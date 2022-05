Jeg føler meg lurt, feilinformert og maktesløs på jakt etter pass

Jeg innser at jeg har hatt for stor tillit til at systemet vil hjelpe meg i mål, skriver Hanne Hårstad. Familien har i løpet av et halvt år ikke klart å skaffe pass til sin 13 år gamle sønn før ferieturen i juni.

Hilsen fra en fortvilet familie som får feriedrømmen knust.

Til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp),

Vi er en familie på fem. For første gang på lenge skal vi til utlandet. Feriebudsjettet er brukt opp på flybilletter og Airbnb-leilighet. Nå sitter vi maktesløse og ser på at feriedrømmen forsvinner på grunn av svak håndtering av en varslet krise. Hvorfor håndterer ikke Politiet pass og identifikasjonspapirer til befolkningen bedre?

En personlig feil med alvorlige konsekvenser

I januar 2022 booker vi passtime til tre barn og én voksen.

Ferien ble bestilt i desember 2021, og passtimene ble bestilt like etterpå. Allerede i januar leste vi nemlig om passproblemer. Mannen i huset satt flere timer på politiets nettsider for å oppdrive passtimer. Til slutt fikk vi time i Ski i slutten av februar. Den gang var det færre timer tilgjengelig for booking enn det er i dag.

I februar 2022 gjøres en personlig feil som viser seg å ha alvorlige konsekvenser.

Far drar av sted til politistasjonen. Én time i bil med tre barn – og ferdig utfylte fullmaktsskjemaer, trodde vi. Vel fremme ved skranken viser det seg at mor har glemt å signere på fullmaktspapirer som gjelder 13-åringen. Forsikringer over telefon om at begge foreldre ønsker pass til sin førstefødte, fører ikke frem.

Går det an å lage passet nå mens gutten er på politistasjonen, så kan mor komme senere i ettermiddag å levere signert skjema? NEI.

Men dere ser jo at jeg ønsker identifikasjonspapirer til de to andre barna, og da forstår dere vel at også eldste mann skal ha ...? NEI.

Tiltro til myndighetene

I mars 2022 er leveringstiden på pass fire uker.

Etter denne megatabben gjør vi et nytt forsøk. Nå skal vi jo tross alt bare bestille passtime til én person. Dette må da gå. I starten av mars sitter vi to voksne mennesker midt i arbeidstiden og følger med på politiets nettside i timer.

Vi er særdeles fornøyde med oss selv når vi håver i land en kveldstime på Grønland politistasjon datert 16. mai. Det står på alle nettsider at leveringstiden på pass er cirka fire uker. Vår avreise dato er 27. juni. Dette må jo være god margin.

16. mai unnlater medarbeider ved Grønland politistasjon å informere om ID-kort og ekspresspass.

Den dagen sitter mor og sønn på Grønland politistasjon for å få laget pass. I etterpåklokskapens lys ser jeg at min tiltro til at myndighetene hjelper oss i mål med identifikasjonspapirer, i beste fall er naiv.

Vi forteller til saksbehandler at vi har avreise mandag 27. juni, og at det var viktig for oss å få ID-papirer før avreise. «Ja, det skulle gå bra», sier hun og unnlater å informere om at behandlingstiden er betraktelig kortere på ID-kort, og at det finnes noe som heter «ekspresspass» ved fremvisning av reisedokumentasjon.

I etterpåklokskapens lys ser jeg at min tiltro til at myndighetene hjelper oss i mål med identifikasjonspapirer, i beste fall er naiv

Reisedokumentasjonen hadde jeg på telefonen, hvis vedkommende hadde tatt seg bryet med å spørre. Og ja, jeg innser at jeg burde vært ytterligere godt forberedt, spurt om ID-kort og dratt opp dokumentasjon på eget initiativ. Men er dere ikke ansatt for å hjelpe oss til å få reist ut av landet?

I etterkant får jeg høre av kolleger og venner at de har bestilt ID-kort på samme tidspunkt og mottatt dette 7–15 dager senere. Riktignok fra andre politistasjoner enn Grønland. Eksempelvis har Grålum politistasjon vært lynraske på å betjene ID-kort søknader. Har de store politikontorene lengre saksbehandlingstid enn mindre politikontorer?

Urimelig og urettferdig praksis

26. mai kom nyheten om endring av nødpassregler. Nå blir vi skikkelig bekymret.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tatt grep, og brått legges det ut en haug ledige timer på politikontorer over det ganske land. Mor, far og sønn tropper opp på Sandvika politistasjon 27. mai kl. 21.30. Kan vi rette på passbestillingen som er igangsatt?

Er det lov å omgjøre passbestillingen til en ID-kortbestilling. NEI. Det lar seg ikke gjøre. Når man har bestilt pass, så er man i passkøen. Da kan man ikke stille seg samtidig i ID-kort-køen.

Er det lov å omgjøre passbestillingen fra ordinær ventetid til en ekspressbestilling. NEI. Det lar seg ikke gjøre, og saksbehandleren på Sandvika politistasjon kan fortelle at vår sønn får pass første eller andre uken i juli. Vår avreise er i slutten av juni. Samtidig får jeg SMS fra en venninne som har avreise i starten av august. På politistasjonen i Ski forteller de raust om muligheten for å bestille ekspresspass, så sant du har reisedokumentasjon i orden. Det har da visselig vi også.

Hva slags urimelig og urettferdig praksis er dette? Hvorfor er det slik at medarbeidere og politistasjoner både informerer ulikt og praktiserer ekspresspass ulikt? Hvorfor tar ikke politiet i bruk sin egen SMS-tjeneste og oppfordrer til ID-kort bestillinger? Det ville vært vinn-vinn.

Hvorfor sorteres ikke produksjon av pass ut ifra borgerens dokumenterte avreisetidspunkt? Pass som skal brukes i november, trenger jo ikke å produseres nå?

Jeg har forsøkt og feilet i et halvt år

Er Politiet villig til å rette på feilen som er gjort, vedrørende manglende informasjon om både ID-kort og ekspresspass?

Jeg har booket time 21. juni på Grønland politistasjon. At denne timen kan brukes til å be om nødpass, tviler jeg på. Det er visst en egen kø for det.

Jeg føler meg lurt, feilinformert og maktesløs på jakt etter identifikasjonspapirer. Jeg har forsøkt og feilet i et halvt år. Jeg innser at jeg har hatt for stor tillit til at systemet vil hjelpe meg i mål.

Hvis noen vil invitere min sønn til en begravelse i Frankrike i slutten av juni, takker han ja til det

Dette må jo være løsbart?

Behold nødpassreglene slik de er pr. 29. mai.

La alle barn med internasjonal fødselsattest får reise.

Rydd opp i feilaktig saksbehandler praksis, og skaff oss et ekspresspass.

Sørg for å lande forslaget så fort som mulig om at det er lov å reise uten pass i Schengen.

Jeg setter meg i nødpasskø i slutten av juni.

Så vidt jeg forstår, må man etter 30. mai ha særskilte medisinske grunner til å få nødpass eller skulle delta i en begravelse. Hvis noen vil invitere min sønn til en begravelse i Frankrike i slutten av juni, takker han ja til det. Eller er mors psykiske helse medisinsk grunn god nok?

Hilsen fra en fortvilet familie som får feriedrømmen knust