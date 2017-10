Bryt stillheten, Melania! Nå er du det beste som er skjedd sexmarkedet for østeuropeiske jenter | Sofi Oksanen

Kjære Melania

Da jeg var yngre, så jeg opp til jenter som deg. Dere virket så voksne. Men selv om dere bodde bak jernteppet, skjønte jeg ikke hvorfor dere så gjerne ville dra til Vesten. Vestens menn var ingen eventyrprinser, ikke mer enn guttene i nabolaget var det. Det visste jeg fordi jeg vokste opp på begge sider av jernteppet, i Finland og i det sovjetiske Estland.

De fleste jentene som drømte om å reise, hadde ingen anelse om hvordan det egentlig var i Vesten. Når jeg hørte dem snakke, var det som om Vestens menn skulle gi dem en slags drømmejobb, som skulle åpne en ny verden for dem av sosiale og økonomiske muligheter.

Østeuropeiske jenter hadde et visst rykte

Da grensene til slutt ble åpnet, ble drømmen til en mulighet, og du var en av dem som grep fatt i den. Ønsket om å virke mer vestlig er den praktiske forklaringen på hvorfor du endret navn fra Melanija Knavs til Melania Knauss. Men jeg vedder på at det ligger mer bak, for den gangen hadde østeuropeiske jenter et visst rykte. I Vesten ble de møtt av kvinnenes mistenksomme og mennenes lystne blikk. En overraskende mottakelse for nykommerne, sikkert også for deg.

Aksenten din var nok til at alle visste at du var til salgs, for en billig penge.

Jeg husker da seksualiseringen av østeuropeiske jenter begynte i Finland i Sovjet-tiden. Den gangen var Tallinn i Estland, en kort ferjetur unna, kjent som en by der en kvinne kostet like mye som et par strømpebukser. Men det var ikke før i 1990-årene at horder av østeuropeiske kvinner dukket opp på gater og torg i Finland med plakater der det sto «Fitte 50 mark». Dette ble et fast uttrykk i det finske ordforrådet.

Strømmen av utenlandske sexarbeidere

Aldri før hadde vi sett noe som lignet strømmen av utenlandske sexarbeidere til landet, og estlenderne opplevde det som pinlig. Ingen snakket om farene knyttet til menneskehandel den gangen. Selv om Sovjetunionens fall førte til at hele samfunnssystemet i østblokken brøt sammen, var det ingen som var særlig interessert i kreftene som drev kvinner inn i prostitusjon.

Dessverre er du det beste som har skjedd på lenge på markedet for østeuropeiske jenter. Du er blitt hele sexbransjens ansikt.

Etter at Estland ble uavhengig, ble det snart et foregangsland, et ideal på en østeuropeisk økonomi som hadde mer å tilby enn løse kvinner og billig sprit. Turistnæringen vokste, og den internasjonale pressen begynte å gi et litt mer nyansert bilde av Estland. Jeg fikk ikke så ofte tilbud om sex på båten til Tallinn, og russiske og estiske kvinner trengte ikke lenger å senke stemmen på gaten i Finland. Alt dette gjorde meg glad.

Bordeller fylt opp med østeuropeiske jenter

Det jeg ikke forsto, var at sexturismen jeg opplevde, bare var den første bølgen av et slags gullrush til Øst-Europa. Selv om bildet av baltere og slavere var blitt mer nyansert der jeg bodde, smuldret deres renommé andre steder. Bordeller over hele verden ble fylt opp med østeuropeiske jenter, og prosesjonen inn på den vestlige populærkulturens scene hadde bare så vidt begynt.

Trumps kone sier Donald ble revet med: Jeg vet han respekterer kvinner

Når jeg ser tilbake, forstår jeg sammenhengen. For Vesten hadde østblokklandene i et halvt århundre bare eksistert som en del av Det onde imperiet. Om en slaver dukket opp i en film i Vesten, var han en eller annen Ivan i pelslue. På grunn av jernteppet hadde få i Vesten en nyansert oppfatning av de forskjellige statene, om det var Estland eller hjemlandet ditt, Slovenia. Det fantes ingen offisielle fortellinger som gjenspeilet virkeligheten i disse landene som plutselig dukket opp på kartet.

På TV er de prostituerte eller postordrebruder

Da Sovjetunionen falt, ble historier fra den kalde krigen umoderne i populærkulturen. Men opphissende bilder av prostituerte fylte straks tomrommet: Hva mer trenger underholdningsindustrien enn pupper, høye hæler, russiske gangstere og jomfruer i nød? Det faktum at disse jentene kom fra en hvit flekk på kartet, gjorde dem bare enda mer eksotiske. Nye fortellinger om forbindelsen mellom prostitusjon og organisert kriminalitet tilførte et snev av fare, som forsterket effekten enda mer. Østen var det nye Ville Vesten.

