svekker man rettsstat, frie medier og sivilsamfunn, de viktige maktkontrollerende skrankene.

Demokratiet settes på prøve

Det er knapt halvannet år siden vi ble vitne til hvordan skrankene kan flyttes og trues. Uten sammenligning for øvrig ble USA – landet som sammen med Frankrike var fremste inspirasjon for våre egne grunnlovsfedre på Eidsvoll – kastet ut i usikkerhet, uro og opprør da en sittende president ikke ville godta resultatet av et demokratisk valg. Ti tidligere forsvarsministre følte behov for å minne forsvarsledelsen om at den hadde sverget troskap til Grunnloven, ikke en person. Få dager senere ble kongressbygningen – symbolet på det amerikanske demokratiet – angrepet av en mobb, hisset opp av en utgående president.

USAs rotfestede, demokratiske institusjoner viste seg å bestå prøven. I land med svakere demokratiske tradisjoner og institusjoner ser vi at det i større grad svikter.

I Russland tok det knapt et tiår med 1990-tallets økonomiske og sosiale kollaps før tilliten til demokratiet sviktet. I stedet vokste ønsket om «den sterke mann». Det fikk man. Resultatet ser vi i disse dager.

Ikke bare en festdag

Her i Norge skal vi feire 17. mai på etterlengtet vis. Det er alle vel unt. Jeg håper Timofei og Denys får en stor opplevelse i sitt første 17. mai-tog. Med ukrainske, russiske og norske barn i felles tog får vi samtidig en påminnelse om at 17. mai ikke bare er en festdag. Vi har så mye å glede oss over i dette landet, så mye vi må verne om, noe vi trenger å minnes om. Derfor er 17. mai også en viktig dag. I år den viktigste 17. mai på lenge.