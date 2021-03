Vi som er født uten ski på beina

Hanan Abdelrahman

«Kan vi få en skikonge med pakistansk bakgrunn?» spurte Aftenpostens sportskommentator. Nå svarer høyskolelektor Hanan Abdelrahman med sin historie om ski og vinter i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Da jeg i 2002 for første gang landet på Gardermoen, var det absolutt uten ski på beina.

I en kommentar spør Aftenpostens sportskommentator Daniel Røed-Johansen: «Kan vi få en skikonge med pakistansk bakgrunn?» Utgangspunktet var at langt flere med minoritetsbakgrunn har vært å se i skiløypene i vinter.

For å svare deg, Daniel, må jeg fortelle min historie om ski og vinter i Norge. I år tok jeg den siste lange, deilige turen i skogen i nærområdet mitt på Mortensrud før snøværet kom.

Etterpå satt jeg i vinduskarmen og betraktet snøen med usikkerhet og fortvilelse. «Hva skal jeg gjøre av meg når skogen blir stengt i mange uker? Jeg mestrer jo ingen av vinteraktivitetene i Norge.»

Føler meg liten og dum

Mens mine norske venner gleder seg til silkemyke, nypreppede skiløyper og blå Swix, gruer jeg meg. Jeg føler meg så liten og dum, selv om jeg ellers er en oppgående dame på mange andre områder.

Hanan Abdelrahman, høyskolelektor. Foto: Privat

Da jeg i 2002 for første gang landet på Gardermoen, var det absolutt uten ski på beina. Det tok 17 år før jeg sto på Skullerudstua for å knekke enda en ny og viktig kode i det norske samfunnet. Jeg hadde meldt meg på et skikurs for voksne som kostet skjorta.

Vi gikk først uten staver for å finne balansen. Da stavene ble en del av treningen, klarte jeg ikke å bruke dem. De var i veien for meg hele tiden. Usikker og redd som jeg var, plantet jeg dem godt i snøen foran meg for å ikke falle. Å brekke lårhalsen i en alder av 38 år er vel ikke sjarmerende for noen.

Blandet mottagelse

Samme år tok jeg min første skitur i Marka med en raus turvenn. Han gjorde alt han kunne for å få meg til å knekke koden. Jeg fikk en blandet mottagelse av andre i skisporet denne solrike dagen i mars.

Noen smilte og viste stor begeistring for min innsats, andre byttet irritert spor for å slippe å sakke farten på grunn av hun treige, og en ga meg nærmest kjeft. Jeg ga opp etter at jeg med hver muskel i kroppen hadde kjempet meg gjennom hele fire kilometer på ski.

Hanan Abdelrahman, høyskolelektor, på tur i Oslomarka. Foto: Privat

På slutten av samme måned prøvde jeg meg på ett nytt eventyr med min tøffe, tyrkiske venninne på Hardangervidda! Ja, du leste riktig. Hardangervidda, uten skiferdigheter eller skispor, men med bøttevis av mot og vilje til å bli en del av vinterfellesskapet. Jeg var lei av å føle meg utenfor.

Ingen dans på roser

Veien mot å bli en habil skiløper som virkelig har glede av dette, er ikke en dans på roser. Du må tåle å drite deg ut, takle en del knall og fall, ha selvtillit, stå på-vilje og både psykisk og fysisk styrke.

I vinterferien pleide familien vår å reise til solrike strøk for å rømme fra vinter og snø. Det siste året har pandemien lært de fleste av oss at vi kan få til mye moro ute i naturen i Norge, uansett årstid og vær.

Det var en stor glede i vinter å være vitne til at min eldste sønn lånte utstyr fra «BUA» for å stå slalåm sammen med andre gutter med minoritetsbakgrunn.

Jeg fantaserer om milelange skiturer i Marka, om natten, i måneskinn, med hodelykt, rim i håret og røde kinn av både kulde og bevegelsesglede, uten frykt, uten hemninger og med full kontroll. For ikke å snakke om lange skøyteturer for å utforske alle kriker og kroker i Marka.

Lære å trives i kulden

Det å komme seg ut i den lange mørke kalde vinteren i Norge har mange helsegevinster. At det snør og er kaldt, betyr nemlig ikke at skogen er stengt, selv om du ikke mestrer skikunsten.

Det første du bør gjøre, er å lære å trives i kulden ved å skaffe deg varme vinterklær, riktig skotøy, brodder og gamasjer. Det finnes skogsstier som er tilrettelagt av Bymiljøetaten i Oslo slik at du kan gå til fots selv om det er mye snø.

De fleste kjente turstiene i skogen blir etter hvert godt opptråkket av mange turgåere. Lån eller invester i par truger. De gir virkelig god tilgjengelighet og fysisk trening på snødekkede skogstier. Brodder eller ispigger er et must for å vandre på isen eller isete stier.

Gå gjerne også til innkjøp av en fin akematte. Det er gøy for hele familien og gir en passe dose med adrenalin. Lær deg å tenne bål ute. Det er bare så deilig å høre den knitrende beroligende lyden mens du unner deg en varm kopp kakao eller et godt måltid lagd på bålet.

Fantaserer om Birken

Tenker du på å skaffe deg utstyr til vinteraktiviteter, er mitt beste tips for å spare både miljøet og egen økonomi å låne eller kjøpe brukt på nettet eller på loppemarked. Det finnes heldigvis også noen steder i Oslo hvor du kan låne utstyr av toppkvalitet, som «Bua» og «Frigo».

Det er ikke skam å be dine venner eller familiemedlemmer som kan gå på ski, om å trene sammen med deg. I tillegg bør du følge nøye med friluftssidene i sosiale medier. Den Norske Turistforening (DNT) tilbyr kurs og en del utstyr til selvkost.

Takk til venner som fantaserer om at Hanan skal kunne gå Birken.

For å komme dit Daniel Røed-Johansen og mange andre i det norske samfunnet håper på, bør flere gode krefter og tiltak i dette landet trå til. Frivilligheten, friluftsorganisasjonene, skolen, skikretsene og idrettsforbundet bør samarbeide om rimelige eller gratis kurs i de fleste vinteraktivitetene.

Det kan gjerne være kurs for foreldre og barn sammen. De bør også sørge for enda større muligheter for utlån og gjenbruk av vinteraktivitetsutstyr og klær.

Takk til mine tålmodige venner som ikke gir meg opp, og fantaserer om at Hanan skal kunne gå Birken med dere en gang. Alt er mulig! Å mestre vinteraktivitetene er et godt utgangspunkt for å bli en del av det store fellesskapet og for å føle seg både psykisk og fysisk sterk i vårt Norge!