Du er USAs førstedame, men når du hører en kjent aksent på TV, er kvinnen på skjermen prostituert, stripper eller postordrebrud. Hun blir heller ikke tildelt så mange replikker, for hva ville vel være poenget med det?

Din stillhet er ikke et privat anliggende. Den påvirker livet og mulighetene til talløse andre kvinner.

Melania, på tross av stillingen din har du ikke satt i gang noen «Melania-effekt», som Vanity Fair påpekte. Ingen løper ut for å kjøpe de kjolene du har på deg, uansett hvor vakre plagg stylisten draperer over din perfekte kropp. Du er ikke et moteikon. Du er ikke et idol. Og hvordan kunne du være det når reaksjonen ansiktet ditt vekker, er #FreeMelania, #SadMelania og #SaveMelania. Dette er hashtags som tilhører et passivt offer i en stereotypisk fortelling om en østeuropeisk jente, ikke en førstedame.

Du er blitt hele sexbransjens ansikt

En venn av meg fra Slovenia fortalte at hun har begynt å unngå spørsmål om hjemlandet sitt. Hvis hun forteller menn hvor hun kommer fra, ser de på henne med det blikket. Du vet hvilket jeg mener. Det fornedrende blikket. All hennes ekspertise og alt hun har oppnådd faglig, blir umiddelbart utslettet på grunn av hvor hun kommer fra. Det er den effekten du har, kjære Melania.

Melania Trump: Den første førstedamen som har posert naken på en skinnfell i kjærestens privatfly

Dessverre er du det beste som har skjedd på lenge på markedet for østeuropeiske jenter. Du er blitt hele sexbransjens ansikt.

«Jeg er ikke noen masete kone», sier du og holder ellers munnen lukket, mens du tar imot din manns nedsettende kommentarer.

For det er nettopp den typen kvinner menn leter etter i de tidligere østblokklandene. En som holder seg innenfor grensene for «ekte» femininitet ved å oppfylle sin «grunnleggende» rolle, som er å levere nytelse til menn. En kvinne som ser ut som en supermodell, men som vokste opp hos bestemoren sin, som slagordet til ett av ekteskapsbyråene definerer det. Hver nye artikkel om de ydmykelsene du har måttet tåle i ekteskapet, selger flere ungkarsweekender og tiltrekker flere kunder til datingappene og tolketjenestene.

Derfor er ikke din stillhet et privat anliggende. Den påvirker livet og mulighetene til talløse andre kvinner.

Den dominerende fortellingen om østeuropeiske kvinner – om diskriminering og utnyttelse – former måten vi behandles på. Den forårsaker angst og depresjon og får oss til å skamme oss over vår egen kropp. Visste du at kvinner med samme immigrantbakgrunn som deg, synes det er vanskelig å anmelde misbruket og volden de opplever? De er redd for at ingen vil tro dem. Historiene i mediene skaper et inntrykk av at de ønsker å underkues, at det gleder dem å objektiviseres.

Visste du at kvinner med samme immigrantbakgrunn som deg, synes det er vanskelig å anmelde misbruket og volden de opplever? De er redd for at ingen vil tro dem.

Det er din manns syn på hva det er å være kvinne, og det er det du normaliserer gjennom din stillhet.

I dag er østeuropeiske jenter – billige og hvite – den mest ettertraktede varen i sexindustrien verden over. De kommer fra land der levestandarden er lav, det sosiale sikkerhetsnettet svakt og korrupsjonen utstrakt, og det er et utmerket utgangspunkt for trafficking og sexarbeid. Jo bedre et lands økonomi er, jo mer likestilling vi finner mellom kjønnene, desto færre jenter ender opp i prostitusjon eller med å gifte seg med en mann de knapt har møtt.

Men vi trenger fremdeles hjelp, og vi trenger det fra kvinner som deg. Du kan være en førstedame og endre verden, slik førstedamer har gjort før deg. Start en stiftelse, besøk krisesentre, skap oppmerksomhet rundt saken, hjelp folk å forstå tegn på trafficking og misbruk og bygg mot hos ofrene, så de tør å stå frem – få dem til å føle at de har rett til det.

Vær et eksempel, bryt stillheten, så vil vi ta imot deg med åpne armer. Du kan få det til. Du kan gjøre en forskjell. Du kan bli en helt for oss alle.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Interessert i å lese mer om Melania Trump? Her er noen forslag:

Eller kanskje du er mer interessert i å lese om forfatteren Sofi Oksanen?

Nordisk Råds Litteraturpris 2010: Gikk til Sofi Oksanen

Les Finn Skårderud om Sofi Oksanen: Kropper til salgs

Skårderud har også skrevet denne artikkelen om Oksanen: Språket bryter stillheten

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.