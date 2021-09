Alt gikk ikke galt 9. april 1940

Gull til en verdi av 7,4 milliarder 2020-kroner ble sikret i løpet av noen få timer. Hvordan var det mulig? spør kronikkforfatter Asbjørn Jaklin. Bildet fra 1940 viser at gullbarrer tas ut fra et bankhvelv.

En drøyt 80 år gammel erfaring kan lære oss noe om betydningen av beredskap.

Like før tyske soldater marsjerte oppover Karl Johans gate, hadde den siste av 26 lastebiler med Norges gullbeholdning akkurat kjørt ut porten i Norges Banks bygning. Gull til en verdi av 7,4 milliarder 2020-kroner ble sikret i løpet av noen få timer. Hvordan var det mulig?

Stikkordene er høy beredskap og handlekraft når det gjaldt som mest, viser kildene bak min bok Flukten med Norges gull som utgis nå i høst.

Moderniserte sikkerhetshvelvet

Fem år før det tyske overfallet avtalte Norges Banks sjefdirektør Nicolai Rygg og kommanderende general Kristian Laake å etablere et sikkerhetshvelv i en festning utenfor Oslo. Bakgrunnen var en økende uro i Europa og fare for ny storkrig. Samme år startet en modernisering av bankens sikkerhetshvelv på Lillehammer, et omfattende arbeid som ble sluttført kun noen måneder før tyskerne angrep.

Tiltakene skulle sikre det såkalte seddeldekningsgullet, den gullmengden som Norges Bank etter loven måtte oppbevare i Norge for å kunne trykke sedler. Norges øvrige gullbeholdning hadde Rygg for lengst fraktet i sikkerhet til USA og Canada.

Hver morgen i en periode ble fire ansatte låst inn i hvelvet. De ble sluppet ut bare til formiddagsmat og ved arbeidstidens slutt.

Nicolai Rygg var professor i statsøkonomi og statistikk ved Universitetet i Oslo før han ble direktør i Statistisk sentralbyrå. Det var en erfaren og viljesterk fagmann som overtok sjefsstolen i Norges Bank i 1920. Rygg følte en økt uro over utviklingen i Europa, og i 1938 ga han ordre om å pakke seddeldekningsgullet slik at det raskt kunne fraktes ut av hovedstaden.

Hver morgen i en periode ble fire ansatte låst inn i hvelvet. De ble sluppet ut bare til formiddagsmat og ved arbeidstidens slutt. Oppgaven deres var å legge gullbarrene i kasser og binde rundt med jernbånd. Kassene ble merket på internasjonalt vis, påført bokstavene NB og et nummer, forseglet, nøye registrert og deretter satt tilbake på plass. Vinteren 1940 ble også gullmyntene pakket på samme måte.

Viste handlekraft

Da tegnene på tysk invasjon ble tydelige, ringte Nicolai Rygg til kommanderende general: Skulle de frakte gullet til sikkerhetshvelvet i festningen eller til Lillehammer? General Laake rådførte seg med generalstabssjefen og anbefalte Lillehammer. Rygg ble natt til 9. april 1940 vekket med melding om at tyske krigsskip befant seg i Oslofjorden, og at byen kunne bli bombet klokken 09.00. Han innkalte straks funksjonærer og leide inn lastebiler.

En annen person som viste handlekraft, var daværende finansminister Oscar Torp. Han drøftet evakueringen av gullbeholdningen med Rygg allerede 8. april. Natt til 9. april ga Torp, gjennom en ekspedisjonssjef i departementet, Rygg beskjed om å iverksette evakueringsplanen. Beskjeden ble gjentatt omkring klokken 08.00, denne gangen direkte på telefon fra Torp til Rygg.

Det var to menn med svært ulik bakgrunn som samarbeidet, en akademiker og en veteran fra arbeiderbevegelsen.

