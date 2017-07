Frafall med mening | Kaja Reegård og Jon Rogstad

Frafallet fra videregående utdanning oppfattes som nær en samfunnssynd og et av vår tids største problem. Politikernes definisjon på frafall er når den som begynner på videregående skole, ikke fullfører i løpet av fem år. Dermed defineres en tredjedel av ungdomskullet som avvikere.

Vi mener ikke å undervurdere at frafall kan være problematisk. Det vi synes er mer påfallende er hvordan frafall skaper så stor offentlig bekymring og møtes med et vell av politiske tiltak.

I lys av engasjementet er det oppsiktsvekkende hvor stabilt frafallet har vært de siste 20 årene. Regjeringer kommer og går, frafallet består (om enn det har gått litt ned siste år).

I boken De frafalne – hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres, har vi samlet landets ledende frafallsforskere for å se på frafallet på en annen måte enn den tradisjonelle. Tanken med boken var så selvfølgelig at man kan undres om vi nærmet oss skolepolitikernes hvite flekk. Vi tok nemlig utgangspunkt i de unges behov i stedet for politikernes visjoner. I stedet for å snakke om frafallet, satt vi søkelyset på de frafalne.

Mange seminarer og foredrag er blitt holdt etter at boken kom i fjor. Om vi innenfor et kort format skulle presentere essensen i boken og momenter som har kommet frem i ettertid, er det meningsfullt å skille mellom fire frafallstyper:

1. Definisjonsfrafall. Avgrensningen av hva som forstås som frafall (fullført i løpet av fem år) er problematisk.

Selve begrepet frafall gir inntrykk av at de frafalne er personer som mister grepet, mens det for dem selv ofte oppleves motsatt. De tar grep og kommer seg over i aktivitet som for dem er mer meningsfull. Studier viser hvordan en stor andel av de frafalne gjenopptar sin videregående utdanning etter en pause eller går over i lønnet arbeid. Vogt har påpekt nettopp vår tids utålmodighet med ungdom: Frafallet hadde vært betydelig lavere om vi utvidet grensen på fem år.

2. Ferdighetsfrafall. Dette peker på frafall fra den allmenne ferdighetsutviklingen.

Formelt er det nær umulig å falle fra i grunnskolen, men kognitivt er det en helt annen historie som fortelles. Mange elever sliter med grunnleggende ferdigheter i matte, engelsk og norsk allerede fra mellomtrinnet. En særlig utfordrende periode ser ut til å være 4. og 5. klasse, hvor elevene skal dreie fokus fra å lære å lese til å lese for å lære. En del mestrer ikke dette. De faller tidlig fra i kunnskapsutviklingen, men det synliggjøres først i frafallsstatistikken mange år senere. Den politiske utfordringen er altså at man bør sette inn tiltak før fenomenet observeres. Noe skjer nå med økt fokus på tidlig innsats. For den enkelte som må tilbake for å ta igjen det tapte, er utfordringen imidlertid større. At man sliter med skolen er én ting, men å be 16-åringen om å finne frem bøkene fra 4. klasse er noe ganske annet.

3. Blindt frafall. Begrepet betegner en situasjon hvor elever først og fremst er sikre på at de ikke vil gå videre på studiespesialisering.

De foretar gjerne en form for negativt valg. Det å velge bort er langt viktige enn hva man velger seg til. Valgkompetansen er lav, og valget blir nærmest foretatt «i blinde». Underveis oppsøker man gjerne en rådgiver. Dersom studiespesialisering ikke fremstår som fristende er det nærliggende for rådgiveren å foreslå yrkesfag. Dette er imidlertid en gruppe som ikke nødvendigvis ønsker seg til yrkesfag, og de vet i hvert fall ikke hvilket utdanningsprogram de skal velge. Deres primære ønske er snarere å slippe mer skole. Dette er et selvsagt et dårlig utgangspunkt for å bestemme seg for om man skal bli for eksempel konditor eller snekker. Det er da heller ikke så underlig at en del blant dem slutter eller går over på andre utdanninger når de etter hvert finner ut av hva som passer dem bedre.

4. Resignasjonsfrafall. Dette er tilfelle med ungdom som gir opp skolen som følge av at de er overbevist om og planlegger fremtiden ut fra en tro på at de uansett ikke kommer til å få læreplass eller jobb etterpå.

Poenget er at denne oppfatningen ikke nødvendigvis er riktig. Men det trenger den heller ikke å være for å få effekt, tvert om. Troen er like effektiv. Når man leser om læreplassmangel er det ikke overraskende at noen hver sliter med motivasjonen. Og for den unge gutten med innvandrerbakgrunn er det heller ikke motiverende å satse hardt på utdanning når de leser oppslag i mediene om diskriminering i arbeidslivet eller om andre som ikke får brukt utdanningen sin.

Kanskje er det underlige at vi meisler ut et utdanningssystem som forutsetter at man som ung skal vite hva man vil og hvordan man skal komme dit.

Denne listen er selvsagt ikke utfyllende. Den er likevel tilstrekkelig til å konkludere med at om ikke unge opplever tiltakene som meningsfulle, er det liten grunn til å tro at de vil være vellykkede.

Kanskje er det underlige at vi meisler ut et utdanningssystem som forutsetter at man som ung skal vite hva man vil og hvordan man skal komme dit. Det passer ikke alle 16-åringer som er i ferd med å oppdage livet og seg selv.

