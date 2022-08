Enorme sikkerhetspolitiske muligheter åpner seg når Sverige og Finland blir en del av Nato

Dag Henriksen Oberstløytnant og professor, forskningsleder, Luftkrigsskolen

Et svensk JAS 39 Gripen-fly over Gotland, 11. mai i år.

Norge må endre militærstrategisk utsyn.

Dersom Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, åpnes et enormt politisk og militært mulighetsrom for nordisk samarbeid. Hva skal vi samarbeide om, rent konkret?

De fem nordiske statsministrene møttes nylig i Oslo. I erklæringen etter samtalene fremhevet de hvordan Norden gjennom å dele et felles verdisystem og grunnleggende sikkerhetsinteresser har som ambisjon å bli verdens mest integrerte region innen 2030.

Statsministrene sier videre at aktuelle områder for forsterket samarbeid i en tidlig fase er innen luftforsvar, logistikk og forsyning, samt felles øvelser og trening i Norden, også som en del av et Nato-samarbeid.

Luftmilitært samarbeid sentralt

Krigen i Ukraina har gjort at flere ser hvor viktig Nato og det å ha militær kapasitet med reell evne til å håndtere Russland, er.

I likhet med de fleste andre nasjoner i Europa har den norske regjeringen signalisert at den vil øke bevilgningene til Forsvaret i årene fremover. Jeg håper at den søvnige og repetitive standardfrasen blant norske politikere om at «nå skal vi øve, seile, og fly mer i nord», blir byttet ut med noe mer substansielt og langsiktig.

Nordisk forsvarssamarbeid kan bli en svært kraftfull styrking av norsk og nordisk sikkerhet. De nordiske landene ønsker å samarbeide. De skal investere store beløp i forsvarsmateriell i årene fremover. Dette kan gi stordriftsfordeler knyttet til logistikk og forsyning.

Dag Henriksen er professor og forskningsleder ved Luftkrigsskolen og leder for Luftforsvarets strategigruppe.

Noe av det mest spennende operative potensialet knytter seg til luftmilitært samarbeid. De nordiske landene vil om få år, alene, ha nesten 150 F-35-fly, i tillegg til et betydelig antall kapable svenske «next generation» JAS 39 Gripen. Dette betyr at Norden alene vil disponere en høyteknologisk kampflyflåte på nærmere 250 fly. I tillegg kommer luftvern, luftovervåkningsradarer, et betydelig antall transportfly, overvåkingsfly, maritime patruljefly, helikopter og så videre.

Felles luftmilitært hovedkvarter naturlig

Å ha slike kapasiteter gir ikke i seg selv økt sikkerhet.

Det som derimot kan øke sikkerheten, er vår evne til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner med disse kapasitetene for å nå overordnede militære og politiske målsettinger på en rask, fleksibel og klok måte.

Militære flys evne til å kunne reagere på kort varsel og forflytte seg hurtig over store distanser gjør at vi raskt kan bistå for å ivareta hverandres sikkerhet. Å kunne utnytte hverandres baser, spre ressursene våre og gjøre dem vesentlig mindre sårbare – for så å kraftsamle ved behov – vil øke Nordens samlede luftmilitære kampkraft vesentlig.

Vi må våge å løfte blikket fra et litt ensidig nasjonalt militærstrategisk fokus på Finnmark

Å etablere et felles nordisk luftmilitært hovedkvarter som en del av Natos kommandostruktur, er en naturlig forlengelse av en slik tankerekke.

Et slikt hovedkvarter kan planlegge, koordinere og lede luftoperasjoner. Det kan dermed, over tid, etablere en organisasjon, en kultur og et militærstrategisk utsyn som favner hele operasjonsområdet de fem nordiske nasjonene utgjør.

Det vil ikke bare gi økt fleksibilitet, men også operativ erfaring og kompetanse knyttet til planlegging og ledelse av luftoperasjoner på et nivå og i et omfang som Norge og Norden ikke er i nærheten av alene.

Norge må endre militærstrategisk utsyn

For å bidra til å etablere en felles kultur, felles strategisk utsyn og evne til samhandling er samarbeid innen utdanning naturlig. Vi trenger å forstå våre respektive sikkerhetspolitiske utfordringer, vi trenger å utvikle kunnskap om hverandre og vi har behov for å etablere en felles forståelse av Russland og våre allierte venner.

Det norske kampflymiljøet må trene og øve sammen med nordiske kolleger. De må bli familiære med militære utfordringer langs den finsk-russiske grensen, Gotlands strategiske plassering, viktigheten av de danske stredene og bistå våre nordiske venner med enda bedre forståelse for Nord-Atlanterens-, nordområdenes- og Nordflåtens strategiske betydning.

Vi må våge å løfte blikket fra et litt ensidig nasjonalt militærstrategisk fokus på Finnmark og se Norden i et mer samlet geostrategisk bilde. Kaliningrad og Baltikum må inkluderes tydeligere i vårt strategiske utsyn.

Å samle nordiske og allierte fly gir økt kampkraft

For å lykkes må vi finne balansen mellom å kunne ivareta rent nasjonale behov og bidra med ressurser som skal ivareta sikkerhetsinteressene til hele Norden. I tillegg må nordisk samarbeid legge til rette for bilaterale og felles samarbeidsavtaler med sentrale partnere som USA, UK, Tyskland og andre nasjoner det er naturlig å samarbeide med.

Et nordisk samarbeid med et felles luftmilitært hovedkvarter vil vesentlig øke kapasiteten til å sikre, ta imot og koordinere alliert assistanse.

De nordiske statsministrene møttes på Munchmuseet i Oslo mandag. Fra venstre Sveriges Magdalena Andersson, Norges Jonas Gahr Støre, Danmarks Mette Frederiksen, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Islands Katrín Jakobsdóttir og Finlands Sanna Marin.

Forsvaret frigjorde for noen dager siden bilder fra en nylig gjennomført luftmilitær øvelse. Der eskorterte norske F-35-fly og svenske JAS 39 Gripen-fly amerikanske B-52 strategiske bombefly, som blant annet hadde et treningsoppdrag i et treningsfelt i indre Troms. De amerikanske flyene, som tok av fra Minot Air Force Base i Nord-Dakota, er et eksempel på hvordan nordiske og allierte fly raskt kan samles for å utøve makt der situasjonen krever det.

Det åpner seg et enormt sikkerhetspolitisk mulighetsrom når Sverige og Finland etter all sannsynlighet snart er en del av Nato. La oss bruke dette mulighetsrommet godt. Gjort på en langsiktig og klok måte kan de beslutninger vi fatter i dag, sørge for at Norden blir en militær og sikkerhetspolitisk aktør som bidrar til økt sikkerhet for Norge, Norden og Alliansen.