Direktøren i Norges Bank Nicolai Rygg (til venstre) og daværende finansminister Oscar Torp bidro begge til å redde Norges gullbeholdning.

46 år gamle Oscar Torp var sønn av en fabrikkarbeider og en vaskehjelp og hadde vokst opp i en ettroms leilighet ved Sarpsborg. Som eldste sønn måtte Oscar Torp gå ut i arbeidslivet som 13-åring da moren ble alene med en stor ungeflokk. Om kveldene utdannet han seg til elektrisk montør. Etter en rekke verv i Sarpsborg og Østfold Arbeiderparti tok han plass i Arbeiderpartiets landsstyre og ble valgt til formann i 1923.

Hastet ut bakdøren

Mens Rygg ledet lastearbeidet i Norges Bank, holdt Torp ham orientert på telefonen fra Finansdepartementet om hvor langt tyskerne var kommet i fremrykningen. På et tidspunkt meldte Torp: «En avdeling tyske soldater marsjerer nå inn Drammensveien!»

Finansministeren ble på sin post helt til en nervøs vaktmester ringte og sa: «Nå kommer tyskerne inn hoveddøren!» Da hastet Torp ut bakdøren, satte seg i bilen og reiste etter regjeringen som hadde flyktet til Hamar.

At Oscar Torp holdt skansen i Finansdepartementet inntil tyske soldater kom inn hoveddøren, er en scene som hentet fra en spenningsfilm

Er det Rygg eller Torp som skal ha hovedæren for at gullet kom ut av hovedstaden? Ulike kilder og miljøer holder frem hver sin mann og betoner forskjellig hvem som bør ha mesteparten av æren. Personer knyttet til Norges Bank peker gjerne på Rygg, mens det politiske miljøet holder frem Torp.

Finansminister Oscar Torp ble på sin post helt til en nervøs vaktmester ringte og sa: «Nå kommer tyskerne inn hoveddøren!» Bildet viser den tyske fortroppen marsjerende innover Drammensveien 9. april 1940.

Operasjonen pågikk en måned

I løpet av 9. april 1940 kom samtlige 26 lastebiler som forlot Oslo, velberget frem til Lillehammer. Da tyskerne senere rykket nordover, måtte gullet flyttes i all hast med spesialtog vestover.

En tid sperret tyske fallskjermsoldater jernbanelinjen ved Dombås. Gullet nådde Åndalsnes og Molde før tyskerne bombet byene sønder og sammen.

I fiskebåter fra Møre og Frøya fortsatte ferden nord til landets midlertidige hovedstad, Tromsø. Denne hemmelige operasjonen i 1940 pågikk en måned. Den norske gullbeholdningen kom etter hvert trygt over til Storbritannia og Amerika. Den var viktig for den norske eksilregjeringens handlefrihet og finansiering av kampen mot nazistene.

Som hentet fra en spenningsfilm

At transporten lyktes, skyldtes en kombinasjon av høy beredskap, handlekraft og dyktige enkeltpersoners innsats.

Det er imponerende at sjefdirektør Nicolai Rygg i god tid før det tyske overfallet hadde sørget for å sende store deler av Norges gullbeholdning til trygge havner og gjort seddeldekningsgullet reiseklart.

At finansminister Oscar Torp holdt skansen i Finansdepartementet inntil tyske soldater kom inn hoveddøren, er en scene som hentet fra en spenningsfilm.

Uten denne beredskapen ville man ikke klart å få gullet unna raskt nok, og tyskerne ville mest sannsynlig ha fått tak i det.

Sikring av 49 tonn gull lar seg ikke improvisere på noen timer. Denne viljen og evnen til å forberede seg på det verste, er interessant.

I hvilken grad kan vi si at dagens Norge har en lignende beredskap på kritiske samfunnsområder? I hvilken grad er vi forberedt på det verste? Erfaringene i vår tid er vel dessverre at beredskapen viser seg å være for dårlig når det verste skjer.