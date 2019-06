HBO-serien Chernobyl har høstet strålende kritikker over hele verden. Norske aviser har vært nærmest unisone i sin beundring av serien. Og det med god grunn. Dette er TV-drama på sitt aller beste.

Et for det meste oversett aspekt av serien, derimot, er hva den lærer oss om helt grunnleggende, og universelle, måter ikke-demokratiske regimer er forskjellige fra demokratiske regimer.

Det har nok ikke vært et mål for serieskaperne, men Chernobyl gir en uovertruffen innføring i hvorfor og hvordan demokratisk styre i lengden er overlegent autoritære styreformer. Om du vil, viser serien hvorfor det er verdens demokratier, og ikke Kina, som vil dominere også det 21. århundre.

Julie Lunde Lillesæter

Autoritære ønsketanker

I en tid hvor den demokratiske fanen er noe falmet. Hvor flere peker på hvor effektive autoritære regimer er eller at de sjenerer høyere økonomisk vekst. Hvor mye mindre kaos, splittelse og polarisering de har.

Da er kanskje det viktigste serien formidler at autoritære regimer i alle former til syvende og sist bærer med seg helt grunnleggende, strukturelle svakheter. Svakheter som til slutt vil undergrave hele regimet.

Liam Daniel/HBO Nordic

Rasjonalet for nærmest alle ikke-demokratiske regimer har vært at landet trenger sterk, autoritær, ledelse for å skape fred og sikkerhet, økonomisk utvikling og velstand. Argumentet til diktatorer på tvers av verden har vært at de kan levere resolutt og effektiv ledelse. I motsetning til demokratier som leverer krangling og tafatte kompromisser.

Slik begrunner Putin og Erdogan sine styrer, og slik begrunnet det sovjetiske kommunistpartiet sitt styre.

Demokrati er krevende

På overflaten er dette argumentet tilforlatelig. Demokratier krever endeløs rådslagning, høringer, minoriteter må inkluderes i beslutningstagningen, og kompromisser som til slutt ingen egentlig er helt fornøyd med. I et diktatur kan diktatoren, eller partiet, finne ut hva som er best og iverksette nødvendige tiltak. Enkelt og greit.

De siste 10 årene har derimot en stor forskningslitteratur uomtvistelig vist at så enkelt er det ikke. Denne litteraturen viser at myten om den overlegne autoritære økonomiske veksten er nettopp det, en myte. Demokratier har bedre og, vel så viktig, mye jevnere økonomisk vekst enn ikke-demokratier.

Vel så viktig, denne litteraturen har og identifisert et sett av grunnleggende svakheter som plager, og i lengden undergraver, alle ikke-demokratiske styreformer. Det er nettopp disse svakhetene Chernobyl så godt illustrerer.

Mistillit gjennomsyrer systemet

For det første, i motsetning til i demokratier er bruk av vold aldri utelukket i autoritære regimer. Autoritære regimer anerkjenner aldri et rettsvesen som står over regimet. I Chernobyl illustreres dette i siste episode, hvor dommerne allerede før rettssaken har fått beskjed fra partiet om hva dommen skal være.

Konsekvensen av dette er at regimet alltid kan ty til vold, mot enkeltpersoner og mot hele grupper. Noen ganger er dette kun i ytterste konsekvens og graden av voldsbruken til regimer varierer betydelig på tvers av land. Men i bunn og grunn vet alle innbyggere i diktaturer, fra «Jørgen Hattemaker» til visepresidenten, at livene deres aldri er helt trygge.

Liam Daniel/HBO

Dette har dramatiske konsekvenser for hvordan folk lever livene sine. Og for hvordan de som styrer landet forholder seg til hverandre. Mistillit gjennomsyrer systemet. Denne mistilliten gjør på den ene siden at folk investerer mindre i næringsutvikling som kan bære frukter på lang sikt. Hvorfor bruke ressursene dine på noe som når som helst kan tas fra deg?

Uforutsigbart og kostbart

Men det gjør òg at de som styrer ikke klarer å enes om felles kompromisser som kan legge grunnlaget for langsiktig og stabil styring. I stedet er det ikke uvanlig at slike regimer plutselig og uten forvarsel endrer kurs. Slik uforutsigbarhet hemmer langsiktig vekst og sikkerhet.

Demokratier kan ofte være fryktelig treige til å bestemme seg. Men når de først har gjort det, står de oftest fast ved kursen – muligens med unntak av bompenger.

Vasily Fedosenko / Reuters / NTB scanpix

For det andre, mens en demokratisk valgt leder er avhengig av bred folkelig støtte for å vinne valg og forbli ved makten, er en diktator som regel kun avhengig av støtten fra en ørliten del helt sentrale støttespillere for å holde på makten.

Dette inkluderer alltid militæret og sikkerhetsstyrkene. Helt grunnleggende fører dette til at autoritære regimer bruker mye mer ressurser på å holde disse få støttespillerne glade. Militæret i Nord-Korea så vel som i Venezuela, har derfor mat og klær mens folket sulter. Demokratisk valgte ledere, derimot, bruker mye mer ressurser på brede velferdsgoder som gagner store deler av befolkningen.

Feilaktiv og villedende informasjon

For det tredje, alle regimer er avhengig av god og troverdig informasjon for å styre et land. Ingen diktator vet hva som skjer i alle landets kriker og kroker. De er avhengig av at systemet sender helt nødvendig informasjon oppover i hierarkiet, slik at de som har behov for det kan bruke det.

Men husk at et kjennetegn ved diktaturer er at ingen er helt trygge, og mistillit derfor preger hele systemet. Dette gjør det nærmest umulig for ledere i diktaturer å skaffe seg pålitelig informasjon.

Alle vet at de økonomiske tallene som rapporteres lokalt i Kina er ville overdrivelser. Men ingen tør å rapportere faktiske tall. Gjør de det, kan de sette mer enn sin egen jobb på spill. I Chernobyl blir feilaktig eller villedende informasjon sendt opp og ned i systemet hele tiden. Konsekvensen er at ingen stoler på noen eller noe.

Ulykksalige konsekvenser

Ikke bare vil ledere være usikre på om informasjonen de har er korrekt, men de vil også sensurere og gi ut feilaktig informasjon selv. I ettertid vet vi at Tsjernobyl kunne vært unngått.

Flere kjente til at det var alvorlige feil ved reaktorene. Ulykksalig ble denne informasjonen, slik som det så ofte skjer i autoritære regimer, skjult og nedgravd av regimet selv. De nødvendige utbedringene som kunne forhindret katastrofen ble ikke gjennomført.

Nettopp de autoritære strukturene gjorde derfor Chernobyl til en uunngåelig ulykke.

