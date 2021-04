Søker du skogens ro? Prøv disse ti turene i Nordmarka.

Stien som fører til Vidvangshøgda, er én av de mest idylliske i Marka, skriver Anders Skaiå. Foto: Anders Skaiå

Rolighaugen, Slottet og Hornet. Her er ti turer i Nordmarka for lykkelige øyeblikk.

Kronikk

Er det én ting koronaen har lært oss, så er det at vi er ingenting uten naturen. Skogen har åpnet seg gavmildt og gitt oss grønne lunger, kilder, frodige blomster, fuglesang og beskyttelse.

Her er ti turer i Nordmarka for lykkelige øyeblikk med refleksjon og følsomme samtaler. Ta med hengekøye. Bruk ut.no, og la øyne og pekefinger gli over kartet, så finner du frem.

1. Revshammeren

Foto: Anders Skaiå

Et par kilometer nordøst for Oslos høyeste topp, Kjerkeberget, ligger Revshammeren. Her får du en opplevelse av stundens nytelse som gir deg fornemmelsen av den evige skog.

Her kan du fryde deg over den friske luften under de skyggefulle trærne, mens du ser Nordmarkas eventyr og eldorado i alle retninger.

2. Rolighaugen

Foto: Anders Skaiå

Rolighaugen ligger mellom Katnosa, Spålen og Sandungen, ja, i selve indrefileten i Nordmarka.

Omkring «haugen» ligger et mylder av tjern, kulper, myrer, skogslier, trange søkk og juv.

Solglitrende koller løfter seg opp av skogen, stedvis med spredte løvtrær. Her kan du sitte uforstyrret lenge og vente på tanker du ikke ønsker å slippe.

Her kommer det tidvis en markatraver for å få et drag av Nordmarkas eventyr over myrer som hviler på gamle sagn fra den gang ulv og bjørn var skogens herrer.

Her merker du at Nordmarkas stillhet og kravløshet er det motsatte at det pantsatte hjertet til storbyens larm.

3. Kollern

Foto: Anders Skaiå

Kollern ligger sørøst for Ølja. Et par kilometer vest ligger Svarttjernshøgda, Markas høyeste topp.

Når du kommer frem, strømmer det lerkers sang fra løvtrærne.

Her leker reven med haren, alt for å gi deg en følelse av at det finnes et jordisk Paradis. Mot sør ser du Pershusfjellet der Kristianiabohemens Hans Jægers erotiske dragning mot Oda Krohg aldri stilnet.

4. Løytnantshytta

Foto: Anders Skaiå

Løytnantshytta ligger øst for Wyllerløypa, nær sagt ved hovedstadens dørstokk.

Hytta ble bygget i 1898 og brent ned av tyskerne i 1944. Plassen er et fortryllende sted og for enkelte en fast ingrediens.

Når du kommer hit og solen filtreres gjennom de tynne løvbladene, får du fred. Finn Rødkleivhytta på ut.no. Litt lenger nordvest finner du rester av hytta. Du må lete litt for å finne plassen, men den som leter, den finner.

5. Råkollen

Foto: Anders Skaiå

Råkollen ligger øst for Langlivassdraget i Sørkedalen. Ved kollens sørside finner du en frodig åpning mot sør. Plassen taler til ditt følelsesliv, den vekker alle sanser. Du ser blomstens intense farger, og du lukter det våte dugget på gresset.

Du berører en trestammes rue hud, du kjenner skogens milde og svalende luft mens du ligger på gresset i hellingen og tenker på den kvinnen som en gang forlot deg.

6. Heikampen

Foto: Anders Skaiå

Heikampen ligger nord for Råkollen. Ved kollens vestvendte side får du et utsyn mot Oslofjorden, mens du i vest ser den alvorlige granskogen.

Rett øst ligger vakre myrer og tjern omkranset av Markas mest eiendommelige furuer. Herfra vil du tenke at ingen hovedstad i verden har en vakrere beliggenhet enn Oslo, og hvilken velsignelse det er å ha Marka like utenfor stuedøren.

Dersom du står her en varm og solfylt vårdag, vil du takke for at du kan lukte, se, høre og smake skogen, føle at solen skinner for deg, og at skogen gjør seg lekker bare for deg.

7. Hornet

Foto: Anders Skaiå

Hornet ligger nord for Smedmyrkoia, omgitt av fredfylte daler og koller. Du ser det spisse Hornet fra Pipenhusveien når du går mot Heggelivann.

På toppen ser du Oslofjorden i sør, Kolsåstoppen og Skaugumåsen i sørvest. Du ser grusveiene som snirkler seg oppover på begge sider av Lysedammene. Plassen leger dine virvlende tanker, fugler kommer i tallrike flokker rett over hodet ditt, du ser det grønne som spirer frem, at skogen vokser. Alt dette med et kravløst grunnlag.

8. Slottet

Foto: Anders Skaiå

Slottet ligger nordøst for Hornet og vest for Langlivassdraget, som sammen med Heggelivann danner Sørkedalselva. Det renner ut i Bogstadvannet.

På toppens nordside ser du nordover mot Langlisvassdragets bredder. Her kan du reflektere over om ikke liljene på marken og fuglene under himmelen bør være dine læremestere slik Søren Kirkegaard taler om.

Hva kan vi lære av liljene og fuglene? spør han. Jo, å være stille, finne hvile, være kravløse og overbærende. Liljene og fuglene er «taushetens glede», ifølge Kierkegaard.



9. Otertjernåsen

Foto: Anders Skaiå

Otertjernåsen ligger et par kilometer vest for Nedre Lysedammen i Sørkedalen. I nærheten finner du idylliske Otertjern og Stuteskallen med sin eiendommelige utsikt over Lysedammene.

Når du trekker opp her en tidlig morgen om våren i frisk, kjølig luft, kan du få øye på en flokk villgjess som flyr mot nord, først rett over hodet på deg, senere fjernere og fjernere før de forsvinner inn i poesiens rike.

Her står gamle grensemerker i stein. På den sørlige delen av åstoppen finner du åpning mot sør. På den vestlige åstoppen ser du skjulte kulper, myrer og tjern med liljer langs kanten.

10. Vidvangshøgda

Vidvangshøgda ligger mellom Sørkedalen og Lommedalen. Oslo, Ringerike og Bærum møtes her.

Sykle opp til Dammyra, følg så en rødmerket sti sørover. Stien er én av de mest idylliske i Marka.

Her går du forbi Helvetesputtene, myrer og kulper med sommerfugler og frosker som skvetter unna når du kommer. Utsiktspunktet er blant de mest spektakulære i Marka.

Kommer du hit en solfylt og klar dag, får du 180 graders utsyn, fra Drøbaksundet og Oslofjorden til en snødekket Gaustatoppen og Norefjell.

